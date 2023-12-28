В нашем путешествии мы гуляем в удовольствие, никуда не спешим, но и не тратим время на послеобеденный сон. Сегодня познакомимся с колоритным Тбилиси в пешей прогулке с местным жителем. Заглянем в парадные 19-го века и увидим итальянские дворики. Насладимся праздничной атмосферой города и зайдём пообедать в аутентичное место.

Вечером нас ждёт в гости грузинская семья. Мы побываем на традиционном застолье, отведаем домашнего вина, споём, станцуем и приготовим хачапури и хинкали.