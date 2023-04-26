Нарикала и Сололаки

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Ответы на вопросы
Нарикала и Сололаки
Нарикала и Сололаки
Нарикала и Сололаки
Нарикала и Сололаки
Нарикала и Сололаки
Нарикала и Сололаки
Нарикала и Сололаки
Ближайшие даты:
26
апр
28
апр
30
апр
1
мая
3
мая
5
мая
7
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Серные бани
  • Инжирное ущелье
  • Водопад Легвтахеви
  • Крепость Нарикала
  • Мать Грузия
  • Церкви и лестница Бетлеми
  • Сололаки и доходные дома
  • Дом писателей (только по будням)
  • Старый Кадиллак
  • Площадь Свободы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия начинается с раннего средневековья, рассказывая историю первой крепости и снования Тбилиси. Словно следуя за эпохами, узнаем о ключевых событиях города, отношениях с Российской империей и советской эпохе. Попадём в район с богатыми особняками и доходными домами 18-19 века, услышим городские легенды. Экскурсия охватывает события времён феодальной Грузии, Российской империи, СССР и современной страны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование моей экскурсии! Наш маршрут пешеходный
  • Местами с горной местностью
  • Поэтому понадобится удобная обувь с перфорированной подошвой. И
  • Конечно
  • Одевайтесь по погоде
  • Чтобы не замёрзнуть и не промокнуть. Если остались вопросы - пишите или звоните. До встречи
  • Генацвале!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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