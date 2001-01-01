Что вас ожидает:

1 день

Лагодехский национальный парк. Треккинг до водопада Гургениани

Водопад находится в пределах Лагодехского заповедника, на реке Ниносхеви. Высота падения воды достигает 40 метров. Вся дорога помечена красно-белым маркером. Двигаться вверх по реке нужно строго по правому берегу. Это важно запомнить, тем более, что в самом начале пути мы стоим перед развилкой и маршрут по левому берегу представляется крайне соблазнительным. Но он тупиковый (упремся в скалу) и меньше чем через километр нам придется либо возвращаться назад, либо форсировать реку через перекинутые на ней бревна.

Следуя далее, все время придерживаемся правого берега (правого для нас, а не с учетом течения реки. ) и поглядываем на карту, ибо в одном месте (оно на карте указано) нам придется перебраться на левый берег и потом вернуться обратно на правый. Это единственное место, где нам надо пересечь Ниносхеви. И его надо запомнить, чтобы не прозевать на обратном пути. Далее путь продолжается только по правому берегу. Последние 100 метров самые сложные. Водопад разносит брызги на десятки метров вокруг себя и тут очень влажно. Соответственно, почва и камни скользкие, и местами приходится держаться и хвататься за все, что способно помочь нам сохранить равновесие.

Трек принято считать средним по сложности, но последний отрезок пути наводит на мысль, что он из категории сложных, а местами даже экстремальных. Поэтому не берите с собой ничего лишнего, что впоследствии окажется обузой. Палки, рюкзаки — всё это тут лишнее. Обратите внимание на обувь, подошва ни в коем случае не должна быть скользящей.

В целом нам предстоит одолеет около 10 километров (5км к водопаду и 5км обратно). Каждый проходит эту дистанцию в соответствии со своими физическими способностями, а если учесть такое святое дело, как фотографирование (благо, есть что брать на прицел объектива), то наш трек может растянуться часов на 6. Поэтому желательно быть у входа в заповедник не позже 12 часов дня, чтобы спокойно все осмотреть. Размещение в гостевом доме в Лагодехи. Ужин в гостевом доме.

2 день

Экскурсия по винному заводу Гранели

Завтрак в гостевом доме. Компания Гранели (второе название — зона Киндзмараули) была основана в 90-х годах, а на сегодняшний день является одним из самых серьезных предприятий в Грузии. Продукция ориентирована, в основном, на VIP заказчиков и на экспорт. Т. е. нигде в Грузии, кроме как на территории завода, купить вино невозможно. Этот винный завод был основан в 90-х годах, а на сегодняшний день является одним из самых серьезных предприятий в Грузии. По-другому он называется «Зона Киндзмараули» «Гранели» производит винную и коньячную продукцию.

Продукцию выпускает исключительно по VIP-заказам и его продукция можно купить только за пределами Грузии, в тех странах, которые ее импортируют. В Грузии единственным исключением является винный магазин, который находится непосредственно на территории винзавода. Этикеты бутылок заказывает сам импортер. Отсюда большое разнообразие в оформлении винно-коньячных изделий «Гранели». Самый старый коньяк в энотеке «Гранели», предназначенный для продажи и дегустации, относится к 2001 году. Винзавод «Гранели» предоставляет гостям и туристам, посетившим его территорию, экскурсию по производственному цеху, а также дегустацию 5-6 сортов вина, после чего возможно приобрести продукцию завода в уже упомянутом магазине по оптовым ценам, весьма отличающимся от рыночных. Возвращение в Тбилиси

Программа экскурсии в «Гранели» (оплачивается самостоятельно):

Экскурсия по винному заводу с гидом

Экскурсия по винному хранилищу завода с гидом

Дегустация 5 видов вин + чача + коньяк

2 мастер класса — чурчхела и грузинский хлеб

Застолье в дегустационном зале «Гранели»

Обед в дегустационном зале ресторана «Гранели». Меню:

Хлеб Шоти

Сыр Имеретинский

Салат помидоры/ огурцы

Баклажаны с орехами

Хачапури по-имеретински

Жареная картошка

Шашлык из свинины

Ткемали

Вино белое — 0.200 л. На 1 человека

Вино красное — 0.200 л. На 1 человека

Важная информация: