Что вас ожидает:

За морем впечатлений к возвышенному Казбеку

За впечатлениями мы отправимся по Военно-Грузинской дороге, где увидим лазурные воды Жинвальского водохранилища, крепость Ананури, слияния рек Белой и Чёрной Арагви, посетим известную смотровую площадку «Арка Дружбы Народов» на высоте 2384 м, где у вас есть возможность полетать на параплане (по желанию).

Покорим самую высокую точку Крестового перевала 2395 м, попробуем воду из минерального источника «Желтая река» и доедем в Степанцминда, откуда на внедорожниках поднимемся к церкви Гергетской Троицы, величественно красующейся на фоне великого Казбека.

Важная информация: