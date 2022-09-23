Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает:

Грузинский Иерусалим.

Выезжаем из Тбилиси (от места вашего жительства) и едем в Мцхету. Подъем к Джвари (V век). Здесь берёт своё начало история христианства Грузии. Прекрасный вид и аура, которыми восхищались многие исторические личности. Женский монастырь Самтавро. Место, где жила и исцеляла людей Святая Нино, крестительница Грузии. Здесь можно преклониться перед мощами святых, если вы человек верующий, или просто насладиться чудесными видами и давними строениями (III–X вв.)

Посещение главного храма Мцхеты — Светицховели (Второй Иерусалим). Храм таит в себе много загадок, до сих пор не разрешенных учеными мира. Прогулка по улочкам Мцхеты с колоритной грузинской архитектурой, умиротворяющей природой. Возвращаясь в Тбилиси, попробуем вкуснейший хинкали и всё остальное разнообразие грузинской кухни.

Уникальный пещерный город и город-крепость Гори

Пещерный город Уплисцихе — это уникальное творение человеческих рук в вулканической основе поражает не только своей древностью, но и горными видами вокруг. Вас также ожидает знакомство с городом-крепостью Гори. Для людей, увлекающихся старинной архитектурой, историей, будет интересно посетить крепость Горисцихе и дом-музей Сталина города Гори.

Важная информация:

Экскурсия длиться 6-7 часов. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.