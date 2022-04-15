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Немецкий след в Грузии

На нашей экскурсии вас ждет краткий, но нескучный экскурс в историю которая началась ещё в конце 18 века в Германии, где в тот период сложилась политическая и экономическая обстановка, которая способствовала массовому переселению немцев в Закавказье. А именно весной 1818 года, не дождавшись официального разрешения, 500 семейств тронулись в путь и достигли Тифлиса.

В группе с профессиональным гидом вы пройдете по ключевым улицам и площадям, увидите: дом Сименсов на сололаки, благодаря фирме которых, был проведен подвесной электрический телеграф который связал Тбилиси с Боржоми, Кутаиси, Поти, Ереваном. Воронцовский дворец (Отто Симонсон). Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (Виктор Александрович Шрётер), Грузинский национальный музей (Альберт Зальцман), Национальная галерея, а также посетите лютеранскую Церковь св. Петра и Павла на Михайловском проспекте.

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