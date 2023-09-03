Покататься на лошадях, отведать грузинскую кухню и отдохнуть от каждодневной суеты
сен
сен
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся на ферму на Триалетском хребте, где вы позавтракаете хачапури, домашним сулугуни и фермерскими овощами. Подкрепившись, отправитесь в манеж конного клуба, где инструкторы проведут вводный урок. А потом вас ожидает 2-часовая прогулка на лошадях по волшебному лесу и вершинам хребта. Вы полюбуетесь горными пейзажами, сделаете эффектные фотографии и насладитесь временем, проведённым в седле.
После верховой езды мы предложим вам сытный обед с шашлыком и салатом из свежих овощей. По желанию вы посетите винную дегустацию в этнографическом марани, прогуляетесь по ферме, увидите местных животных и насладитесь спокойной и умиротворяющей атмосферой.
Программа с таймингом
08:40 — сбор у ст. м. «Руставели»
09:00 — выезд из Тбилиси
10:00–11:00 — фермерский завтрак на Триалетскском хребте
11:00–11:30 — обучение верховой езде
11:30–13:30 — конная прогулка
13:30–14:30 — обед с шашлыком
14:30–15:30 — свободное время (посещение фермы, парка роз, русской бани* или винной дегустации по желанию)
15:30 — выезд в Тбилиси
*Баню нужно бронировать заранее. Напишите нам, если захотите включить её в свой отдых. В этом случае обратно в Тбилиси вам нужно будет добираться самостоятельно.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): винная дегустация в этнографическом марани — 40 лари, русская баня — уточняйте в переписке
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате в другие дни (уточняйте в переписке)
- В случае плохой погоды мы предложим вас перенести поездку на другой день
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Руставели»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.