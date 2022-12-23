ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Изготовление изделий из войлока (თექა) — одно из древнейших грузинских ремесел. Войлок хорошо держит тепло, поэтому его часто использовали в горных регионах для изготовления одежды. Во время творческой встречи в уютной мастерской каждый участник своими руками создаст поделку из этого материала. Такое занятие будем интересно как взрослым, так и детям. Вы можете заняться творчеством вместе или наблюдать за работой детей, наслаждаясь бокальчиком грузинского вина.
Начнется мастер-класс с обучения и инструктажа, где вы узнаете правильную технику работы с войлоком. А затем под наблюдением наставника попробуете создать что-то своими руками. Вы сделаете на выбор игрушку или разноцветную картину — и конечно, заберете их с собой на память. И уже зная, как правильно использовать материал, сможете продолжить знакомство с ним дома, давая волю фантазии и настроению.