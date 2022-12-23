ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых

Узнать о традиционном грузинском ремесле и своими руками создать игрушку или картину

Грузины умеют делать из войлока практически все: одежду, предметы быта, игрушки, сумки и даже украшения.

В домашней мастерской вы узнаете о правильной технике работы с шерстью и своими руками попробуете создать игрушку или картину на выбор.

Не волнуйтесь, это получится даже у ребенка! Выберите любимые цвета и доверьтесь силе творчества — мы в Грузии ее очень любим.
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Мастер-класс по войлоку для детей и взрослых
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уютная встреча в мастерской

Изготовление изделий из войлока (თექა) — одно из древнейших грузинских ремесел. Войлок хорошо держит тепло, поэтому его часто использовали в горных регионах для изготовления одежды. Во время творческой встречи в уютной мастерской каждый участник своими руками создаст поделку из этого материала. Такое занятие будем интересно как взрослым, так и детям. Вы можете заняться творчеством вместе или наблюдать за работой детей, наслаждаясь бокальчиком грузинского вина.

Знакомство с войлоком

Начнется мастер-класс с обучения и инструктажа, где вы узнаете правильную технику работы с войлоком. А затем под наблюдением наставника попробуете создать что-то своими руками. Вы сделаете на выбор игрушку или разноцветную картину — и конечно, заберете их с собой на память. И уже зная, как правильно использовать материал, сможете продолжить знакомство с ним дома, давая волю фантазии и настроению.

Организационные детали

  • Оптимальный возраст участников — от 8 лет и старше
  • Все необходимые материалы входят в стоимость мастер-класса

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Бидзины Квернадзе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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