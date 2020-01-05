10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исторический и вдохновляющий путь — Военно-Грузинская дорога
К величественному Казбеку вас приведет старейшая и красивейшая транспортная артерия Грузии, которая соединяет Россию и страны Закавказья. Заскучать не дадут не только пейзажи, но и мои рассказы о прошлом, традициях и любопытных фактах этой части страны. Мы сделаем несколько остановок в по-разному знаковых местах:
«Поднебесный» храм в Казбеги
Финал поездки — конечно, встреча, с легендарным потухшим вулканом Казбеком, который обнимают вечные снега. Проехав через поселок Степанцминда, самый северный населенный пункт Грузии, вы пересядете на внедорожники, чтобы подняться к храму Святой Троицы в Гергети. Здесь вы вслед за Лермонтовым и Грибоедовым насладитесь видами долины Терека и проникнетесь умиротворяющей атмосферой старинной церкви. Приготовьтесь почувствовать себя внутри самых красивых открыток из Грузии!
🏔 Бонус: путь назад в горах — это всегда другие, не менее захватывающие панорамы :)
Маршрут
Тбилиси — Жинвали — Ананури — Пасанаури — Гудаури — Степанцминда — Тбилиси