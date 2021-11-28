Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси

Откройте для себя одно из самых исторических мест Грузии, в том числе древний скальный комплекс Уплисцихе, музей Сталина

4.9
362 отзыва
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя одно из самых исторических мест Грузии, в том числе древний скальный комплекс Уплисцихе, музей Сталина и 2 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, монастырь Джвари и собор Светицховели в старой столице Грузии Мцхета.
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе: тур из Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Монастырь Джвари
  • Государственный музей Сталина
  • Уплисцихе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите главный собор Грузии – Светицховели
  2. Узнайте историю монастыря Джвари
  3. Полюбуйтесь на место слияния рек Арагви и Мтквари
  4. Откройте для себя пещерный город Уплисцихе
  5. Исследуйте Гори и музей Сталина
  6. Отведайте традиционные грузинские блюда за обедом
Исследуйте один из самых загадочных регионов Грузии - Картли и узнайте много нового об истории страны. Сначала посетите запоминающийся пещерный город Уплисцихе и погрузитесь в античную жизнь Грузии. Затем узнайте больше интересных фактов о Гори, родном городе самого известного грузина Сталина, и посетите уникальную старую столицу Грузии - Мцхету, где вы посетите два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО - монастырь Джвари и собор Светицховели.
Ваша первая остановка - Уплисцихе, старинный высеченный в скале город в восточной Грузии. Он содержит множество построек, датируемых периодом от раннего железного века до позднего средневековья. Он примечателен уникальным сочетанием различных высеченных в скалах культур Анатолии и сосуществования языческой и христианской архитектуры Ирана. После знакомства с Уплисцихе у вас будет возможность пообедать в этом регионе и попробовать вкусные блюда местной кухни.
После обеда у вас есть два варианта: у вас будет свободное время и изучить Гори, родной город Сталина, или посетить Музей Сталина, который является музеем, посвященным жизни Иосифа Сталина, лидера Советского Союза, который родился в Гори. В музее сохранились черты советской эпохи, это был оригинальный дом Сталина и сталинский вагон.
Следующая остановка - монастырь Джвари. Название этого монастыря переводится как «Крестовоздвиженский монастырь». Монастырь Джвари - грузинский православный монастырь VI века недалеко от Мцхеты. Наряду с другими историческими сооружениями Мцхеты он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь Джвари стоит на скалистой вершине горы у слияния рек Мтквари и Арагви, с видом на город Мцхета, который ранее был столицей королевства Иберия.
Последний объект тура - собор Светицховели в Мцхете. ЮНЕСКО признает Мцхета объектом Всемирного наследия из-за его исторического значения и нескольких культурных памятников. Это была столица раннего грузинского царства Иберия с 3 века до нашей эры до 5 века нашей эры. Светицховели известен как место захоронения одежды Христа, он был одной из главных грузинских православных церквей и одним из самых почитаемых мест поклонения в регионе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 Бутылка воды
  • Перевозка
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Доступны вегетарианские варианты
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 362 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
328
4
26
3
6
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
В
28 ноя 2021
Всё было замечательно
И
9 ноя 2021
(Украина)
Ни минуты не пожалела о том, что выбрала эту экскурсию. Очень впечатлена! Отличный гид и организация, рекомендую
K
7 ноя 2021
(Греция)
Приятная поездка с множеством интересной исторической информации. Все было супер. Или гид Май просто замечательный!
В
17 окт 2021
(Россия)
Все супер! Спасибо!
А
16 сен 2021
(Казахстан)
Поездка была замечательной! Было интересно и не скучно. Гид готов поддерживать интересы и потребности гостей - это здорово!
Д
15 сен 2021
(Грузия)
Отличная экскурсия! Все очень организованно, интересно, гид Лаша очень интересно все рассказывал и отвечал на все наши вопросы
Е
14 сен 2021
(Республика Беларусь)
Пещерный город - восторг. Не могу комментировать - это надо видеть. Гори и музей Сталина, на мой взгляд, интересны больше иностранцам, или просто мы достаточно интересовались темой раньше, так что без музея решили обойтись, но возле него милый парк, можно час подышать свежим воздухом, или выпить кофе в маленьком кафе напротив (хозяин очень дружелюбный). Джвари и Мцхета в зависимости от религиозности туриста будут восприниматься абсолютно по-разному. В Мцхете, правда, - шикарные фрески и просто осязаемая энергетика, + историчность и интересная архитектура. Джвари, если отвлечься от его значения для христианства, - темненькое, скучное здание, где часто проходят свадьбы, мешать которым, лично мне, неловко. Но виды хороши. В общем и целом, экскурсия весьма хороша, потому что каждый точно найдет хоть что-то интересное лично для него. От обеда в заявленном месте многие отказались. Взять предложенное меню одно на двоих почему-то не разрешили, а на одного реально слишком много. Поели в другом.
А
6 сен 2021
(Грузия)
Так получилось, что мы мы с мужем были вдвоем русскоговорящие в этом туре и поэтому у нас был персональный гид. ) София потрясающий гид и отличный человек - к концу экскурсии мы не только узнали много нового о Грузии, но и прощались как старые друзья) Мцхета и Уплисцихе - это очень красивые древние места со своей историей. Вы обязательно сделаете там потрясающие фотографии на фоне умопомрачительных видов.
Город Гори не рекомендую к посещению т. к. он знаменит только тем. что это родина Сталина и там расположен его музей. Так что если Вы не фанат Сталина и не хотите купить себе магнитик на холодильник с его лицом, то в Гори вам делать нечего.
A
25 ноя 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Удивительный, хорошо спланированный тур. Персонал очень услужливый и держит вас в курсе событий.
C
18 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
отличный профессионализм
J
17 ноя 2021
(Малайзия)
Оригинал (en)
Джордж Колдман - парень с теплым гостеприимством, и я поражен его знаниями о истории и наследии Джорджа. Обязательный тур с Колдманом!
a
15 ноя 2021
(Индия)
Оригинал (en)
Отличный тур от Харазы
K
15 ноя 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Было здорово!
b
5 ноя 2021
(Албания)
Оригинал (en)
Очень понравилось
Miklos
4 ноя 2021
(Венгрия)
Оригинал (en)
Настоятельно рекомендуемые туры. Тамуна был отличным проводником.
Ещё 347 отзывов

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