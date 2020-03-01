Антон проводит ещё 2 экскурсии

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая

Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город

Антон
Задать вопрос
Антон – ваш гид
В этом путешествии объединены два разных, но исторически значимых города — первая столица Грузии и покинутый город пещер Уплисцихе.

Уютные улочки Мцхеты приведут вас к храмам Светицховели и Самтавро: в этих святынях я расскажу об истории грузинского христианства, о роли веры в культуре и жизни страны.

Следом вы полюбуетесь слиянием двух рек у храма Джвари и отдохнете за обедом в легендарном кафе для местных.

А в Уплисцихе приготовьтесь «полазить» по скалам древнего города язычников.
От 98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Забронировать экскурсию
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая

Что вас ожидает

Место, где живет душа Грузии, и пейзажи с открытки
Проехав немного километров на север от Тбилиси, вы перенесетесь на много веков назад — во времена зарождения грузинского христианства. Мои рассказы о первой столице Иверии, Мцхете, помогут проследить духовный путь страны и понять значение веры для каждого грузина. Чтобы проникнуться историей, вы побываете в двух храмах. В Светицховели представите коронации царей, поймете, как здесь появились языческие фрески и почему Мцхету называют «вторым Иерусалимом». А в тихом Самтавро увидите усыпальницу первого грузинского царя, принявшего христианство, и место, где жила почитаемая святая Нино. Следом, конечно, отправимся к храму Джвари на высоком холме — этот древний красивый храм вдохновил Лермонтова на знаменитые строки из «Мцыри»: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь».

🍲 Чтобы набраться сил перед второй частью путешествия, я отвезу вас в кафе, любимое местные жителями, — оно особенно славится традиционным лобио из фасоли.

Уплисцихе — пещерный город язычников
Живописный путь приведет вас в еще более далекое прошлое — дохристианскую эпоху. Впечатляющий пещерный город Уплисцихе основали 2000 лет назад, а покинули только в 19 веке — местные жители до последнего поклонялись языческим богам. Вы представите их жизнь, исследуя скалы: увидите «жилые комнаты», культовые залы и античный театр, пройдете по тоннелям и прочувствуете многослойность истории Грузии.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед, билеты в Уплисицихе (7 лари) и аудиогид по желанию.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Антон
Антон
Первый раз мы оказались в Грузии три года назад, и у нас появилось непреодолимое желание приезжать сюда снова и снова, которое, в свою очередь заставило нас переехать в эту добрую и красивую страну. Мы много путешествовали и изучали Грузию, поэтому, поехав с нами в тур, вы можете быть уверены, что частичка Грузии навсегда останется у вас в сердце.
Напишите мне

Антон проводит ещё 2 экскурсии

К истокам христианства: Мцхета и ДжвариК истокам христианства: Мцхета и ДжвариК истокам христианства: Мцхета и Джвари
От 50 за экскурсию
4 часа
66 отзывов
Созерцательная поездка в древнюю столицу Грузии
Места, которые ждут вас на этой экскурсии, должен увидеть каждый! Здесь зародилось грузинское христианство, здесь чувствуется энергетика вечности и здесь живёт душа Сакартвело. Вы побываете в храмах Светицховели, Самтавро и Джвари, прикоснётесь к святыням и полюбуетесь непередаваемой панорамой слияния Арагви и Куры.
Путь к великому КазбекуПуть к великому КазбекуПуть к великому Казбеку
От 130 за экскурсию
10 часов
24 отзыва
Почувствовать, что счастье не за горами — оно в горах!
Приготовьтесь отправиться в увлекательное и созерцательное путешествие по Военно-Грузинской дороге. Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем, побываете в старинной крепости Ананури и на горнолыжном курорте Гудаури. А главное — восхититесь горными панорамами Казбеги и испытаете необыкновенные эмоции!

Экскурсии по пригородам Тбилиси

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Боржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный городБоржоми-Уплисцихе. Зеленый рай и пещерный город
скидка70%
€82
25 за человека
10 часов
111 отзывов
Попробовать целебную воду, полюбоваться лесистыми склонами и узнать историю дохристианской Грузии
За один день вам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике