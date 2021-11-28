Исследуйте один из самых загадочных регионов Грузии - Картли и узнайте много нового об истории страны. Сначала посетите запоминающийся пещерный город Уплисцихе и погрузитесь в античную жизнь Грузии. Затем узнайте больше интересных фактов о Гори, родном городе самого известного грузина Сталина, и посетите уникальную старую столицу Грузии - Мцхету, где вы посетите два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - монастырь Джвари и собор Светицховели.

Ваша первая остановка - Уплисцихе, старинный высеченный в скале город в восточной Грузии. Он содержит множество построек, датируемых периодом от раннего железного века до позднего средневековья. Он примечателен уникальным сочетанием различных высеченных в скалах культур Анатолии и сосуществования языческой и христианской архитектуры Ирана. После знакомства с Уплисцихе у вас будет возможность пообедать в этом регионе и попробовать вкусные блюда местной кухни.

После обеда у вас есть два варианта: у вас будет свободное время и изучить Гори, родной город Сталина, или посетить Музей Сталина, который является музеем, посвященным жизни Иосифа Сталина, лидера Советского Союза, который родился в Гори. В музее сохранились черты советской эпохи, это был оригинальный дом Сталина и сталинский вагон.

Следующая остановка - монастырь Джвари. Название этого монастыря переводится как «Крестовоздвиженский монастырь». Монастырь Джвари - грузинский православный монастырь VI века недалеко от Мцхеты. Наряду с другими историческими сооружениями Мцхеты он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь Джвари стоит на скалистой вершине горы у слияния рек Мтквари и Арагви, с видом на город Мцхета, который ранее был столицей королевства Иберия.

Последний объект тура - собор Светицховели в Мцхете. ЮНЕСКО признает Мцхета объектом Всемирного наследия из-за его исторического значения и нескольких культурных памятников. Это была столица раннего грузинского царства Иберия с 3 века до нашей эры до 5 века нашей эры. Светицховели известен как место захоронения одежды Христа, он был одной из главных грузинских православных церквей и одним из самых почитаемых мест поклонения в регионе.