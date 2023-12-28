Побывать на традиционном застолье и встретить первый день года в джакузи с видом на горы
Прогуляемся по Тбилиси с местным жителем, познакомимся с современным городом, а Новый год встретим в горах среди снежных вершин.
Нас ждёт в гости семья винодела — окажемся на традиционном застолье с песнями и танцами и научимся делать хинкали и хачапури. Встретим первый день года в бассейне и джакузи и накатаемся по склонам Гудаури.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 000
Описание
Организационные детали
Возраст участников путешествия — 18+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Грузию
Вы прилетаете удобным вам рейсом в течение дня. Для каждого предусмотрен индивидуальный трансфер из аэропорта в отель в Тбилиси. Вечером встретимся все вместе за ужином и познакомимся. По желанию — вечерняя прогулка.
Тбилиси вместе с местным жителем и традиционное застолье с кулинарным мастер-классом, песнями и танцами
В нашем путешествии мы гуляем в удовольствие, никуда не спешим, но и не тратим время на послеобеденный сон. Сегодня познакомимся с колоритным Тбилиси в пешей прогулке с местным жителем. Заглянем в парадные 19-го века и увидим итальянские дворики. Насладимся праздничной атмосферой города и зайдём пообедать в аутентичное место.
Вечером нас ждёт в гости грузинская семья. Мы побываем на традиционном застолье, отведаем домашнего вина, споём, станцуем и приготовим хачапури и хинкали.
Модный Тбилиси
Сегодня откроем для себя современный и модный Тбилиси. Увидим бывшую советскую типографию, в стенах которой сейчас располагаются известные на весь мир отели. Посетим здание бывшей швейной фабрики, где любит собираться молодёжь, ведь сейчас это популярное в городе арт-пространство.
Новый год в горах Грузии
Высыпаемся, собираем чемоданы и отправляемся в горы встречать Новый год! Туда, где побольше снега! Дорога займёт почти весь день, приготовьтесь ловить живописные кадры за окном и наслаждаться видом заснеженных гор. Заселимся в уютный отель, прямо из окон которого можно любоваться вершинами.
Встретим новогоднюю ночь в волшебной атмосфере и в окружении единомышленников. Поднимем бокалы с хорошим вином и отведаем вкусных блюд.
Первый день года в джакузи с видом на горы
Первое января встретим в тёплом бассейне и джакузи с видом на горы. Желающие смогут покататься на лыжах и сноуборде, прогуляться и провести день так, как захочется. Вечером соберёмся вместе у камина.
Свободный день
Ещё один день в горах в уютном отеле с бассейном и джакузи. Подарим себе заслуженный отдых и выберем занятия по душе.
Возвращение в Тбилиси
Вернёмся в столицу Грузии, проводим всех в аэропорт. Рекомендуем брать билеты с вылетом ближе к вечеру.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Тбилиси, в течение дняЗавершение: г. Тбилиси, рекомендуем планировать вылет во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.