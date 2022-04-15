Немецкий Тифлис

К 1940-м годам немцы проживали в более чем 20 грузинских городах, а их присутствие насчитывало более 24 000 человек

Мини-группа
К 1940-м годам немцы проживали в более чем 20 грузинских городах, а их присутствие насчитывало более 24 000 человек.

В результате антигерманской политики Советского правительства во время Второй мировой войны с октября 1941 года по апрель 1942 года большинство грузинских немцев, в общей сложности 19 186 человек, были депортированы из республики советскими властями.
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис
Немецкий Тифлис

Что вас ожидает 🤩

  • Ключевые улицы и площади
  • Дом Сименсов
  • Воронцовский дворец (Отто Симонсон)
  • Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили
  • Грузинский национальный музей
  • Национальная галерея
  • Лютеранская церковь св. Петра
  • Церковь Павла на Михайловском проспекте

Важная информация:

    Немецкий след в Грузии
    На нашей экскурсии вас ждет краткий, но нескучный экскурс в историю которая началась ещё в конце 18 века в Германии, где в тот период сложилась политическая и экономическая обстановка, которая способствовала массовому переселению немцев в Закавказье. А именно весной 1818 года, не дождавшись официального разрешения, 500 семейств тронулись в путь и достигли Тифлиса.
    В группе с профессиональным гидом вы пройдете по ключевым улицам и площадям, увидите: дом Сименсов на сололаки, благодаря фирме которых, был проведен подвесной электрический телеграф который связал Тбилиси с Боржоми, Кутаиси, Поти, Ереваном. Воронцовский дворец (Отто Симонсон). Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (Виктор Александрович Шрётер), Грузинский национальный музей (Альберт Зальцман), Национальная галерея, а также посетите лютеранскую Церковь св. Петра и Павла на Михайловском проспекте.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Обед
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 12:00

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