Первым мы посетим Храм Джвари (храм Святого Креста), построенный в VI веке. Джвари – это тот самый монастырь, про который писал М. Ю. Лермонтов в своей поэме «Мцыри». Внизу у подножия этого храма шумят Кура и Арагви – две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты.

После мы отправимся в г. Мцхета, который является святым и культовым местом для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н. э. Столицей город оставался до V века н. э.

За уникальные христианские реликвии Мцхету называют Вторым Иерусалимом. Мы посетим такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как Храм Светицховели (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь – Хитон Господень, а также место захоронения многих грузинских царей) и древний монастырь Самтавро (здесь в IV веке жила и проповедовала Святая Нино).

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