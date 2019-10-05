25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красоты благодатной Алазанской долины — родины грузинского виноделия

Galaktion
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Прекрасен Кавказский хребет в лучах восходящего и заходящего солнца.

Под ним раскинулась величавая благодатная Алазанская долина, где произрастают известные грузинские сорта винограда.

Из них производятся знаменитые вина: «Цинандали», «Мукузани», «Киндзмараули», «Киси».

На экскурсии вы откроете красоту кахетинского региона и познакомитесь с его винной историей.
€190
143 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.88
Колыбель вина — Кахетия!
Колыбель вина — Кахетия!

Программа

Необыкновенной притягательной силой обладает город Сигнахи — «город любви», с которого началось возрождение грузинского туризма. В нем расположен Дворец бракосочетания, который функционирует 24 часа в сутки!

Недалеко от Сигнахи находится родина великого грузинского художника Мирзаани. Рядом располагается Бодбийский монастырь с могилой просветительницы Грузии св.Нины. Вы сможете окунуться в святом роднике.

В деревне Цинандали мы побываем в парке и доме-музее великого грузинского поэта Александра Чавчавадзе, на дочери которого был женат Александ Грибоедов. Здесь можно будет продегустировать несколько сортов вин (стоимость дегустации на одного человека — 10 евро).

Далее мы посетим город Телави, известный по фильму «Мимино» как Тель-Авив.​

Колыбель вина — Кахетия!
Колыбель вина — Кахетия!
Колыбель вина — Кахетия!

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galaktion
Galaktion
По образованию историк. Закончил Тбилисский государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина. Работал гидом в Санкт-Петербурге. Являюсь автором ряда книг и публикаций о Грузии и о Санкт-Петербурге на русском и грузинском языках. Проводил Экскурсии первому президенту России Борису Ельцину, академику Андрею Сахарову, Анатолию Собчаку, Александру Абдулову, Николаю Караченцову, Евгению Лебедеву, Михаилу Кожухову, Алексу Дубасу и др. Опыт работы гидом уже больше 40 лет.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 октября 2019
ЭКСКУРСИЯ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ!!!! ГАЛАКТИОН ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ ГИД!! Всем советую...
21 июля 2019
Очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия.
Спасибо Галактиону - большому интеллектуалу, обладающему потрясающими знаниями об истории и культуре Грузии. Декламирование стихов поэтов, впечатленных красотами Кавказа, придает неповторимый колорит всей поездке.
Виктор, Светлана
23 июня 2019
Экскурсия с Галактионом стала незабываемой. Интересный рассказчик, красивая Кахетия, гостеприимные люди , вкусное вино и еда. Спасибо за тёплый приём . Очень рекомендую посещать эти красивые места. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Галактиону. Интересный человек, любящий свою страну делился этим с нами , туристами. Рекомендую обязательно.! До встречи, Грузия!
7 мая 2019
Экскурсия отменная. Экскурсовод - мэр своего дела. Большой респект. Всем рекомендую.
9 марта 2019
Здравствуйте! Мы были на экскурсии с Галактионом 10 марта по Кахетии! Нам все очень понравилось: интересно, комфортно и содержательно! Спасибо гида и водителю Георгию за прекрасно проведенный день!!!!
21 октября 2018
10 октября наша дружная команда (9 человек) воспользовались услугами Трипстера, съездили на экскурсию по Кахетии. Экскурсию выбирал долго, хотелось получить максимум полезной информации, тем более, что мы были впервые в Грузии и мои друзья могли бы осудить мой выбор, если бы экскурсия им не понравилась по какой-нибудь причине. Когда Галактион на автобусе заехал за нами, хозяин гостиницы Сосо спросил у меня, как я нашел этого гида, находясь в Ростове. Оказывается, Сосо много лет знает Галактиона и считает его лучшим гидом в Грузии. В этом мы убедились во время поездки. Мы услышали много интересного от Галактиона о Грузии, ее народе, традициях, религии, культуре, виноделии. Перед поездкой мы обсудили программу: дегустация на заводе KTV, посещение монастыря Бодбе, Сигнахи, Цинандали с дегустацией на заводе Корпорация Грузинское Вино, обед в Телави и возвращение через Гомборский перевал. В 9 утра мы начали и в 9 вечера вернулись. Спасибо Галактиону за полезные советы. Он очень интересный собеседник. Считаю, что нам повезло провести один день в его обществе. После посещения завода в Цинандали Галактион по телефону оперативно заказал нам обед, когда мы приехали в Телави, стол в ресторане был накрыт очень быстро вкусной едой: хинкали, хачапури, салаты, оджахури и запивали разливным Киндзмараули. А какой потрясающий вид на Алазанскую долину и горный хребет, от одного только вида можно было опьянеть! Спасибо Галактиону и Трипстеру за прекрасный день в Кахетии!
16 октября 2018
У нас был интересный гид, который смог интересно приподнести тему экскурсии, приукрасив ее стихами и интересными фактами, о которых в нэте ни написано, а также подстроился под все наши просьбы и пожелания во время тура..
Юлия
23 мая 2018
Очень комфортный гид . Подстраивался под наши пожелания.
Знанием истории , поэзии удивляет .
Вообще очень много узнали про Грузию за этот день .
Машина также была комфортной .
Нас ездило 9 человек, взяли спринтер мерседес : едешь удобно, кондиционер есть .
За экскурсию посетители много мест . Запомнился город любви , виды на Алазанскую долину , монастырь Святой Нино , купель. Застолье в городе любви было потрясающим . А ещё по пути на алазансеую долину мы устроили себе привал : купили сыр , помидоры, хлеба свежеиспечённого, кахетинское масло смешали с солью . И вот это все мы вкушали с вином за столом у дороги, смотря на проезжающие машины . Романтика дорог просто какая-то
22 мая 2018
Экскурсовод Галактион - истинный профессионал своего дела, приятный человек и великолепный рассказчик. И главное - экскурсия с Галактионом в любой момент может трансформироваться в зависимости от пожеланий и интерксов группы. Всем рекомендую исследовать Грузию именно с Галактионом
30 марта 2018
Прекрасная, интереснейшая и впечатляющая экскурсия по Кахетии. Галактион - интересный рассказчик и приятный человек. Хорошо спланированная экскурсия, приятные сюрпризы и ответы на все наши вопросы! Галактион, большое Вам спасибо за прекрасный день! Отдельное спасибо нашему отличному водителю!
Ещё 15 отзывов

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