Сбежать из жаркого города к лесной прохладе, заняться верховой ездой в окрестностях Тбилиси, позавтракать в фермерском стиле на высоте 1200 м и насладиться прекрасными видами Триалетского хребта — всё это есть в нашей экскурсии. Она подойдёт как опытным наездникам, так и новичкам!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся на ферму на Триалетском хребте, где вы позавтракаете хачапури, домашним сулугуни и фермерскими овощами. Подкрепившись, отправитесь в манеж конного клуба, где инструкторы проведут вводный урок. А потом вас ожидает 2-часовая прогулка на лошадях по волшебному лесу и вершинам хребта. Вы полюбуетесь горными пейзажами, сделаете эффектные фотографии и насладитесь временем, проведённым в седле.

После верховой езды мы предложим вам сытный обед с шашлыком и салатом из свежих овощей. По желанию вы посетите винную дегустацию в этнографическом марани, прогуляетесь по ферме, увидите местных животных и насладитесь спокойной и умиротворяющей атмосферой.

Программа с таймингом

08:40 — сбор у ст. м. «Руставели»

09:00 — выезд из Тбилиси

10:00–11:00 — фермерский завтрак на Триалетскском хребте

11:00–11:30 — обучение верховой езде

11:30–13:30 — конная прогулка

13:30–14:30 — обед с шашлыком

14:30–15:30 — свободное время (посещение фермы, парка роз, русской бани* или винной дегустации по желанию)

15:30 — выезд в Тбилиси

*Баню нужно бронировать заранее. Напишите нам, если захотите включить её в свой отдых. В этом случае обратно в Тбилиси вам нужно будет добираться самостоятельно.

Организационные детали