Что вас ожидает:
За морем впечатлений к возвышенному Казбеку
За впечатлениями мы отправимся по Военно-Грузинской дороге, где увидим лазурные воды Жинвальского водохранилища, крепость Ананури, слияния рек Белой и Чёрной Арагви, посетим известную смотровую площадку «Арка Дружбы Народов» на высоте 2384 м, где у вас есть возможность полетать на параплане (по желанию).
Покорим самую высокую точку Крестового перевала 2395 м, попробуем воду из минерального источника «Желтая река» и доедем в Степанцминда, откуда на внедорожниках поднимемся к церкви Гергетской Троицы, величественно красующейся на фоне великого Казбека.
Важная информация:
- Не забудьте надеть удобную обувь и взять с собой тёплую одежду.