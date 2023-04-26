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Что вас ожидает:
- Площадь Вахтанга Горгасали
- Серные бани
- Инжирное ущелье
- Водопад Легвтахеви
- Крепость Нарикала
- Мать Грузия
- Церкви и лестница Бетлеми
- Сололаки и доходные дома
- Дом писателей (только по будням)
- Старый Кадиллак
- Площадь Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия начинается с раннего средневековья, рассказывая историю первой крепости и снования Тбилиси. Словно следуя за эпохами, узнаем о ключевых событиях города, отношениях с Российской империей и советской эпохе. Попадём в район с богатыми особняками и доходными домами 18-19 века, услышим городские легенды. Экскурсия охватывает события времён феодальной Грузии, Российской империи, СССР и современной страны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Вахтанга ГоргасалиЗавершение: Площадь Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование моей экскурсии! Наш маршрут пешеходный
- Местами с горной местностью
- Поэтому понадобится удобная обувь с перфорированной подошвой. И
- Конечно
- Одевайтесь по погоде
- Чтобы не замёрзнуть и не промокнуть. Если остались вопросы - пишите или звоните. До встречи
- Генацвале!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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