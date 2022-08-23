2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день

Поездка предусматривает знакомство с древней грузинской столицей

Поездка предусматривает знакомство с древней грузинской столицей — городом Мцхета и курортным городком Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир.
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
2 в 1. Мцхета, Джвари и Боржоми за один день
Ближайшие даты:
23
авг
24
авг

Что вас ожидает 🤩

  • Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Центральный парк г. Боржоми
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Древнейший государственный центр Грузии.
  • Итак, мы поедем в древнюю православную столицу Грузии — Мцхета, где вас ждет посещение воспетого великими поэтами, храма Джвари (VI век), а также легендарного кафедрального собора Светицховели (XI век). Мцхета — город, с которым неразрывно связана полная разнообразнейших событий история страны. Здесь гармонично сочетаются старое и новое, прошлое и настоящее.
  • Славный курортный городок.
  • Далее вас ждет поездка в маленький курортный городок Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир. Здесь великолепные пейзажи и чистейший горный воздух. Прогуляемся по центральному парку Боржоми и продегустируем знаменитую минеральную воду прямо из источника.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Топливо
  • Водитель
Что не входит
  • Входные билеты по программе
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас оттуда, где вы живете
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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