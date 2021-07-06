Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Начните тур в удобное для вас время
Побывайте в самых древних и святых местах Грузии
Совершите путешествие по известняковому каньону
Насладитесь обедом на берегу реки
Ваше путешествие начнется в Джвари. Полюбуйтесь прекрасной панорамой и естественной красотой старинного города. Продолжите путешествие, отправившись в собор Светицховели, расположенный в Святом городе.
Пройдите по дороге, ведущей в монастырь Самтавро. Посетите городскую зону Мцхеты, потрясающего обновленного города. Изучите небольшие магазины и живописную архитектуру. Воспользуйтесь возможностью отдохнуть за бокалом вина.
Совершите путешествие в Шио-Мгвиме, средневековый монастырский комплекс, расположенный в лесу, на берегу Куры. Пересеките известняковый каньон по пути. Завершите свое путешествие обедом на берегу реки.
Ответы на вопросы
Что входит
Плата за вход
Вода
Трансфер от/до отеля
Частный тур
Что не входит
Обед
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 43 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Тимофей
6 июля 2021
(Украина)
Нашим гидом была Ирина, и мы благодарны судьбе, что она нас вместе свела. Ирина сумела нас зацепить и увлечь с самого начала путешествия в Мцхету своей граммотно поставленной речью и своим профессионализмом. Она была последовательной и выстраивала тур, как увлекательную экскурсию в историю и культуру Грузии. Нам очень понравилась Мцхета и те соборы и монастыри, которые мы посетили. Ещё больше нам понравилась та история, которая за всем этим скрывается. Маршрут выстроен граммотно, а его длительность идеальная. Лучше всего ехать туда вечером, поскольку летом в Тбилиси днём очень жарко. К тому же в вечерних лучах солнца картинка смотрится привлекательнее. Можно пройти по местным лавочкам в Мцхете и купить там вкусную чурчхелу, хорошее вино и украшения с перегородчатой эмалью. Это было потрясающее путешествие
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Neringa
9 фев 2020
(Литва)
Наш гид Хатуна была очень позитивной и интересной, она познакомила нас с множеством интересных исторических фактов и была очень гибкой с нашими потребностями. Кроме того, она отличный фотограф и знает толк в лучшей еде и местах, где можно купить сувениры. Мы были в восторге от нее, и мы очень рекомендуем Хатуну для вашего грузинского опыта!
J
Jonathan
28 сен 2019
(США)
Алекси был отличным гидом. Он вел машину безопасно и надлежащим образом (что необычно для Грузии), поэтому мы не чувствовали, что цепляемся за дорогую жизнь. Он был дружелюбным и открытым, что позволяло легко задавать вопросы и чувствовать, что мы с другом. У Алекси отличный английский, и было очевидно, что он потратил много времени на изучение истории и легенд своей страны, предоставляя не только факты, но и замечательные истории и анекдоты. Он показал нам не только места, для которых мы наняли его, но и другие объекты в регионе, такие как монастырь Шио-Мгвиме, который был поистине увлекательным.
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