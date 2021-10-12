Вы покинете Тбилиси рано утром и отправитесь в направлении Казбеги. По дороге будет несколько интересных мест для посещения. Крепость Ананури — замковый комплекс XVI века на реке Арагви. Крепость расположена на Военно-Грузинской дороге и возвышается над большим озером Жинвали. За стенами высоких башенных стен из камня находятся две церкви, сторожевая башня и бассейн. Фасад главной церкви украшен кельтскими узорами, а также изображениями животных и растений.

Следующей остановкой будет Гудаури — удивительный горнолыжный грузинский курорт. Курорт находится на высоте 2 200 м над уровнем моря. Первая или нижняя станция подъемника находится на высоте 1 990 м над уровнем моря, а последняя или верхняя — на высоте 3 306 м и называется Садзеле. Этот первоклассный курорт предлагает катание на лыжах с декабря по апрель.

Из Гудаури вы отправитесь к Троицкой церкви в Гергети. Этот памятник XII-XIII века возведен на южном склоне Мкинварцвери на высоте 2 170 м. Церковь примечательна как своим религиозным значением, так и живописным обликом. Троицкая церковь в Гергети расположена на холме прямо под возвышающимся белым горным массивом Казбек, который достигает 5 033 м.

Кроме того, у вас также будет отличная возможность полетать в тандеме на параплане над Грузией. Благодаря стабильным погодным условиям вас ждут захватывающие виды. Полет начнется с удобной взлетной точки недалеко от Гудаури. Вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться на красоты Джварского перевала или Арагвской долины. После полета длиной в 20–25 минут вы мягко приземлитесь недалеко от места отправления или рядом с дорогой в долине.