Мцхета многие христиане называют "вторым Иерусалимом". И, совершенно, заслуженно! Именно в Мцхету, тогда ещё в столицу государства, принесла благую весть Святая Нина, одна из самых почитаемых святых в Грузии. Именно здесь хранится одна из главных христианских святынь – Хитон Господень. И именно здесь, сохранился главный христианский собор всея Грузии — Светицховели.

По легендам поселение Мцхета в древнейшие времена основал царь Мцехотос, сын первого царя Картли, от которого и пошли все грузины. Название поселения происходит от имени этого легендарного царя - Мцехотос.

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Монастырь Джвари

Монастырь и храм на вершине горы, построенный в VI веке, у слияния Куры и Арагви, где святая Нино воздвигла крест. Джвари — один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Посещение кафедрального собора Светицховели – кафедральный храм Грузинской православной церкви, одна из главных достопримечательностей Мцхеты. Прогулка по улочкам Мцхеты. )