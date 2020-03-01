Антон проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Место, где живет душа Грузии, и пейзажи с открытки

Проехав немного километров на север от Тбилиси, вы перенесетесь на много веков назад — во времена зарождения грузинского христианства. Мои рассказы о первой столице Иверии, Мцхете, помогут проследить духовный путь страны и понять значение веры для каждого грузина. Чтобы проникнуться историей, вы побываете в двух храмах. В Светицховели представите коронации царей, поймете, как здесь появились языческие фрески и почему Мцхету называют «вторым Иерусалимом». А в тихом Самтавро увидите усыпальницу первого грузинского царя, принявшего христианство, и место, где жила почитаемая святая Нино. Следом, конечно, отправимся к храму Джвари на высоком холме — этот древний красивый храм вдохновил Лермонтова на знаменитые строки из «Мцыри»: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь».

🍲 Чтобы набраться сил перед второй частью путешествия, я отвезу вас в кафе, любимое местные жителями, — оно особенно славится традиционным лобио из фасоли.

Уплисцихе — пещерный город язычников

Живописный путь приведет вас в еще более далекое прошлое — дохристианскую эпоху. Впечатляющий пещерный город Уплисцихе основали 2000 лет назад, а покинули только в 19 веке — местные жители до последнего поклонялись языческим богам. Вы представите их жизнь, исследуя скалы: увидите «жилые комнаты», культовые залы и античный театр, пройдете по тоннелям и прочувствуете многослойность истории Грузии.