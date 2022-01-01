Новый год в Грузии (5 дней / 4 ночи)

Пятидневный тур с уникальной возможностью встретить Новый год в колоритной грузинской винодельне

Пятидневный тур с уникальной возможностью встретить Новый год в колоритной грузинской винодельне.

Праздничное застолье длится около пяти часов и соответствует древним традициям и обычаям.

Вы окажетесь главным гостем за праздничным столом, который ломится от разнообразия блюд, а вино льется рекой.

Вы повстречаете грузинского Деда Мороза — Товлис Бабуа.

Чача-шоу от хозяина дома, подарки от Товлис Бабуа, живая музыка, песни и танцы.

Такой Новый год останется в памяти надолго.
Новый год в Грузии (5 дней / 4 ночи)
Новый год в Грузии (5 дней / 4 ночи)
Новый год в Грузии (5 дней / 4 ночи)
Новый год в Грузии (5 дней / 4 ночи)
Новый год в Грузии (5 дней / 4 ночи)

Что вы увидите 🤩

  • Новогодний Тбилиси
  • Прекрасные панорамы Кахетии

Что вас ожидает:

  • Вы насладитесь самой красивой панорамой Кахетии, а потом встретите Новый 2022 год на старинной винодельне. Самый интересный, веселый и вкусный праздник в Грузии. Вы погрузитесь в местную новогоднюю атмосферу, поучаствуете в традиционном новогоднем грузинском застолье, узнаете народные обычаи и традиции в новогоднюю ночь, примете участие в веселых конкурсах и получите призы.
  • Вы познакомитесь с Товлис Бабу (грузинский дед Мороз), получите подарки, тамада будет говорить тосты, музыканты будут играть и петь, вас ожидают танцы и другие приятные приключения в волшебную новогоднюю ночь, а так же великолепный фейерверк над Алазанской долиной.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Новый год в Грузии
$360

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансферы
  • размещение в гостиницах Кахетии и Тбилиси
  • завтраки
  • новогоднее застолье с программой
  • экскурсия в Кахетии
  • подарки
  • винные дегустации
Что не входит
  • авиабилеты
  • питание не по программе
  • экскурсии
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Горгасали 3, Тбилиси
Завершение: ул. Григола Перадзе 40 б. Дигоми 8
Когда и сколько длится?
Когда: 30.12
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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30.12

Майя Ч.
Майя Ч.
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