Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Мцхета - Гори - Уплисцихе

Познакомьтесь с античной Грузией, посетив пещерный город Уплисцихе

Познакомьтесь с античной Грузией, посетив пещерный город Уплисцихе и Мцхета — древнюю, бывшую столицу страны. Прогуляйтесь по городу-крепости Гори.
Мцхета - Гори - Уплисцихе
Мцхета - Гори - Уплисцихе
Мцхета - Гори - Уплисцихе
Мцхета - Гори - Уплисцихе
Мцхета - Гори - Уплисцихе
Мцхета - Гори - Уплисцихе
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Описание

Что вас ожидает:

Грузинский Иерусалим.
Выезжаем из Тбилиси (от места вашего жительства) и едем в Мцхету. Подъем к Джвари (V век). Здесь берёт своё начало история христианства Грузии. Прекрасный вид и аура, которыми восхищались многие исторические личности. Женский монастырь Самтавро. Место, где жила и исцеляла людей Святая Нино, крестительница Грузии. Здесь можно преклониться перед мощами святых, если вы человек верующий, или просто насладиться чудесными видами и давними строениями (III–X вв.)
Посещение главного храма Мцхеты — Светицховели (Второй Иерусалим). Храм таит в себе много загадок, до сих пор не разрешенных учеными мира. Прогулка по улочкам Мцхеты с колоритной грузинской архитектурой, умиротворяющей природой. Возвращаясь в Тбилиси, попробуем вкуснейший хинкали и всё остальное разнообразие грузинской кухни.

Уникальный пещерный город и город-крепость Гори

Пещерный город Уплисцихе — это уникальное творение человеческих рук в вулканической основе поражает не только своей древностью, но и горными видами вокруг. Вас также ожидает знакомство с городом-крепостью Гори. Для людей, увлекающихся старинной архитектурой, историей, будет интересно посетить крепость Горисцихе и дом-музей Сталина города Гори.

Важная информация:

Экскурсия длиться 6-7 часов. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры по вашему желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия длиться 6-7 часов. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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