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Описание
Что вас ожидает:
Древнейший государственный центр Грузии.
Итак, мы поедем в древнюю православную столицу Грузии — Мцхета, где вас ждет посещение воспетого великими поэтами, храма Джвари (VI век), а также легендарного кафедрального собора Светицховели (XI век). Мцхета — город, с которым неразрывно связана полная разнообразнейших событий история страны. Здесь гармонично сочетаются старое и новое, прошлое и настоящее.
Славный курортный городок.
Далее вас ждет поездка в маленький курортный городок Боржоми, прославившимся своей минеральной водой на весь мир. Здесь великолепные пейзажи и чистейший горный воздух. Прогуляемся по центральному парку Боржоми и продегустируем знаменитую минеральную воду прямо из источника.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Топливо
Водитель
Что не входит
Входные билеты по программе
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас оттуда, где вы живете
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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