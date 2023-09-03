Конная прогулка по Триалетскому хребту

Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты

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Сбежать из жаркого города к лесной прохладе, заняться верховой ездой в окрестностях Тбилиси, позавтракать в фермерском стиле на высоте 1200 м и насладиться прекрасными видами Триалетского хребта — всё это есть в нашей экскурсии. Она подойдёт как опытным наездникам, так и новичкам!
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Конная прогулка по Триалетскому хребту
Ближайшие даты:
3
сен
17
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся на ферму на Триалетском хребте, где вы позавтракаете хачапури, домашним сулугуни и фермерскими овощами. Подкрепившись, отправитесь в манеж конного клуба, где инструкторы проведут вводный урок. А потом вас ожидает 2-часовая прогулка на лошадях по волшебному лесу и вершинам хребта. Вы полюбуетесь горными пейзажами, сделаете эффектные фотографии и насладитесь временем, проведённым в седле.

После верховой езды мы предложим вам сытный обед с шашлыком и салатом из свежих овощей. По желанию вы посетите винную дегустацию в этнографическом марани, прогуляетесь по ферме, увидите местных животных и насладитесь спокойной и умиротворяющей атмосферой.

Программа с таймингом

08:40 — сбор у ст. м. «Руставели»
09:00 — выезд из Тбилиси
10:00–11:00 — фермерский завтрак на Триалетскском хребте
11:00–11:30 — обучение верховой езде
11:30–13:30 — конная прогулка
13:30–14:30 — обед с шашлыком
14:30–15:30 — свободное время (посещение фермы, парка роз, русской бани* или винной дегустации по желанию)
15:30 — выезд в Тбилиси

*Баню нужно бронировать заранее. Напишите нам, если захотите включить её в свой отдых. В этом случае обратно в Тбилиси вам нужно будет добираться самостоятельно.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): винная дегустация в этнографическом марани — 40 лари, русская баня — уточняйте в переписке
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате в другие дни (уточняйте в переписке)
  • В случае плохой погоды мы предложим вас перенести поездку на другой день
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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