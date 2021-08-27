Воспользуйтесь трансфером от своего отеля в Тбилиси и отправляйтесь на минивэне с кондиционером в Мцхету – древнюю столицу царства Иберия. Посетите прекрасный монастырь Джвари VI века и познакомьтесь с одной из важнейших достопримечательностей Грузии.

Затем посетите Жинвали, чтобы взглянуть на самое большое водохранилище восточной Грузии. Продолжите свое путешествие в замковом комплексе Ананури на реке Арагви и узнайте о феодальной династии, управлявшей этими землями с XIII века.

Станьте ближе к природе в Кавказских горах и посетите горнолыжный курорт Гудаури. Взгляните на впечатляющий образец паблик-арта – памятник русско-грузинской дружбе на Военно-Грузинской дороге. Отправляйтесь к Троицкой церкви в Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря. Проведите 2,5 часа свободного времени в городке Степанцминда, а затем вернитесь в Тбилиси поздним вечером.