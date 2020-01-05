10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Захватывающая дух и познавательная поездка по Военно-Грузинской дороге

Артур
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Артур – ваш гид
За 10 часов вам предстоит проехать больше 300 км — но вы не почувствуете усталости, ведь от этих панорам, поверьте, устать невозможно! Вы осмотрите средневековую крепость Ананури на Жинвальском озере; полюбуетесь горами у знаменитой Арки Дружбы и ландшафтами Крестового перевала; попробуете настоящие хинкали и нарзан из источника.

А в конце подниметесь к церкви Гергети, что парит у подножия Казбека.

Обещаю вам много историй, легенд и видов, о которых мечтает каждый фотограф.
€40
30 за человека
скидка25%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 9 часов
До 17 человек
Встреча в районе метро Авлабари
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа

Что вас ожидает

Исторический и вдохновляющий путь — Военно-Грузинская дорога
К величественному Казбеку вас приведет старейшая и красивейшая транспортная артерия Грузии, которая соединяет Россию и страны Закавказья. Заскучать не дадут не только пейзажи, но и мои рассказы о прошлом, традициях и любопытных фактах этой части страны. Мы сделаем несколько остановок в по-разному знаковых местах:

  • У Жинвальского водохранилища — это озеро насыщенного бирюзового цвета зажато меж лесистых гор и значимо для жителей Тбилиси.
  • У крепости Ананури — гуляя за ее средневековыми стенами, вы вновь полюбуетесь Жинвали и подниметесь по крутым ступенькам на вершину дозорной башни, а я расскажу о подвигах князей Арагветских.
  • В Пасанаури на обед: в этом местечке неподалеку от слияния черной и белой вод двух рек вы попробуете самые правильные грузинские хинкали — я объясню, в чем их секрет. В меню также свежевыловленная форель, кебаб, овощной салат и грузинские лимонады.
  • У смотровой «Арка Дружбы» в Гудаури: это место с видом на ущелье Кавказского хребта поразило красотой всех моих путешественников!
  • У нарзанного источника, путь к которому продолжится по Крестовому перевалу: вы узнаете, откуда он получил свое название, заберетесь на травертиновую террасу и насладитесь чистейшим родниковым нарзаном.

«Поднебесный» храм в Казбеги
Финал поездки — конечно, встреча, с легендарным потухшим вулканом Казбеком, который обнимают вечные снега. Проехав через поселок Степанцминда, самый северный населенный пункт Грузии, вы пересядете на внедорожники, чтобы подняться к храму Святой Троицы в Гергети. Здесь вы вслед за Лермонтовым и Грибоедовым насладитесь видами долины Терека и проникнетесь умиротворяющей атмосферой старинной церкви. Приготовьтесь почувствовать себя внутри самых красивых открыток из Грузии!

🏔 Бонус: путь назад в горах — это всегда другие, не менее захватывающие панорамы :)

Маршрут
Тбилиси — Жинвали — Ананури — Пасанаури — Гудаури — Степанцминда — Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость включено: вода 0.5л и комфортный транспорт — авто (до 3-4 чел), минивэн (до 6 чел), микроавтобус (до 15-17 чел).
  • Дополнительные расходы: обед (~10 €), подъем на джипах к монастырю (~5€) — по желанию.
  • Протяженность поездки: 340 км.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа
Казбек — великан Кавказа

