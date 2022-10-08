В часе от Тбилиси находится неповторимый регион Квемо Картли. В нем перемешано все, на что способна фантазия. Народы, культуры, языки. Винный погреб — немецкий. Надпись на храме — грузинская. На стене башни остатки арабской вязи. А живут здесь сейчас сваны, рачинцы и азербайджанцы. Они занимаются виноделием по грузинской технологии, но получают по-европейски ароматное, деликатное вино. На один день станем частью этой мозаики, а я буду вдохновлять вас картлийскими историями и вином.
Элегантный стиль местных вин удивит любого, кто привык ждать от грузинского вина кахетинских танинов и насыщенности. Вот тут уместно было бы сказать, что вы познакомитесь с «неизведанной Грузией». Терруар вытягивает из знакомых всем грузинских сортов самые тонкие, изящные ароматы, яркие и свежие. Заедем на одну из частных виноделен. А если у вас особый интерес, можем спланировать день чуть иначе и посетить несколько дегустаций.