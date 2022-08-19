Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси

Полюбить Тбилиси можно с первого взгляда, но чтобы узнать этот город - нужно увидеть и «попробовать» его на вкус лично

5
10 отзывов
Полюбить Тбилиси можно с первого взгляда, но чтобы узнать этот город — нужно увидеть и «попробовать» его на вкус лично.
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси
Обзорная экскурсия по вечернему Тбилиси
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Памятник героям фильма Мимино, одного из любимых фильмов ни одного поколения
  • Церковь Нор Эчмиадзин или Церковь Святого Георгия
  • Руины собора Кармир Аветаран
  • Дворец царицы Дареджан и его прекрасный балкон с видом на город
  • Район Метехи и одноименный храм и мост
  • Фрагмент Берлинской стены на Европейской площади
  • Парк «Рике» с прекрасным фонтаном
  • Мост Мира
  • Резиденция патриарха Грузии Ильи II
  • Часовая башня театра Резо Габриадзе
  • Древние ворота в город
  • Парламент
  • Площадь свободы и статуя Георгия Победоносца
  • Посетим одну из лучших обзорных площадок Тбилиси
  • Зороастрийский храм огня Атешга
  • Площадь Мейдани
  • Серные бани
  • Инжировое ущелье с прекрасным водопадом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Особое время для знакомства с городом.
  • Во время нашей прогулки мы познакомимся со Старым Тбилиси и увидим главные достопримечательности. Узнаем о великих людях, которые посещали и жили в этом прекрасном городе. Также вы узнаете чем живет город и его жители, как проводят свободное время, что любят, и как изменилась жизнь за последние пару десятилетий.
  • Я помогу вам обогатить свои знания о Тбилиси и Грузии в целом, как человек посещавший её более 15 раз, а сейчас, как живущий в ней. Вы узнаете какое значение занимал город Тбилиси в истории Кавказа, как через город проходили караваны по известному Шёлковому пути и где останавливались на ночлег. В процессе прогулки, я с удовольствием покажу места где можно вкусно поесть, купить что-то интересно и просто хорошо провести время.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вы сможете приобрести грузинские сладости или вино по пути следования
  • А также можно будет купить фрукты или мороженое
  • Так что возьмите с собой наличные
Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Авлабари, Тбилиси
Завершение: Серные бани, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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