ежедневно в 19:00

Начнем прогулку на закате, когда с улиц сходит дневная жара, а город подсвечивается рассеянным светом фонарей. Я познакомлю вас с живым и творческим Тбилиси — с его уличной музыкой и смехом, доносящимся из баров. Вас ждут и туристические локации, и места «для своих», и захватывающие дух смотровые площадки. По желанию заглянем в аутентичный винный погреб — за разговором о городе с бокалом вина.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По улочкам старого города

Вечером на улицах Тбилиси начинается самое интересное — на тротуарах выступают уличные музыканты, за столиками кафе собираются нарядно одетые люди, из баров доносится джаз. Во время прогулки мы поговорим об истории Грузии, о том, как сейчас живут местные и экспаты, о культуре, традициях и многом другом. Я буду рад ответить на любые вопросы и по пути порекомендовать вкусные заведения, которые люблю сам — ведь экскурсия должна быть живой, иначе бы вы воспользовались аудиогидом.

Вечерний Тбилиси

Во время прогулки мы посетим как туристические локации, так и места «для своих». Некоторые вы, возможно, видели днём, но вечером они выглядят совершенно иначе. А также поднимемся на обзорные площадки, с которых открывается незабываемый вид на город.

Что вы увидите:

Церковь Нор Эчмиадзин или Церковь Святого Георгия

Район Метехи, одноименный храм и мост

Фрагмент Берлинской стены на Европейской площади

Парк «Рике» с прекрасным фонтаном

Резиденцию патриарха Грузии Ильи II и его эксклюзивные серные бани

Зороастрийский храм огня Атешга

Инжировое ущелье с шумным водопадом, и многое другое

Также по желанию мы посетим винный погреб княжеской семьи 17 века и попробуем аутентичные вина, сделанные по грузинской и европейской технологиям.

Организационные детали

Просьба надеть удобную обувь и взять с собой хорошее настроение:)