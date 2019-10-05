25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Необыкновенной притягательной силой обладает город Сигнахи — «город любви», с которого началось возрождение грузинского туризма. В нем расположен Дворец бракосочетания, который функционирует 24 часа в сутки!

Недалеко от Сигнахи находится родина великого грузинского художника Мирзаани. Рядом располагается Бодбийский монастырь с могилой просветительницы Грузии св.Нины. Вы сможете окунуться в святом роднике.

В деревне Цинандали мы побываем в парке и доме-музее великого грузинского поэта Александра Чавчавадзе, на дочери которого был женат Александ Грибоедов. Здесь можно будет продегустировать несколько сортов вин (стоимость дегустации на одного человека — 10 евро).

Далее мы посетим город Телави, известный по фильму «Мимино» как Тель-Авив.​