Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги

Это единственная экскурсия, в которой можно увидеть полноценную впечатляющую красоту гор за один...

Это единственная экскурсия, в которой можно увидеть полноценную впечатляющую красоту гор за один день.

Живописный экскурсионный маршрут пролегает по Военно-Грузинской дороге.
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги
Непревзойденная красота пейзажей Военно-Грузинской дороги

Что вы увидите 🤩

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние рек Белой и Черной Арагви
  • Арка Дружбы Народов
  • Крестовый перевал
  • Минеральный источник «Желтая река»
  • Степанцминда
  • Церковь Гергетской Святой Троицы

Что вас ожидает:

    За морем впечатлений к возвышенному Казбеку
    За впечатлениями мы отправимся по Военно-Грузинской дороге, где увидим лазурные воды Жинвальского водохранилища, крепость Ананури, слияния рек Белой и Чёрной Арагви, посетим известную смотровую площадку «Арка Дружбы Народов» на высоте 2384 м, где у вас есть возможность полетать на параплане (по желанию).
    Покорим самую высокую точку Крестового перевала 2395 м, попробуем воду из минерального источника «Желтая река» и доедем в Степанцминда, откуда на внедорожниках поднимемся к церкви Гергетской Троицы, величественно красующейся на фоне великого Казбека.

    Важная информация:

    • Не забудьте надеть удобную обувь и взять с собой тёплую одежду.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-19 человекДля группы 1-5 человек
    Взрослый
    $25
    Детский
    $20

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспорт
    • услуги гида
    • вода 0,5 л/чел.
    Что не входит
    • подъём на джипе к Гергетской Троице — 5 $/чел.
    • обед (10-15 $)
    Место начала и завершения
    23 Ovanes Tumaniani St, Tbilisi
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно в 09:00

    Алексей О.
    Алексей О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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