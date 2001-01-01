Заповедник расположен недалеко от одноимённого небольшого городка практически возле самой границы с...

Заповедник расположен недалеко от одноимённого небольшого городка практически возле самой границы с Азербайджаном и Дагестаном.

Каждый, кто побывает здесь, непременно заметит необычный рельеф этой местности, который сочетает в себе высоченные Кавказские хребты и широкие поля Алазанской долины.

Всего лишь на 50 гектарах земли Людвиг Ф.

Млокосевич собрал огромную коллекцию самых разных растений.

Здесь росли американские таксодиум и Секвойядендрон, японский гинкго, лириодендрон, древнейшая из магнолий Magnolia Julans, Магнолия крупноцветковая, Хвойник и Тис.

Для водяных растений на территории парка были устроены искусственные пруды.
Лагодехский заповедник
Лагодехский заповедник
Лагодехский заповедник
Лагодехский заповедник
Лагодехский заповедник
Лагодехский заповедник

Что вы увидите 🤩

  • винный завод Гранели
  • Лагодехский заповедник

Что вас ожидает:

    1 день
    Лагодехский национальный парк. Треккинг до водопада Гургениани
    Водопад находится в пределах Лагодехского заповедника, на реке Ниносхеви. Высота падения воды достигает 40 метров. Вся дорога помечена красно-белым маркером. Двигаться вверх по реке нужно строго по правому берегу. Это важно запомнить, тем более, что в самом начале пути мы стоим перед развилкой и маршрут по левому берегу представляется крайне соблазнительным. Но он тупиковый (упремся в скалу) и меньше чем через километр нам придется либо возвращаться назад, либо форсировать реку через перекинутые на ней бревна.
    Следуя далее, все время придерживаемся правого берега (правого для нас, а не с учетом течения реки. ) и поглядываем на карту, ибо в одном месте (оно на карте указано) нам придется перебраться на левый берег и потом вернуться обратно на правый. Это единственное место, где нам надо пересечь Ниносхеви. И его надо запомнить, чтобы не прозевать на обратном пути. Далее путь продолжается только по правому берегу. Последние 100 метров самые сложные. Водопад разносит брызги на десятки метров вокруг себя и тут очень влажно. Соответственно, почва и камни скользкие, и местами приходится держаться и хвататься за все, что способно помочь нам сохранить равновесие.
    Трек принято считать средним по сложности, но последний отрезок пути наводит на мысль, что он из категории сложных, а местами даже экстремальных. Поэтому не берите с собой ничего лишнего, что впоследствии окажется обузой. Палки, рюкзаки — всё это тут лишнее. Обратите внимание на обувь, подошва ни в коем случае не должна быть скользящей.
    В целом нам предстоит одолеет около 10 километров (5км к водопаду и 5км обратно). Каждый проходит эту дистанцию в соответствии со своими физическими способностями, а если учесть такое святое дело, как фотографирование (благо, есть что брать на прицел объектива), то наш трек может растянуться часов на 6. Поэтому желательно быть у входа в заповедник не позже 12 часов дня, чтобы спокойно все осмотреть. Размещение в гостевом доме в Лагодехи. Ужин в гостевом доме.
    2 день

    Экскурсия по винному заводу Гранели

    Завтрак в гостевом доме. Компания Гранели (второе название — зона Киндзмараули) была основана в 90-х годах, а на сегодняшний день является одним из самых серьезных предприятий в Грузии. Продукция ориентирована, в основном, на VIP заказчиков и на экспорт. Т. е. нигде в Грузии, кроме как на территории завода, купить вино невозможно. Этот винный завод был основан в 90-х годах, а на сегодняшний день является одним из самых серьезных предприятий в Грузии. По-другому он называется «Зона Киндзмараули» «Гранели» производит винную и коньячную продукцию.
    Продукцию выпускает исключительно по VIP-заказам и его продукция можно купить только за пределами Грузии, в тех странах, которые ее импортируют. В Грузии единственным исключением является винный магазин, который находится непосредственно на территории винзавода. Этикеты бутылок заказывает сам импортер. Отсюда большое разнообразие в оформлении винно-коньячных изделий «Гранели». Самый старый коньяк в энотеке «Гранели», предназначенный для продажи и дегустации, относится к 2001 году. Винзавод «Гранели» предоставляет гостям и туристам, посетившим его территорию, экскурсию по производственному цеху, а также дегустацию 5-6 сортов вина, после чего возможно приобрести продукцию завода в уже упомянутом магазине по оптовым ценам, весьма отличающимся от рыночных. Возвращение в Тбилиси

    Программа экскурсии в «Гранели» (оплачивается самостоятельно):

    • Экскурсия по винному заводу с гидом
    • Экскурсия по винному хранилищу завода с гидом
    • Дегустация 5 видов вин + чача + коньяк
    • 2 мастер класса — чурчхела и грузинский хлеб
    • Застолье в дегустационном зале «Гранели»

    Обед в дегустационном зале ресторана «Гранели». Меню:

    • Хлеб Шоти
    • Сыр Имеретинский
    • Салат помидоры/ огурцы
    • Баклажаны с орехами
    • Хачапури по-имеретински
    • Жареная картошка
    • Шашлык из свинины
    • Ткемали
    • Вино белое — 0.200 л. На 1 человека
    • Вино красное — 0.200 л. На 1 человека

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Цены на экскурсию

    Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-5 человек
    Взрослые
    $390
    $320
    $290
    $260
    $230
    Дети до 4 лет

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт
    • Размещение в гостевом доме в Лагодехи (завтрак включен)
    • Сопровождающий гид по маршруту
    • Входные билеты
    • Поход в заповеднике к водопаду (с инструктором)
    • Ужин в гостевом доме Лагодехи
    • Дегустация вин — коньяка — чачи на заводе Гранело
    • Застолье на заводе Гранели
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Роберт О.
    Роберт О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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