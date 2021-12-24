Мцхета - город храмов и первая столица Грузии

Отправляемся в Мцхету - в место паломничества туристов со всего мира и местных жителей

Индивидуально
для 3 чел.
Отправляемся в Мцхету — в место паломничества туристов со всего мира и местных жителей.

Вы увидите живописное слияние двух рек Кура и Арагви, побываете в первой столице Грузии городе Мцхета.

Пройдётесь по рынку, где можно купить сувениры, чурчхелу, специи и многое другое.

Увидите Храм Светицховели (Животворящий Столп) и попробуете настоящие грузинские хинкали.
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии
Мцхета - город храмов и первая столица Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • Церковь Светицховели
  • Монастырь Джвари (Крест)
  • Женский монастырь Самтавро
  • Слияние рек Кура и Арагви (где Лермонтов написал Мцыри)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Богатая история и живописное расположение
    Первая остановкой на нашем пути станет церковь Джвари (Крест), откуда открывается замечательные виды, как на первую столицу Грузии город Мцхету, так и на слияние двух рек: Кура и Арагви. Вдоволь насладившись прекрасными видами, мы отправляемся в Мцхету. Главным объектом, ради которого едут в Мцхету является Патриарший Кафедральный собор — Светицховели, его название с грузинского переводится как Столб животворящий. В течении тысячи лет Светицховели в Мцхете являлся главным собором Грузии, местом коронации и погребения царей, интронизации грузинских католикосов.
    Любители сувениров смогут порадовать себя, пройдя от автомобильной стоянки к Светицховели по роскошной, стилизованной под старину улице с сувенирными лавками, где можно купить чурчхелу, специи, различные памятные сувениры, образцы местных ремесел, заглянуть в ювелирную мастерскую, производящую грузинскую перегородчатую эмаль, посидеть в кафе, продегустировать грузинские вина и чачу. Следующее, куда мы отправимся — женский монастырь Самтавро, его еще называют гордостью и душой Грузии, а само название монастыря переводится как «царская территория», побывав здесь вы поймете, что все эти звания, вполне заслужены. Если вы выразите желание, то мы сможем попробовать настоящие грузинские хинкали и другие вкусности.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт
    • услуги гида
    • интернет
    Что не входит
    • обед
    • билеты по программе
    • личные расходы
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 09:30
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 09:30

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

    🎩Индивидуальные🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные🧐АвторскиеСоборы и храмы

    Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

    Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
    Индивидуально
    для 3 чел.
    $100
    за 1-3 чел.
    Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
    Сначала мы отправимся в древнюю столицу Грузии - город Мцхета
    Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
    Индивидуально
    для 3 чел.
    $100
    за 1-3 чел.
    Древняя столица Мцхета и монастырь Джвари
    Мцхета - древняя столица Грузии
    По договоренности с туристом
    Древняя Мцхета и храм Джвари
    Индивидуально
    для 4 чел.
    $150
    за 1-4 чел.
    Древняя Мцхета и храм Джвари
    Мцхету, древнюю столицу Восточной Грузии, в этом святом для каждого жителя страны месте вы увидите собор Светицховели,
    Ежедневно
    Экскурсия по городу Мцхета
    Индивидуально
    5
    1
    $20
    за 1 чел.
    Экскурсия по городу Мцхета
    Мцхета - бывшая столица Грузии, является самым священным городом для паломничества
    Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье 11:00-14:00
    Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
    Индивидуально
    для 4 чел.
    $120
    за 1-4 чел.
    Древняя столица Мцхета и пещерный языческий город Уплисцихе
    Мы отправимся в древнюю столицу Грузии - Мцхета, где посетим древние монастыри
    По договоренности с туристом
    Мцхета - древняя столица Грузии
    Индивидуально
    для 8 чел.
    $100
    за 1-8 чел.
    Мцхета - древняя столица Грузии
    Мцхета - древняя столица Грузии сегодня является одной из немногих исторических достопримечательностей
    в любое время и день по договоренности
    Мцхета: частная экскурсия на полдня в древнюю столицу Грузии
    Индивидуально
    для 2 чел.
    4.9
    43
    6860
    5 488
    за 1-2 чел.
    Мцхета: частная экскурсия на полдня в древнюю столицу Грузии
    🚌 На автобусе
    Откройте для себя Мцхету, древнюю столицу Грузии
    23 дек
    24 дек
    25 дек
    ещё...
    Экскурсия в Мцхета
    Индивидуально
    $60
    за 1 чел.
    Экскурсия в Мцхета
    Отправляемся в культовое и святое место для каждого грузина - древняя столица Грузии Мцхета, расположенная
    24 дек
    25 дек
    26 дек
    ещё...
    Ежедневно с 10:00
    Мцхета - древняя столица Грузии
    Индивидуально
    для 2 чел.
    $52
    за 1-2 чел.
    Мцхета - древняя столица Грузии
    Мы начнём поездку с осмотра храма Джвари, откуда открывается вид на слияние двух рек - Арагвы и Куры
    по запросу
    Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
    Индивидуально
    до 7 чел.
    98
    за 1-7 чел.
    Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
    🚗 На машине
    Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
    1 июня
    2 июня
    3 июня
    ещё...
    Тайны пещерного города и древняя столица Мцхета
    В группе
    до 8 чел.
    $40
    за 1 чел.
    Тайны пещерного города и древняя столица Мцхета
    Мы побываем в некогда грозном и загадочном городе, в котором кипела необычная, на взгляд современника, жизнь
    По средам в 8:30
    Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
    Индивидуально
    для 4 чел.
    $145
    за 1-4 чел.
    Тайны пещерного города и Древняя столица Мцхета
    Мы побываем в некогда грозном и загадочном городе, в котором кипела необычная, на взгляд современника, жизнь
    29 дек
    5 янв
    12 янв
    ещё...
    По средам в 8:30

    Сергей Б. проводит ещё 2 экскурсии

    Военно-грузинская дорога к подножию горы Казбег
    Индивидуально
    для 3 чел.
    10ч
    $80
    за 1-3 чел.
    Военно-грузинская дорога к подножию горы Казбег
    🚌 На автобусе
    Военно-Грузинская дорога - одна из самых красивых дорог на Кавказе, да
    24 дек
    25 дек
    27 дек
    ещё...
    Ежедневно, кроме воскресенья в 09:30
    Кахетия: Винный тур
    Индивидуально
    для 3 чел.
    $80
    за 1-3 чел.
    Кахетия: Винный тур
    🚌 На автобусе
    Отправляемся в незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии - Кахетию
    24 дек
    26 дек
    27 дек
    ещё...
    Ежедневно в 09:30
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Тбилиси
    ХОРОШО
    🇬🇪
    ТАМ