Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями

Новогодний тур в Тбилиси

Побывать на традиционном застолье и встретить первый день года в джакузи с видом на горы

Только проверенные локации, видовые и атмосферные кафе, уютные и эстетичные отели и компания единомышленников, с которыми вы разделите впечатления и встретите первые дни года. Наше путешествие — баланс, без спешки и перенасыщения, с временем для себя и приятным послевкусием.

Прогуляемся по Тбилиси с местным жителем, познакомимся с современным городом, а Новый год встретим в горах среди снежных вершин.

Нас ждёт в гости семья винодела — окажемся на традиционном застолье с песнями и танцами и научимся делать хинкали и хачапури. Встретим первый день года в бассейне и джакузи и накатаемся по склонам Гудаури.
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Ближайшие даты:
28
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников путешествия — 18+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Грузию

Вы прилетаете удобным вам рейсом в течение дня. Для каждого предусмотрен индивидуальный трансфер из аэропорта в отель в Тбилиси. Вечером встретимся все вместе за ужином и познакомимся. По желанию — вечерняя прогулка.

Добро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в ГрузиюДобро пожаловать в Грузию
2 день

Тбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцами

В нашем путешествии мы гуляем в удовольствие, никуда не спешим, но и не тратим время на послеобеденный сон. Сегодня познакомимся с колоритным Тбилиси в пешей прогулке с местным жителем. Заглянем в парадные 19-го века и увидим итальянские дворики. Насладимся праздничной атмосферой города и зайдём пообедать в аутентичное место.

Вечером нас ждёт в гости грузинская семья. Мы побываем на традиционном застолье, отведаем домашнего вина, споём, станцуем и приготовим хачапури и хинкали.

Тбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцамиТбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцамиТбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцамиТбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцамиТбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцамиТбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцами
3 день

Модный Тбилиси

Сегодня откроем для себя современный и модный Тбилиси. Увидим бывшую советскую типографию, в стенах которой сейчас располагаются известные на весь мир отели. Посетим здание бывшей швейной фабрики, где любит собираться молодёжь, ведь сейчас это популярное в городе арт-пространство.

Модный ТбилисиМодный ТбилисиМодный ТбилисиМодный ТбилисиМодный Тбилиси
4 день

Новый год в горах Грузии

Высыпаемся, собираем чемоданы и отправляемся в горы встречать Новый год! Туда, где побольше снега! Дорога займёт почти весь день, приготовьтесь ловить живописные кадры за окном и наслаждаться видом заснеженных гор. Заселимся в уютный отель, прямо из окон которого можно любоваться вершинами.

Встретим новогоднюю ночь в волшебной атмосфере и в окружении единомышленников. Поднимем бокалы с хорошим вином и отведаем вкусных блюд.

Новый год в горах ГрузииНовый год в горах ГрузииНовый год в горах ГрузииНовый год в горах ГрузииНовый год в горах Грузии
5 день

Первый день года в джакузи с видом на горы

Первое января встретим в тёплом бассейне и джакузи с видом на горы. Желающие смогут покататься на лыжах и сноуборде, прогуляться и провести день так, как захочется. Вечером соберёмся вместе у камина.

Первый день года в джакузи с видом на горыПервый день года в джакузи с видом на горыПервый день года в джакузи с видом на горыПервый день года в джакузи с видом на горыПервый день года в джакузи с видом на горы
6 день

Свободный день

Ещё один день в горах в уютном отеле с бассейном и джакузи. Подарим себе заслуженный отдых и выберем занятия по душе.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Возвращение в Тбилиси

Вернёмся в столицу Грузии, проводим всех в аэропорт. Рекомендуем брать билеты с вылетом ближе к вечеру.

Возвращение в ТбилисиВозвращение в ТбилисиВозвращение в Тбилиси

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тбилиси, в течение дня
Завершение: г. Тбилиси, рекомендуем планировать вылет во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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