Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

Я расскажу и покажу вам самые интересные достопримечательности 🏛️ города, расскажу о его истории 📖, проведу по колоритным улочкам и дворикам.

На экскурсии 🧭 я буду рассказывать о самых главных достопримечательностях столицы ⭐️ Грузии – города Тбилиси. Расскажу о храмах, их истории, расскажу множество легенд включая ту с которой началась история нашего прекрасного Тбилиси, расскажу о царях благодаря которым мы можем на сегодняшний день видеть Тбилиси таким, какой он есть сейчас, расскажу о подвигах великих людей

Мы начнем экскурсию ⛳ от метро 🚇 Авлабари и завершим в парке 🌳 Рике.

·Сначала мы увидим памятник Мимино – этот памятник на оживленной площади передает саму атмосферу истории, где каждый персонаж как бы сам по себе, но при этом неразрывно связан с другим… Далее мы увидим балкон царицы Дареджан, на котором она встречала своего мужа, вернувшегося со сражений.

·Также мы посетим древние храмы и церкви :

Церковь Кармир Аветаран -армянский храм от которого остались только руины, Храм Метехи – в этом храме молилась Царица Тамара перед сражениями, Часовня Або Тбилели у берега Куры- расскажу историю араба который принял христианство и был отнесен к лику святых,

Храм Сиони- именно в этом храме хранится крест Святой Нино и также венчались Александр Грибоедов и Нино Чавчавадзе – я расскажу печальную историю их любви.

Храм Анчисхати – самый древний храм Тбилиси, который порадует вас своей красотой и скромным величием.

·А еще вы узнаете о подвиге мученицы Шушаник.

·Увидите душу и сердце города- Крепость Нарикала.

Вы увидите знаменитый Мост мира – который является одним из самых красивых 🤩 мостов в мире.

·Вы побываете у знаменитых серных бань с источников которых и началась история нашего теплого города а также в банях которых у серных бань, в которых любили бывать Пушкин и Дюма, а также посетите водопад находящийся в самом центре города и прогуляетесь 👣 по Инжировому ущелью.

·Также мы увидим представление в Башне Резо Габриадзе и не только…

Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Торнике и Гия. Они также отлично знает и любит Тбилиси и смогут пофотографировать вас на ваше устройство.