Мцхета-второй Иерусалим

Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия...

Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Древняя история Мцхеты невероятно увлекательна, и поэтому на нашей экскурсии у вас будет шанс узнать о ней подробнее и восхититься красотой, атмосферой и энергетикой этих мест!
Мцхета-второй Иерусалим
Мцхета-второй Иерусалим
Мцхета-второй Иерусалим
Мцхета-второй Иерусалим
Мцхета-второй Иерусалим
Мцхета-второй Иерусалим
Мцхета-второй Иерусалим

Что вы увидите 🤩

  • Храм Джвари
  • слияние рек Арагви и Куры
  • г. Мцхета
  • собор Светицховели
  • собор Самтавро.
Наш маршрут
Первым мы посетим Храм Джвари (храм Святого Креста), построенный в VI веке. Джвари – это тот самый монастырь, про который писал М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Внизу у подножия этого храма шумят Кура и Арагви – две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты.
После мы отправимся в г. Мцхета, который является святым и культовым местом для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н. э. Столицей город оставался до V века н. э.
За уникальные христианские реликвии Мцхету называют Вторым Иерусалимом. Мы посетим такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как Храм Светицховели (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь – Хитон Господень, а также место захоронения многих грузинских царей) и древний монастырь Самтавро (здесь в IV веке жила и проповедовала Святая Нино).
🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
👍 Другие мои экскурсии смотрите по ссылке: https://www.sputnik8.com/ru/guides/145179-ruslan-g
🚩 Начало: Заберу оттуда, где вы живете.
🏁 Место завершения: Любая точка города Тбилиси по-желанию.
 Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
 Что не входит
  • Личные расходы.
Время проведения: В любой день, в любое время по вашему желанию.
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан Г.
Руслан Г.
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Руслан Г. проводит ещё 4 экскурсии

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