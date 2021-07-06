Нашим гидом была Ирина, и мы благодарны судьбе, что она нас вместе свела. Ирина сумела нас зацепить и увлечь с самого начала путешествия в Мцхету своей граммотно поставленной речью и своим профессионализмом. Она была последовательной и выстраивала тур, как увлекательную экскурсию в историю и культуру Грузии. Нам очень понравилась Мцхета и те соборы и монастыри, которые мы посетили. Ещё больше нам понравилась та история, которая за всем этим скрывается. Маршрут выстроен граммотно, а его длительность идеальная. Лучше всего ехать туда вечером, поскольку летом в Тбилиси днём очень жарко. К тому же в вечерних лучах солнца картинка смотрится привлекательнее. Можно пройти по местным лавочкам в Мцхете и купить там вкусную чурчхелу, хорошее вино и украшения с перегородчатой эмалью.

Это было потрясающее путешествие