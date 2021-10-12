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Отправляйтесь из Тбилиси в тур на день по горному региону Казбеги
Полюбуйтесь видом, пока водитель умело провезет вас по извилистым дорогам
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Вы покинете Тбилиси рано утром и отправитесь в направлении Казбеги. По дороге будет несколько интересных мест для посещения. Крепость Ананури — замковый комплекс XVI века на реке Арагви. Крепость расположена на Военно-Грузинской дороге и возвышается над большим озером Жинвали. За стенами высоких башенных стен из камня находятся две церкви, сторожевая башня и бассейн. Фасад главной церкви украшен кельтскими узорами, а также изображениями животных и растений.
Следующей остановкой будет Гудаури — удивительный горнолыжный грузинский курорт. Курорт находится на высоте 2 200 м над уровнем моря. Первая или нижняя станция подъемника находится на высоте 1 990 м над уровнем моря, а последняя или верхняя — на высоте 3 306 м и называется Садзеле. Этот первоклассный курорт предлагает катание на лыжах с декабря по апрель.
Из Гудаури вы отправитесь к Троицкой церкви в Гергети. Этот памятник XII-XIII века возведен на южном склоне Мкинварцвери на высоте 2 170 м. Церковь примечательна как своим религиозным значением, так и живописным обликом. Троицкая церковь в Гергети расположена на холме прямо под возвышающимся белым горным массивом Казбек, который достигает 5 033 м.
Кроме того, у вас также будет отличная возможность полетать в тандеме на параплане над Грузией. Благодаря стабильным погодным условиям вас ждут захватывающие виды. Полет начнется с удобной взлетной точки недалеко от Гудаури. Вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться на красоты Джварского перевала или Арагвской долины. После полета длиной в 20–25 минут вы мягко приземлитесь недалеко от места отправления или рядом с дорогой в долине.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида
Входные билеты
Дополнительный топливный сбор
Все налоги, сборы и плата за услуги
Что не входит
Трансфер от/до отеля (доступен только при выборе варианта с частной экскурсией)
Перевозка на внедорожнике к Троицкой церкви в Гергети
Канатная дорога Гудаури-Коби (по желанию, 30 лари с человека, в хорошую погоду)
Полет на параплане (по желанию)
Обед
Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Пребывание в состоянии опьянения
Алкоголь и наркотики
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
4
3
–
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Alina
12 окт 2021
(Украина)
Гид Алекси был очень внимательным. Он ответил на все наши вопросы, предоставлял разные варианты развития экскурсии, чтобы мы выбрали лучший вариант для себя. Мы увидели слияние двух рек с водой разного цвета, древние замки, поднялись высоко в горы, полетали на параплане. Это просто восторг! День закончился в деревне Пасанаури, где мы попробовали настоящие хинкали. Такой вкусноты вы не попробуете в центре Тбилиси, это правда надо ощутить. День пролетел незаметно. Мы открыли для себя захватывающую Грузию и в очередной раз осознали, что лучше гор могут быть только горы (с). Алекси также повёз нас к вершинам в нетуристические места, откуда был вид на вершину Казбек и открылся такой пейзаж, что сложно передать словами. Однозначно рекомендую этот тур, вы будете впечатлены!
I
Ines
30 окт 2019
(Австрия)
Тур предлагает некоторые действительно великолепные виды и дает дальнейшее понимание грузинской истории и менталитета. Он был хорошо организован: от того, как связаться с прошлой ночью с подробной информацией о месте встречи утром до безопасного возвращения в Тбилиси после долгого дня. Хатуна, наш гид был очень позитивным, общительным и полезным. Я полностью наслаждался днем!
H
Hashim
17 окт 2019
(Грузия)
Казбеги Гудаури Ананури Джинвали … …. должен посетить места в Грузии, и я счастлив, что я выбрал getyourguide.com для того же ….. Спасибо нашему гиду Катуоне за прекрасную однодневную поездку. Это было лучшее для меня за 3 дня, которые я провел в Тбилиси. Поездка до Казбеги и обратно - почти 10 часов, но скучной секунды во время этой поездки не было. Катона полна энергии и страсти, и она очень хорошо осведомлена. Она сделала всех нас очень удобными во время путешествия. К тому же она отличный водитель. Кстати, стоит попробовать парапланеризм в Гудаури ….. Я бы обязательно порекомендовал это всем, кто планирует поездку в регион Казбеги …!!!! 10/10 для getyourguide.com и Катуны ….!!!!
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