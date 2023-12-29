Позавтракаем и поедем в пещерный город Уплисцихе, а по пути заедем на родину И. Сталина — в Гори.

Посетим древний город, высеченный в скале. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди навсегда покинули свои дома. До наших дней сохранились 150 пещер, а когда-то их насчитывалось больше 700! В скалах были высечены жилые помещения, театр, аптека, тронный зал и храмы.

Сегодня вы увидите не только уже знакомую Грузию, но и её неожиданные стороны — будем путешествовать по локациям, куда редко попадают туристы.

Побываем в городе канатных дорог Чиатура. Их здесь 17! В советское время из Чиатуры мечтали создать настоящий город будущего, а канатные дороги предназначались для перемещения жителей с одной стороны ущелья на другую. Сейчас старые канатки закрыты, вместо них построены новые, французские. Мы обязательно на них прокатимся, пообедаем в кафе «Париж» и побродим по заброшенным сооружениям старых канатных станций.

Побываем в женском пещерном монастыре Мгвимеви 13 века и прогуляемся по узкой дорожке с невероятными видами на вершины и город. Если останется время, покатаемся на ещё одной канатке.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

В туре в даты 3-8 января во 2 день будет программа из 5 дня программы, рассвет над Казбеком и подъём к церкви Гергети на высоту 2170 метров