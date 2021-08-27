Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите древнюю столицу Мцхета
Взгляните на одну из самых красивых церквей в мире в Гергети
Совершите путешествие по Кавказским горам и узнайте историю этой области по дороге
Воспользуйтесь трансфером от своего отеля в Тбилиси и отправляйтесь на минивэне с кондиционером в Мцхету – древнюю столицу царства Иберия. Посетите прекрасный монастырь Джвари VI века и познакомьтесь с одной из важнейших достопримечательностей Грузии.
Затем посетите Жинвали, чтобы взглянуть на самое большое водохранилище восточной Грузии. Продолжите свое путешествие в замковом комплексе Ананури на реке Арагви и узнайте о феодальной династии, управлявшей этими землями с XIII века.
Станьте ближе к природе в Кавказских горах и посетите горнолыжный курорт Гудаури. Взгляните на впечатляющий образец паблик-арта – памятник русско-грузинской дружбе на Военно-Грузинской дороге. Отправляйтесь к Троицкой церкви в Гергети, расположенной на высоте 2170 метров над уровнем моря. Проведите 2,5 часа свободного времени в городке Степанцминда, а затем вернитесь в Тбилиси поздним вечером.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Проезд на микроавтобусе с кондиционером
Все налоги, сборы и плата за услуги
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Вы получите подтверждение сразу после бронирования
Для участия в туре нет ограничений по возрасту
Все путешественники должны заплатить за взрослые билеты
Тур не приспособлен для посетителей на инвалидных колясках
Дресс-код: элегантный повседневный стиль одежды
Требования к участникам
В помещении необходимо носить защитную маску
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
4
3
–
2
1
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
Felix
27 авг 2021
(Германия)
Тур невероятно красив и включает в себя основные достопримечательности в этом районе. Кроме того, мы сделали остановку на самой высокой точке пути с милыми монахами. Время выставлено вполне подходящим образом. Мы только однажды взяли что-нибудь поесть и быстро ехали. Для этого нам потребовалось больше времени в том или ином месте. Троицкая церковь и окрестности в особенности восхитительны. Если у вас есть больше времени в Грузии, определенно оставайтесь там подольше! Также стоит смотреть в окно во время движения. Я был наедине со своим гидом Георгием. У него был хороший английский, он много объяснил мне, сделал отличные фотографии, и у нас было множество тем для разговора. Я бы не поехал в тур один, потому что это очень дорого. Это того стоит в небольшой группе. К сожалению, не все включено в стоимость - дорога к Троицкой церкви.
E
Evgeniy
10 июля 2021
(Израиль)
Потрясающие и шикарное путишествие. Все было великолепно. Наши водитель Резо и гид Мая были очень приятными и общительными людьми. Благодаря им наш день прошёл великолепно и мы получили массу положительных эмоций. Места были впечатляющие и очень живописные, обязательно нужно сделать эту организованную цепочку мест. Нам показали Грузию очень величественной и красивой страной с интересной историей. Нас отвели в хороший ресторан где мы наслодились атмосферой и кухней местного быта. Все действительно было на высоте, мы остались больше чем довольны и очень советуем данное Путишествие!
美
美紅
16 окт 2019
(Япония)
Объяснение гида было легко понять, и он вежливо ответил на вопросы. Днем мы остановились в грузинском ресторане, чтобы выпить и выпить хлеба утром. Я давно езжу в машине, но мне это нравилось, потому что пейзаж становился все красивее и красивее с каждым поворотом по горной дороге. Все места были впечатляющими, внутри машина была чистой, и это был очень удобный тур.
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