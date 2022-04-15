На нашей экскурсии вас ждет краткий, но нескучный экскурс в историю которая началась ещё в конце 18 века в Германии, где в тот период сложилась политическая и экономическая обстановка, которая способствовала массовому переселению немцев в Закавказье. А именно весной 1818 года, не дождавшись официального разрешения, 500 семейств тронулись в путь и достигли Тифлиса.
В группе с профессиональным гидом вы пройдете по ключевым улицам и площадям, увидите: дом Сименсов на сололаки, благодаря фирме которых, был проведен подвесной электрический телеграф который связал Тбилиси с Боржоми, Кутаиси, Поти, Ереваном. Воронцовский дворец (Отто Симонсон). Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (Виктор Александрович Шрётер), Грузинский национальный музей (Альберт Зальцман), Национальная галерея, а также посетите лютеранскую Церковь св. Петра и Павла на Михайловском проспекте.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00
Eduard — ваш гид в Тбилиси
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