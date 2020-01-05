10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический и вдохновляющий путь — Военно-Грузинская дорога

К величественному Казбеку вас приведет старейшая и красивейшая транспортная артерия Грузии, которая соединяет Россию и страны Закавказья. Заскучать не дадут не только пейзажи, но и мои рассказы о прошлом, традициях и любопытных фактах этой части страны. Мы сделаем несколько остановок в по-разному знаковых местах:

У Жинвальского водохранилища — это озеро насыщенного бирюзового цвета зажато меж лесистых гор и значимо для жителей Тбилиси.

— это озеро насыщенного бирюзового цвета зажато меж лесистых гор и значимо для жителей Тбилиси. У крепости Ананури — гуляя за ее средневековыми стенами, вы вновь полюбуетесь Жинвали и подниметесь по крутым ступенькам на вершину дозорной башни, а я расскажу о подвигах князей Арагветских.

— гуляя за ее средневековыми стенами, вы вновь полюбуетесь Жинвали и подниметесь по крутым ступенькам на вершину дозорной башни, а я расскажу о подвигах князей Арагветских. В Пасанаури на обед : в этом местечке неподалеку от слияния черной и белой вод двух рек вы попробуете самые правильные грузинские хинкали — я объясню, в чем их секрет. В меню также свежевыловленная форель, кебаб, овощной салат и грузинские лимонады.

: в этом местечке неподалеку от слияния черной и белой вод двух рек вы попробуете самые правильные грузинские хинкали — я объясню, в чем их секрет. В меню также свежевыловленная форель, кебаб, овощной салат и грузинские лимонады. У смотровой «Арка Дружбы» в Гудаури : это место с видом на ущелье Кавказского хребта поразило красотой всех моих путешественников!

: это место с видом на ущелье Кавказского хребта поразило красотой всех моих путешественников! У нарзанного источника, путь к которому продолжится по Крестовому перевалу: вы узнаете, откуда он получил свое название, заберетесь на травертиновую террасу и насладитесь чистейшим родниковым нарзаном.

«Поднебесный» храм в Казбеги

Финал поездки — конечно, встреча, с легендарным потухшим вулканом Казбеком, который обнимают вечные снега. Проехав через поселок Степанцминда, самый северный населенный пункт Грузии, вы пересядете на внедорожники, чтобы подняться к храму Святой Троицы в Гергети. Здесь вы вслед за Лермонтовым и Грибоедовым насладитесь видами долины Терека и проникнетесь умиротворяющей атмосферой старинной церкви. Приготовьтесь почувствовать себя внутри самых красивых открыток из Грузии!

🏔 Бонус: путь назад в горах — это всегда другие, не менее захватывающие панорамы :)

Маршрут

Тбилиси — Жинвали — Ананури — Пасанаури — Гудаури — Степанцминда — Тбилиси