Мцхета - древняя столица Грузии

Мцхета - древняя столица Грузии сегодня является одной из немногих исторических...

Мцхета — древняя столица Грузии сегодня является одной из немногих исторических достопримечательностей в Грузии, которое занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас Мцхета — это небольшой городок в нескольких километрах от Тбилиси.

Здесь сохранилось множество исторических и религиозных памятников, которые мы и увидим на нашей экскурсии.
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • Джвари
  • Светицховели
  • Самтавро
  • Шио Мгвиме
Мцхета многие христиане называют "вторым Иерусалимом". И, совершенно, заслуженно! Именно в Мцхету, тогда ещё в столицу государства, принесла благую весть Святая Нина, одна из самых почитаемых святых в Грузии. Именно здесь хранится одна из главных христианских святынь – Хитон Господень. И именно здесь, сохранился главный христианский собор всея Грузии — Светицховели.
По легендам поселение Мцхета в древнейшие времена основал царь Мцехотос, сын первого царя Картли, от которого и пошли все грузины. Название поселения происходит от имени этого легендарного царя - Мцехотос.

Вы посетите:

  • Монастырь Джвари
Монастырь и храм на вершине горы, построенный в VI веке, у слияния Куры и Арагви, где святая Нино воздвигла крест. Джвари — один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Посещение кафедрального собора Светицховели – кафедральный храм Грузинской православной церкви, одна из главных достопримечательностей Мцхеты. Прогулка по улочкам Мцхеты. )
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Является старейшим христианским собором в Грузии. Собор представляет собой огромное здание, с большими куполами, с красивыми фасадами, украшенными декоративными арками и искусной резьбой. Храм был построен в честь 12 апостолов.
  • Самтавро.
  • Старейший действующий женский монастырь в Мцхете.
  • Выстроен на месте небольшой деревянной церкви построенной царём Мирианом. В храме Самтавро находится множество святынь, часть животворящего столпа, чудотворная икона Иверской Божьей матери, чудотворная икона святой Нины и другие реликвии.
🚩 Начало: ул Коте Абхази 40 или по договору с туристами
🏁 Место завершения: площадь Свободы
 Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Горючее.
 Что не входит
  • Входные билеты
  • Расходы на обед
Время проведения: в любое время и день по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мамука М.
Мамука М.
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