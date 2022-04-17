Отправляемся в приключение в Кобулети: тур в Колхидский национальный парк
В Колхидском национальном парке обитает 194 вида птиц, здесь также проходит ежегодный миграционный маршрут многих птиц. Колхидские водно-болотные угодья, в первую очередь, важны своим реликтовым происхождением. Здесь обитают виды, занесенные в «Красную книгу» Грузии.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- День 1
- Озеро Палеостоми
- Река Пичора
- Чёрное море
- Город-порт Поти
- Маяк
- День 2.
- 1. Шхетисцихе.
- 2. Нокалакеви источник.
- 3. Археополис. (Если у группы будет желание).
- 4. Монастырь Табакини.
- 5. Храм Убиси
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мы отправляемся из Тбилиси в заповедник Колхети, в котором нас ждут:
- Прогулка на катере по озеру Палеостоми;
- Заплываем на удивительной красоты речку Пичора, выключаем мотор и наслаждаемся пением птиц;
- Выплываем на катере в открытое Чёрное Море;
- Небольшой отдых, заселение, ланч;
- Отправляемся в Поти, небольшая прогулка по городу, экскурсия на Маяк;
- Остаёмся на ночь в гостевом доме, ужин;
- Завтрак, наслаждаемся окружающей средой и отправляемся в Тбилиси с заездом в Нокалакеви.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождающий из Тбилиси
- Прогулка на катере
- Ланч, 0.5 воды в день на человека
- Частично питание (набор для пикника)
- Ночь в гестхаусе
- Топливо, услуги профессионального водителя, услуги проводника по заповеднику в первый день, услуги катера и спец снаряжение - каски, спасательные жилеты, проживание в комфортабельном котедже на 3 спальни с хорошим ремонтом, Услуги гида-проводника на 2-ой день путешествия
- Что не входит
- Личные траты
- Частично питание
- Входные билеты в Археополис
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция Метро МарджанишвилиЗавершение: Место Вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andro
17 апр 2022
Ну ооочень позитивный коллектив!
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