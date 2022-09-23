Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка

Мцхета - древня столица Грузии

Мцхета — древня столица Грузии.

До христианства, изгнанный народ Ерушалаима, поселившейся и породнившийся с грузинам, превратили столицу Грузии, в мощный культурный и торговый центр региона.
Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка
Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка
Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка
Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка
Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка
Мцхета и Тбилиси - сладкая парочка
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Описание

Что вас ожидает:

Колоритная грузинская архитектура и умиротворяющая природа.
Выезжаем из Тбилиси (от места вашего жительства) и едем во Мцхету. Подъем к Джвари (V век). Здесь берёт своё начало история христианства Грузии. Прекрасный вид и аура, которыми восхищались многие исторические личности. Женский монастырь Самтавро. Место, где жила и исцеляла людей Святая Нино, крестительница Грузии. Здесь можно преклониться перед мощами святых, если вы человек верующий, или просто насладиться чудесными видами и давними строениями (III–X вв.)
Посещение главного храма Мцхеты — Светицховели (Второй Иерусалим). Храм таит в себе много загадок, до сих пор не разрешенных учеными мира. Прогулка по улочкам Мцхеты с колоритной грузинской архитектурой, умиротворяющей природой. Возвращаясь в Тбилиси, попробуем вкуснейший хинкали и всё остальное разнообразие грузинской кухни.

Атмосфера старого Тбилиси

Посмотрим оригинальное строение театра Р. Габриадзе с удивительными балконами и часами. Анчисхати — древнейшая церковь с уникальной историей (V в). Сиони — бывший кафедральный собор Грузии, где хранятся святые мощи и реликвии Грузии (Крест св. Нины, икона Иверской божьей матери). Крепость Метехи. Знаменитые Тбилисские серные бани и место, где по легенде зародился сам город.

Важная информация:

Экскурсия длиться 5-6 часов. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры по вашему желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности. Рекомендуемое время начала: 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия длиться 5-6 часов. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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