Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

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Нескучная экскурсия по Тбилиси

5
1 отзыв
Григорян
Григорян – Гид из Тбилиси
Большая экскурсия ⛳ по Тбилиси от местного жителя.

Вы увидите самые важные места столицы ⭐️ Грузии.

Познакомитесь с историей 📖 и легендами города.

Узнаете о великих царях.

Пройдётесь по колоритным улочкам и дворикам.

И, конечно, посмотрите на величественные православные храмы и церкви.

Вы также узнаете о современной жизни Тбилиси, увидите новые городские символы, например, Мост Мира и парк 🌳 Рике.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $9 за человека

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Нескучная экскурсия по Тбилиси
Нескучная экскурсия по Тбилиси
Я расскажу и покажу вам самые интересные достопримечательности 🏛️ города, расскажу о его истории 📖, проведу по колоритным улочкам и дворикам.
На экскурсии 🧭 я буду рассказывать о самых главных достопримечательностях столицы ⭐️ Грузии – города Тбилиси. Расскажу о храмах, их истории, расскажу множество легенд включая ту с которой началась история нашего прекрасного Тбилиси, расскажу о царях благодаря которым мы можем на сегодняшний день видеть Тбилиси таким, какой он есть сейчас, расскажу о подвигах великих людей
Мы начнем экскурсию ⛳ от метро 🚇 Авлабари и завершим в парке 🌳 Рике.
·Сначала мы увидим памятник Мимино – этот памятник на оживленной площади передает саму атмосферу истории, где каждый персонаж как бы сам по себе, но при этом неразрывно связан с другим… Далее мы увидим балкон царицы Дареджан, на котором она встречала своего мужа, вернувшегося со сражений.

·Также мы посетим древние храмы и церкви :

    Церковь Кармир Аветаран -армянский храм от которого остались только руины, Храм Метехи – в этом храме молилась Царица Тамара перед сражениями, Часовня Або Тбилели у берега Куры- расскажу историю араба который принял христианство и был отнесен к лику святых,
    Храм Сиони- именно в этом храме хранится крест Святой Нино и также венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе – я расскажу печальную историю их любви.
    Храм Анчисхати – самый древний храм Тбилиси, который порадует вас своей красотой и скромным величием.
    ·А еще вы узнаете о подвиге мученицы Шушаник.
    ·Увидите душу и сердце города- Крепость Нарикала.
    • Вы увидите знаменитый Мост мира – который является одним из самых красивых 🤩 мостов в мире.
    • ·Вы побываете у знаменитых серных бань с источников которых и началась история нашего теплого города а также в банях которых у серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма, а также посетите водопад находящийся в самом центре города и прогуляетесь 👣 по Инжировому ущелью.
    ·Также мы увидим представление в Башне Резо Габриадзе и не только…
    Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Торнике и Гия. Они также отлично знает и любит Тбилиси и смогут пофотографировать вас на ваше устройство.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билеты на канатную дорогу 2
    • 5 лари
    Начало
    🚩 На выходе из станции метро Авлабари
    Место завершения
    🏁 парк Рике
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси
    Нескучная экскурсия по Тбилиси

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Григорян
    Григорян
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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