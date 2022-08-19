Памятник героям фильма Мимино, одного из любимых фильмов ни одного поколения
Церковь Нор Эчмиадзин или Церковь Святого Георгия
Руины собора Кармир Аветаран
Дворец царицы Дареджан и его прекрасный балкон с видом на город
Район Метехи и одноименный храм и мост
Фрагмент Берлинской стены на Европейской площади
Парк «Рике» с прекрасным фонтаном
Мост Мира
Резиденция патриарха Грузии Ильи II
Часовая башня театра Резо Габриадзе
Древние ворота в город
Парламент
Площадь свободы и статуя Георгия Победоносца
Посетим одну из лучших обзорных площадок Тбилиси
Зороастрийский храм огня Атешга
Площадь Мейдани
Серные бани
Инжировое ущелье с прекрасным водопадом
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Особое время для знакомства с городом.
Во время нашей прогулки мы познакомимся со Старым Тбилиси и увидим главные достопримечательности. Узнаем о великих людях, которые посещали и жили в этом прекрасном городе. Также вы узнаете чем живет город и его жители, как проводят свободное время, что любят, и как изменилась жизнь за последние пару десятилетий.
Я помогу вам обогатить свои знания о Тбилиси и Грузии в целом, как человек посещавший её более 15 раз, а сейчас, как живущий в ней. Вы узнаете какое значение занимал город Тбилиси в истории Кавказа, как через город проходили караваны по известному Шёлковому пути и где останавливались на ночлег. В процессе прогулки, я с удовольствием покажу места где можно вкусно поесть, купить что-то интересно и просто хорошо провести время.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 19:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Вы сможете приобрести грузинские сладости или вино по пути следования
А также можно будет купить фрукты или мороженое
Так что возьмите с собой наличные
Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Авлабари, Тбилиси
Завершение: Серные бани, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Показать все отзывы
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси