Мцхета и Джвари - групповая экскурсия

Мцхета и Джвари - групповая экскурсия
Мцхета и Джвари - групповая экскурсия
Мцхета и Джвари - групповая экскурсия
Мцхета и Джвари - групповая экскурсия
Мцхета и Джвари - групповая экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Храм Джвари
  • слияние рек Арагви и Куры
  • г. Мцхета
  • собор Светицховели
  • собор Самтавро.
Первым мы посетим Храм Джвари (храм Святого Креста), построенный в VI веке. Джвари – это тот самый монастырь, про который писал М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Внизу у подножия этого храма шумят Кура и Арагви – две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты.
После мы отправимся в г. Мцхета, который является святым и культовым местом для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н. э. Столицей город оставался до V века н. э.
За уникальные христианские реликвии Мцхету называют Вторым Иерусалимом. Мы посетим такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как Храм Светицховели (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь – Хитон Господень, а также место захоронения многих грузинских царей) и древний монастырь Самтавро (здесь в IV веке жила и проповедовала Святая Нино).
🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
👍 Другие мои экскурсии смотрите по ссылке: https://www.sputnik8.com/ru/guides/145179-ruslan-g
🚩 Начало: Станция м. Авлабари у памятника "Мимино"
🏁 Место завершения: Любое место по маршруту следования обратно к исходной точке. Возможны незначительные корректировки. Подброшу в желаемое место в центре города.
 Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
 Что не входит
  • Личные расходы.
Время проведения: В любой день, в любое время по вашему желанию.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Руслан Г.
Руслан Г.
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