Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе

Поездка в древний город со священной судьбой, в котором сохранились многовековые памятники культуры,...

4.6
30 отзывов
Поездка в древний город со священной судьбой, в котором сохранились многовековые памятники культуры, монастыри и красивая природа.

Здесь вы почувствуете непередаваемую атмосферу умиротворения и единения с собой.

В программу экскурсии входит посещение монастыря Джвари, собора Светисцховели и храма Самтавро.
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе
Мцхета - грузинский Иерусалим в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Мцхета
  • собор Светисцховели
  • монастырь Самтавро
  • Монастырь Джвари
Если хочется отправиться в путешествие в священное место, закажите экскурсию в Мцхету. Древний город известен как первая столица Грузии — дата основания V век до нашей эры. Священные достопримечательности, старые монастыри, красивая природа и непередаваемая атмосфера местности не оставляют равнодушным ни одного туриста.
Экскурсия в Мцхету — отличное начало для знакомство с Грузией. От первозданного вида первой столицы страны почти ничего не осталось, но реконструкция зданий помогла сохранить архитектуру и атмосферу. Бывшую столицу называют вторым Иерусалимом, куда приезжает сам Папа Римский. Здесь буквально на каждом шагу исторические и религиозные достопримечательности страны.
Начало экскурсии начнется с осмотра монастыря Джвари — то самое место, о котором писал писатель Лермонтов в поэме «Мцыри». Прекрасный пейзаж открывается с горной вершины, откуда видно слияние двух рек — Арагви и Куры. Монастырь Джвари имеет богатую историю, ведь сама Нино Каппадокийская установила здесь «святой» крест. Именно она повлияла на вероисповедание грузин, которые приняли христианство. Здесь свершилась история!
Далее по маршруту гид проведет экскурсию в соборе Светисцховели — второй по величине храм в Грузии. Его история создания завораживает — профессиональный гид расскажет, кто построил собор. Строительство затеяли в честь 12-ти апостолов. Было потрачено 19 лет, чтобы возвести архитектурный шедевр. Скажем одно, что зодчий лишился руки, построив собор невероятной красоты. Остальное вам расскажет гид во время прогулки.
Последним пунктом в экскурсии по Мцхете станет посещение храма Самтавро. Его история создания связана со святой Нино, которая проповедовала людям Христову истину и исцеляла больных. Удивительные достопримечательности Грузии оставляют незабываемое впечатления от путешествия по Кавказу.
 Что входит
  • услуги профессионального гида
  • транспорт по маршруту.
 Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Georgia_with_love
Georgia_with_love
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