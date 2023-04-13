Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека

Удивиться современности столицы, побывать на родине хинкали и пожить в окружении горных вершин

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В уютной и дружной компании мы исследуем разные грани Грузии.

Пройдёмся по старинным улочкам столицы и заглянем в атмосферные лофты и рестораны, поучаствуем в шумном традиционном застолье и рассмотрим новый ультрасовременный дизайн исторических мест.

А на несколько дней уедем в горы, чтобы пожить с видом на могучий Казбек, познакомиться с древними монастырями и совершить поход к водопаду. И, конечно, вы попробуете местное вино и узнаете всё о хинкали и хачапури.
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Модные арт-пространства Тбилиси и окрестности Казбека
Ближайшие даты:
2
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Средний возраст группы — 25-35 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, время зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Тбилиси / Владикавказ. Привезём вас в аэропорт ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

На машине
Многодневные туры
7-дневные туры
Природа и пейзажи

Похожие туры из Тбилиси

Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, колорит Грузии и уют Владикавказа
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Зара
Зара
Нет отзывов
Неделя в окружении гор: башни Ингушетии, колорит Грузии и уют Владикавказа
Прогуляться по трём столицам, сравнить три культуры и узнать древние традиции горцев
Владикавказ, аэропорт, до 14:00
14 апр
1 мая
12 мая
26 мая
47 850 за человека
Неизведанная Сванетия: вся экзотика Грузии
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Неизведанная Сванетия: вся экзотика Грузии
Исследовать загадочную Местию, попробовать грузинскую кухню и насладиться видом гор
Тбилиси, площадь Мейдан
1 июня
10 июля
14 авг
11 сен
54 000 за человека
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
10 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами
Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице...
28 апр
80 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