В уютной и дружной компании мы исследуем разные грани Грузии.



Пройдёмся по старинным улочкам столицы и заглянем в атмосферные лофты и рестораны, поучаствуем в шумном традиционном застолье и рассмотрим новый ультрасовременный дизайн исторических мест.



А на несколько дней уедем в горы, чтобы пожить с видом на могучий Казбек, познакомиться с древними монастырями и совершить поход к водопаду. И, конечно, вы попробуете местное вино и узнаете всё о хинкали и хачапури.