Пятидневный тур с уникальной возможностью встретить Новый год в колоритной грузинской винодельне.



Праздничное застолье длится около пяти часов и соответствует древним традициям и обычаям.



Вы окажетесь главным гостем за праздничным столом, который ломится от разнообразия блюд, а вино льется рекой.



Вы повстречаете грузинского Деда Мороза — Товлис Бабуа.



Чача-шоу от хозяина дома, подарки от Товлис Бабуа, живая музыка, песни и танцы.



Такой Новый год останется в памяти надолго.