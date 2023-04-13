Удивиться современности столицы, побывать на родине хинкали и пожить в окружении горных вершин
В уютной и дружной компании мы исследуем разные грани Грузии.
Пройдёмся по старинным улочкам столицы и заглянем в атмосферные лофты и рестораны, поучаствуем в шумном традиционном застолье и рассмотрим новый ультрасовременный дизайн исторических мест.
А на несколько дней уедем в горы, чтобы пожить с видом на могучий Казбек, познакомиться с древними монастырями и совершить поход к водопаду. И, конечно, вы попробуете местное вино и узнаете всё о хинкали и хачапури.
Пройдёмся по старинным улочкам столицы и заглянем в атмосферные лофты и рестораны, поучаствуем в шумном традиционном застолье и рассмотрим новый ультрасовременный дизайн исторических мест.
А на несколько дней уедем в горы, чтобы пожить с видом на могучий Казбек, познакомиться с древними монастырями и совершить поход к водопаду. И, конечно, вы попробуете местное вино и узнаете всё о хинкали и хачапури.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Средний возраст группы — 25-35 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, время зависит от времени вашего прилётаЗавершение: Тбилиси / Владикавказ. Привезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Тбилиси
Всем привет, меня зовут Артур. Я основатель проекта авторских путешествий. Благодаря моему любимому делу, на сегодняшний день в списке посещенных стран 30 направлений и множество историй из самостоятельных путешествий. Помимо новых стран и мест, у нашей команды есть большое желание объединять вокруг себя людей, чтобы вместе путешествовать, развиваться и наслаждаться жизнью в близком по ценностям окружении. Для этого мы и создали наш проект авторских туров.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании