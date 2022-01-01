Вы насладитесь самой красивой панорамой Кахетии, а потом встретите Новый 2022 год на старинной винодельне. Самый интересный, веселый и вкусный праздник в Грузии. Вы погрузитесь в местную новогоднюю атмосферу, поучаствуете в традиционном новогоднем грузинском застолье, узнаете народные обычаи и традиции в новогоднюю ночь, примете участие в веселых конкурсах и получите призы.
Вы познакомитесь с Товлис Бабу (грузинский дед Мороз), получите подарки, тамада будет говорить тосты, музыканты будут играть и петь, вас ожидают танцы и другие приятные приключения в волшебную новогоднюю ночь, а так же великолепный фейерверк над Алазанской долиной.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-4 человек
Новый год в Грузии
$360
Ответы на вопросы
Что входит
трансферы
размещение в гостиницах Кахетии и Тбилиси
завтраки
новогоднее застолье с программой
экскурсия в Кахетии
подарки
винные дегустации
Что не входит
авиабилеты
питание не по программе
экскурсии
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Горгасали 3, Тбилиси
Завершение: ул. Григола Перадзе 40 б. Дигоми 8
Когда и сколько длится?
Когда: 30.12
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.