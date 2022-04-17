Национальный парк Колхети - маленький рай

Отправляемся в приключение в Кобулети: тур в Колхидский национальный парк

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
В Колхидском национальном парке обитает 194 вида птиц, здесь также проходит ежегодный миграционный маршрут многих птиц. Колхидские водно-болотные угодья, в первую очередь, важны своим реликтовым происхождением. Здесь обитают виды, занесенные в «Красную книгу» Грузии.
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Национальный парк Колхети - маленький рай
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • День 1
  • Озеро Палеостоми
  • Река Пичора
  • Чёрное море
  • Город-порт Поти
  • Маяк
  • День 2.
  • 1. Шхетисцихе.
  • 2. Нокалакеви источник.
  • 3. Археополис. (Если у группы будет желание).
  • 4. Монастырь Табакини.
  • 5. Храм Убиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы отправляемся из Тбилиси в заповедник Колхети, в котором нас ждут:

  • Прогулка на катере по озеру Палеостоми;
  • Заплываем на удивительной красоты речку Пичора, выключаем мотор и наслаждаемся пением птиц;
  • Выплываем на катере в открытое Чёрное Море;
  • Небольшой отдых, заселение, ланч;
  • Отправляемся в Поти, небольшая прогулка по городу, экскурсия на Маяк;
  • Остаёмся на ночь в гостевом доме, ужин;
  • Завтрак, наслаждаемся окружающей средой и отправляемся в Тбилиси с заездом в Нокалакеви.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Сопровождающий из Тбилиси
  • Прогулка на катере
  • Ланч, 0.5 воды в день на человека
  • Частично питание (набор для пикника)
  • Ночь в гестхаусе
  • Топливо, услуги профессионального водителя, услуги проводника по заповеднику в первый день, услуги катера и спец снаряжение - каски, спасательные жилеты, проживание в комфортабельном котедже на 3 спальни с хорошим ремонтом, Услуги гида-проводника на 2-ой день путешествия
Что не входит
  • Личные траты
  • Частично питание
  • Входные билеты в Археополис
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Метро Марджанишвили
Завершение: Место Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
17 апр 2022
Ну ооочень позитивный коллектив!

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