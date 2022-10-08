Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие

Мистический дух, загадки археологии, невероятные виды, сокровищница древностей и поразительное вино

Давайте выдумаем особенное место, которого не может быть в реальности. В нем горы будут плавными, как море, а реки ножом рассекут лаву и побегут по глубоким каньонам. Поселим туда предка человека. Посадим только что прирученную виноградную лозу и закопаем первый квеври.

Пусть все мировое виноделие начнется отсюда! Но вина здесь будут современные, ароматные, тонкие и свежие. Модную винную бочку пусть сюда принесут немцы. И, пожалуй, украсим все их домами в стиле фахверк. Дома постарше построим из вулканического базальта, а церкви — из туфа цвета морской волны.

Дадим этому месту храм-образец, с арками и восхитительной резьбой, пусть его архитектуру повторяют потом по всей Грузии.

Сделаем наше место многолюдным и процветающим… и разорим его на пике славы, чтобы сохранить его тихие истории и нежные черты. Тишина. Свобода. Мы правда придумали такое место? Нисколечко. Это Квемо Картли.
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
Нешаблонная Грузия. Картлийские истории и виноделие
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Описание

О чем будет наш день

Самый пестрый край Грузии

В часе от Тбилиси находится неповторимый регион Квемо Картли. В нем перемешано все, на что способна фантазия. Народы, культуры, языки. Винный погреб — немецкий. Надпись на храме — грузинская. На стене башни остатки арабской вязи. А живут здесь сейчас сваны, рачинцы и азербайджанцы. Они занимаются виноделием по грузинской технологии, но получают по-европейски ароматное, деликатное вино. На один день станем частью этой мозаики, а я буду вдохновлять вас картлийскими историями и вином.

Дух древности, мистическое настроение и археологические загадки

  • Побываем на месте, перевернувшем представление об истории человечества. Простым и понятным языком обсудим археологические сенсации Дманиси. Черепа возрастом в 1 млн 800 тыс. лет, останки саблезубых тигров, носорогов и прочая занимательная археология на крошечном участке.
  • Пройдемся по средневековым улицам заброшенного города, между церквями, банями и крепостными стенами. Бесконечно интересное Дманисское городище! Здесь сразу чувствуешь себя «внутри картинки», живой частью той истории. Все это в обрамлении монументальных пейзажей речных каньонов и лоскутного одеяла полей.
  • Обязательно доедем до храма, собравшего феноменальное количество статусов «самый старый». Болнисский Сиони — это и самая старая из действующих до сих пор церквей Грузии, и самая старая надпись на старогрузинском, и самое старое изображение грузинского креста (он, собственно, и назван в честь храма болнисским крестом). Место любопытное, живое и атмосферное.
  • А еще погуляем по немецким улицам Катериненфельда, сейчас это город Болниси. В окружение кварталов 19 века вы послушаете истории немецких переселенцев.

Погружение в виноделие Квемо Картли

Элегантный стиль местных вин удивит любого, кто привык ждать от грузинского вина кахетинских танинов и насыщенности. Вот тут уместно было бы сказать, что вы познакомитесь с «неизведанной Грузией». Терруар вытягивает из знакомых всем грузинских сортов самые тонкие, изящные ароматы, яркие и свежие. Заедем на одну из частных виноделен. А если у вас особый интерес, можем спланировать день чуть иначе и посетить несколько дегустаций.

Организационные детали

  • Мы забираем вас на машине у отеля, вечером возвращаем обратно
  • Трансфер включен в стоимость экскурсии. Обед, входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно — ориентировочную стоимость согласуем после обсуждения, в зависимости от того, какой формат винодельни и обеда вам больше подходит.
  • Программа — не догма, ее легко можно поменять под ваш запрос. Например, сместить акцент на вино, гастрономию, архитектуру, историю и т. д. Напишите — и мы все обсудим.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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