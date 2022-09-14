ежедневно в 19:00

Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси

Почувствовать живую атмосферу города и по-новому взглянуть на достопримечательности столицы

5
5 отзывов
Начнем прогулку на закате, когда с улиц сходит дневная жара, а город подсвечивается рассеянным светом фонарей.

Я познакомлю вас с живым и творческим Тбилиси — с его уличной музыкой и смехом, доносящимся из баров. Вас ждут и туристические локации, и места «для своих», и захватывающие дух смотровые площадки. По желанию заглянем в аутентичный винный погреб — за разговором о городе с бокалом вина.
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
Нескучная экскурсия по вечернему Тбилиси
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Описание

Что вас ожидает

По улочкам старого города

Вечером на улицах Тбилиси начинается самое интересное — на тротуарах выступают уличные музыканты, за столиками кафе собираются нарядно одетые люди, из баров доносится джаз. Во время прогулки мы поговорим об истории Грузии, о том, как сейчас живут местные и экспаты, о культуре, традициях и многом другом. Я буду рад ответить на любые вопросы и по пути порекомендовать вкусные заведения, которые люблю сам — ведь экскурсия должна быть живой, иначе бы вы воспользовались аудиогидом.

Вечерний Тбилиси

Во время прогулки мы посетим как туристические локации, так и места «для своих». Некоторые вы, возможно, видели днём, но вечером они выглядят совершенно иначе. А также поднимемся на обзорные площадки, с которых открывается незабываемый вид на город.
Что вы увидите:

  • Церковь Нор Эчмиадзин или Церковь Святого Георгия
  • Район Метехи, одноименный храм и мост
  • Фрагмент Берлинской стены на Европейской площади
  • Парк «Рике» с прекрасным фонтаном
  • Резиденцию патриарха Грузии Ильи II и его эксклюзивные серные бани
  • Зороастрийский храм огня Атешга
  • Инжировое ущелье с шумным водопадом, и многое другое

Также по желанию мы посетим винный погреб княжеской семьи 17 века и попробуем аутентичные вина, сделанные по грузинской и европейской технологиям.

Организационные детали

Просьба надеть удобную обувь и взять с собой хорошее настроение:)

ежедневно в 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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1
М
14 сен 2022
Экскурсия была потрясающей! Как экспат, я узнала Тбилиси с новой стороны. Идеальный баланс исторических фактов, юмора, историй из жизни в Грузии!
Экскурсия была похожа на дружескую теплую встречу, которую не хотелось заканчивать. Рекомендую однозначно!
К
8 сен 2022
Экскурсия очень понравилась, мы посетили много интересных мест, которые проходишь каждый день, но не знаешь о них. Отдельное спасибо за вино в старинном погребе - где мы узнали разницу производства и просто хорошо провели время. Алексей действительно ведёт экскурсию весело и интересно. Рекомендую!
Снежана
7 сен 2022
Экскурсия была просто замечательная! Получили море эмоций и впечатлений, а также много полезной информации от гида. Я уже давно живу в Тбилиси, брала экскурсию для приехавших в гости друзей. В итоге вместе с Лешей открыла для себя много прекрасных новых мест. Моим гостях тоже очень понравилось. Тбилиси красивый, колоритный город, но его шарм не всем дано разглядеть. С таким гидом, как Леша, вы обязательно полюбите Тбилиси. Мы все остались очень довольны, всем советую!
Vsevolod
7 сен 2022
Отличная экскурсия с самым лучшим гидом! Было очень познавательно и ни капли не скучно, крайне рекомендуется для тех кто только приехал в Тбилиси и не знает с чего начать
Отличная экскурсия с самым лучшим гидом! Было очень познавательно и ни капли не скучно, крайне рекомендуетсяОтличная экскурсия с самым лучшим гидом! Было очень познавательно и ни капли не скучно, крайне рекомендуетсяОтличная экскурсия с самым лучшим гидом! Было очень познавательно и ни капли не скучно, крайне рекомендуется
А
31 авг 2022
Экскурсия прошла легко, а главное-интересно. Город красивый, особенно под покровом ночи. Что можно сказать о экскурсоводе: Алексей знает свое дело! И видно, что это дело он любит, т. к. как он подавал материал - это просто сказка. Редко мне попадались экскурсоводы, которые могут легко и просто рассказывать о городе, без "заученных" и "сухих" фраз. Алексей- мастер своего дела. Рекомендую!

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