Экскурсия проводится в пятницу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артур
Артур
Приветствую, друзья! Представлюсь – Артур, мне 29 лет, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров по всей Грузии. Надеюсь, мне выпадет честь познакомить вас с этой прекрасной страной, а у вас будет возможность приятно провести время в компании эрудированного и влюблённого в свою страну гида, который всегда готов раскрыть вам её тайны и прелести!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Яна
5 января 2020
Грузия - это горы! Невозможно прочувствовать суть этой страны, не вдыхая горный воздух, не наблюдая как плещутся горные ледяные реки, не слушая шум гор на пронизывающем ветре. Сложно найти человека, который лучше, чем Артур, поможет все это испытать. Путешествуя с Артуром вы сможете увидеть живописные места, не истоптанные туристами, услышать историю Грузии не заученными фразами, все это максимально комфортно и безопасно. Эта поездка стала одной из лучших именно благодаря профессионализм Артура. Спасибо!
18 июня 2019
Это был мой самый потрясающий день рождения!
Я запланировала эту экскурсию на последний день пребывания в Грузии, хотя и были кое-какие сомнения, и ни капельки не пожалела. Артур - мастер своего дела и великолепно знает все его тонкости, покажет и расскажет всё, о чём попросите, и даже немного больше (готовьте вопросы заранее).
Слов нет, чтобы описать всю красоту гор: это нужно видеть, и забыть вам это вряд ли удастся, особенно под чутким руководством такого гида!
P. S. Хинкали и чача - надо брать обязательно;)
Оксана
11 июня 2019
Прекрасная экскурсия!!! Очень рада, что наш выбор пал именно на этого гида. Артур это человек влюбленный в горы, гид со стажем , очень веселый и позитивный. Маршрут продуман до мелочей и не покажется утомительным. Вы будете останавливаться в самых живописных местах, любоваться умопомрачительными пейзажами! Также сделаете остановку на обед в ресторане с замечательной домашней грузинской кухней, где отведаете самые вкусные в Грузии хинкали!
Отдельной похвалы заслуживает водитель! Он настоящий профессионал, что немаловажно в горах! С ним вы будете себя чувствовать уверенно.
Одним словом, всем рекомендую! Очень редко пишу отзывы, но мне настолько все понравилось, что захотелось поделиться.
25 мая 2019
Интересная, увлекательная экскурсия.Артур замечательно рассказывает историю! Отдельное спасибо водителю Джимми- аккуратно водит автомиль,! Спасибо Ва ребята)!!!
27 апреля 2019
Искренне советую и завидую тем ,кто выберет эту экскурсию и познакомится с Артуром.Все организованно очень грамотно и комфортно.По дороге к Казбегу Артур увлекательно рассказывал нам историю своей страны,не перегружая датами и информацией ..легко и с долей юмора.Остановившись на вкусный обед мы почувствовали радушие хозяев страны.Тактично давая нам время полюбоваться озером и реками ..крепостью и конечно же потрясающими видами Казбега...проехав больше 300 км мы чувствовали себя уютно и надежно рядом с водителем Джимми,в чьи руки нас доверил Артур.Чуткость..организованность..тактичность..красота и любовь к своему делу- вот девиз этой команды..Однозначно 5 баллов:)
26 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась. Прекрасная организация, удобная, комфортабельная машина - отдельное спасибо водителю за очень аккуратное и безопасное вождение. Артур прекрасный рассказчик, даёт много информации об истории, при этом не перегружает сухими датами и фактами. И главное Артур влюблён в свое дело и в великолепную природу Грузии. Ну а вид Казбеги описать невозможно, надо увидеть своими глазами.
25 апреля 2019
15 апреля 2019 мы совершили поездку в горы, по военно-грузинской дороге . Нашим гидом был Артур. Это видовая экскурсия на целый день оставила много приятных впечатлений. Артур молод, любит и понимает природу и главное, готов искренне делиться этим с гостями. Хотелось остановить время и наслаждаться красотой и величием гор. А ещё , в дороге мы смогли открыть для себя музыку и кухню Грузии. Артур, спасибо! Рекомендуем! Сергей и Людмила
18 апреля 2019
Хочу поблагодарить Артура за замечательную экскурсию! Он нам показал тот Казбек, в который влюблен сам, поделился сокровенными местами, где все красоты открываются с самых умопомрачительных ракурсов. После чего у вас не останется шансов оставить свое сердце на Казбеке.
Артур, гид с большим стажем, интересный рассказчик и потрясающим чувством юмора.
Все кто хоть раз с ним встретится, навсегда останется с ним друзьями, по другому у вас и не получится!
В следующий раз когда вернемся в Тбилиси, обязательно встретимся уже как давние друзья!
27 марта 2019
И так... Долго выбирали экскурсию в грузии и наткнулись на этот вариант, начали читать отзывы, именно по отзывам наш выбор пал на Артура - гида сего мероприятия. До этой экскурсии были с другим гидом в однодневной поездке за городом Тбилиси (есть с чем сравнивать), и по первым 15-ти минутам с начала экскурсии и знакомством с нашим гидом Артуром по дороге на Казбек мы поняли что попали в 10-ку! Артур оказался очень приятным человеком, интересным расказщиком и настоящим гидом профессионалом , который не даст заскучать ни на минуту. Нам очень понравилась эта экскурсия, сумасшедшие пейзажи заснежанных гор, очень интересные маршруты наполненые историей и знаминательными событиями. Еще по дороге гид вас завезёт в очень приятный ресторанчик у речки(конечно по желанию) и вы насладитесь настоящей домашней грузинской кухней.
Артур - это тот человек, который любит свою профессию, страну и историю. Если буду ещё раз в Грузии, обязательно скатаюсь на эту экскурсию во второй раз.
Мы хотим посоветовать именно эту экскурсию именно с Артуром! Вы будете в восторге!!!
27 марта 2019
Прекрасная экскурсия. Были опасения, что долгая, но на самом деле время пролетело удивительно быстро. Получили массу впечатлений. Артур прекрасный рассказчик. Своими рассказами по дороге к Казбеку он постепенно тебя в него влюбляет и когда ты уже приезжаешь и видишь его (нам, кстати, безумно повезло с погодой - на небе не было ни облачка), то и больше не нужны никакие слова. Сидишь у подножья и созерцаешь вечность.

Узнали массу всего интересного по дороге туда и обратно.

По дороге к Казбеку мы останавливались, осматривали достопримечательности. Что не мало важно Артур знает, правильные места для остановок, где вы не будете толпиться в толпе туристов, ожидая, пока освободиться место для фотографий, а сможете спокойно своей компанией насладиться лучшими видами и спокойно сделать фотографии. А еще никакой спешки. Экскурсия идет в том темпе, в котором вам удобно. Вообще, мне бы хотелось отметить, что это была одна из самых комфортных экскурсий во всех смыслах: транспорт, еда, общение, экскурсионная программа.

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