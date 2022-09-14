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Описание
Что вас ожидает
По улочкам старого города
Вечером на улицах Тбилиси начинается самое интересное — на тротуарах выступают уличные музыканты, за столиками кафе собираются нарядно одетые люди, из баров доносится джаз. Во время прогулки мы поговорим об истории Грузии, о том, как сейчас живут местные и экспаты, о культуре, традициях и многом другом. Я буду рад ответить на любые вопросы и по пути порекомендовать вкусные заведения, которые люблю сам — ведь экскурсия должна быть живой, иначе бы вы воспользовались аудиогидом.
Вечерний Тбилиси
Во время прогулки мы посетим как туристические локации, так и места «для своих». Некоторые вы, возможно, видели днём, но вечером они выглядят совершенно иначе. А также поднимемся на обзорные площадки, с которых открывается незабываемый вид на город. Что вы увидите:
Церковь Нор Эчмиадзин или Церковь Святого Георгия
Район Метехи, одноименный храм и мост
Фрагмент Берлинской стены на Европейской площади
Парк «Рике» с прекрасным фонтаном
Резиденцию патриарха Грузии Ильи II и его эксклюзивные серные бани
Зороастрийский храм огня Атешга
Инжировое ущелье с шумным водопадом, и многое другое
Также по желанию мы посетим винный погреб княжеской семьи 17 века и попробуем аутентичные вина, сделанные по грузинской и европейской технологиям.
Организационные детали
Просьба надеть удобную обувь и взять с собой хорошее настроение:)
ежедневно в 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Алексей, я работаю в сфере туризма уже более 10 лет, за это время посетил более 40 стран, в части из которых прожил от месяца до года. Ранее работал гидом по Нидерландам, Бельгии, Люксембургу, Италии, Германии, а сейчас с огромным удовольствием познакомлю вас с Грузией.
До переезда в Тбилиси я побывал в Грузии 18 раз, а сейчас уже год живу здесь.
Я поделюсь с вами интересными фактами о стране, менталитете, привычках и обычаях грузин. Покажу много интересных мест, мимо которых вы могли проходить, не обращая внимание. Также порекомендую хорошие заведения, которые посещал лично.
Буду очень рад поделиться с вами своими знаниями и впечатлениями об этой прекрасной стране!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
14 сен 2022
Экскурсия была потрясающей! Как экспат, я узнала Тбилиси с новой стороны. Идеальный баланс исторических фактов, юмора, историй из жизни в Грузии! Экскурсия была похожа на дружескую теплую встречу, которую не хотелось заканчивать. Рекомендую однозначно!
К
Катя
8 сен 2022
Экскурсия очень понравилась, мы посетили много интересных мест, которые проходишь каждый день, но не знаешь о них. Отдельное спасибо за вино в старинном погребе - где мы узнали разницу производства и просто хорошо провели время. Алексей действительно ведёт экскурсию весело и интересно. Рекомендую!
Снежана
7 сен 2022
Экскурсия была просто замечательная! Получили море эмоций и впечатлений, а также много полезной информации от гида. Я уже давно живу в Тбилиси, брала экскурсию для приехавших в гости друзей. В итоге вместе с Лешей открыла для себя много прекрасных новых мест. Моим гостях тоже очень понравилось. Тбилиси красивый, колоритный город, но его шарм не всем дано разглядеть. С таким гидом, как Леша, вы обязательно полюбите Тбилиси. Мы все остались очень довольны, всем советую!
Vsevolod
7 сен 2022
Отличная экскурсия с самым лучшим гидом! Было очень познавательно и ни капли не скучно, крайне рекомендуется для тех кто только приехал в Тбилиси и не знает с чего начать
А
Александр
31 авг 2022
Экскурсия прошла легко, а главное-интересно. Город красивый, особенно под покровом ночи. Что можно сказать о экскурсоводе: Алексей знает свое дело! И видно, что это дело он любит, т. к. как он подавал материал - это просто сказка. Редко мне попадались экскурсоводы, которые могут легко и просто рассказывать о городе, без "заученных" и "сухих" фраз. Алексей- мастер своего дела. Рекомендую!
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