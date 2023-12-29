Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами

Новогодний тур в Тбилиси

Побывать в городе канатных дорог, научиться готовить чурчхелу и встретить рассвет в горах

Новогодняя сказка начинается: вам не придётся ничего планировать, мы уже всё продумали для вашего волшебного отпуска.

Покажем вам локации, о которых не знают туристы, и познакомим вас с настоящей Грузией, научим готовить лепёшки пури и говорить тосты.

Вы побываете на одном из крупнейших винных заводов и прокатитесь по канатной дороге в Чиатуре, встретите невероятный рассвет в горах и прогуляетесь к невероятным водопадам, застывшим во льдах.
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Однажды в Новый год: тур по необычным местам с дегустациями и мастер-классами
Ближайшие даты:
29
дек
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет76 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

Участие в туре возможно с 10 лет.

100% возврат в течении 24ч после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встречаемся в аэропорту Владикавказа до 14:30 или на ж. -д. вокзале в 15:00-16:00 и отправляемся в Грузию. При желании вы сможете сразу прилететь в Тбилиси, самостоятельно заселиться в отель и встретиться с группой на общем ужине.

Дорога до Тбилиси займёт 4-5 часов в зависимости от дорожной ситуации и прохождения границы. По приезде заселимся в бутик-отель и отправимся на ужин в ресторан национальной кухни. Познакомимся с друг другом, насладимся местными блюдами и выпьем бокал вина за начало путешествия.

В туре в даты 3-8 января маршрут будет «наоборот», из аэропорта Владикавказа едем в Казбеги (2-3ч с прохождением границы),а на след ующий день по Военно-Грузинской дороге поедем в Тбилиси. А в крайний день во Владикавказ возвращаемся трансфером из Тбилиси.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Пещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь Мгвимеви

Позавтракаем и поедем в пещерный город Уплисцихе, а по пути заедем на родину И. Сталина — в Гори.

Посетим древний город, высеченный в скале. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди навсегда покинули свои дома. До наших дней сохранились 150 пещер, а когда-то их насчитывалось больше 700! В скалах были высечены жилые помещения, театр, аптека, тронный зал и храмы.

Сегодня вы увидите не только уже знакомую Грузию, но и её неожиданные стороны — будем путешествовать по локациям, куда редко попадают туристы.

Побываем в городе канатных дорог Чиатура. Их здесь 17! В советское время из Чиатуры мечтали создать настоящий город будущего, а канатные дороги предназначались для перемещения жителей с одной стороны ущелья на другую. Сейчас старые канатки закрыты, вместо них построены новые, французские. Мы обязательно на них прокатимся, пообедаем в кафе «Париж» и побродим по заброшенным сооружениям старых канатных станций.

Побываем в женском пещерном монастыре Мгвимеви 13 века и прогуляемся по узкой дорожке с невероятными видами на вершины и город. Если останется время, покатаемся на ещё одной канатке.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

В туре в даты 3-8 января во 2 день будет программа из 5 дня программы, рассвет над Казбеком и подъём к церкви Гергети на высоту 2170 метров

Пещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь МгвимевиПещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь МгвимевиПещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь МгвимевиПещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь МгвимевиПещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь Мгвимеви
3 день

Винные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустация

Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве.

После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.

Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.

Пообедаем с видом на Алазанскую долину. Как насчёт бокала красного и жареного сыра на кеци? Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино.

Вернёмся в Тбилиси и встретим Новый год в уютной обстановке. Веселиться будем хоть до самого утра!

Для туров 3-8 января: А дегустации на сегодня не заканчиваются! Мы заглянем в дом семьи виноделов, где вы попробуете более 10 видов вина под увлекательные рассказы от основателя производства и настоящие тосты из рога. Сделаем фотографии у «винной» ёлки, понаблюдаем за процессом производства вина и поедем назад в Тбилиси.

Винные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустацияВинные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустация
4 день

Прогулка по Тбилиси

Хорошенько выспимся, позавтракаем, никуда не спеша, а затем отправимся гулять по Тбилиси с местным гидом. Он проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.

За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.

После прогулки — свободное время. Вы сможете пройтись по магазинам, посетить серные бани или заглянуть в музей.

В туре в даты 3-8 января в 4 день будет программа из 2 дня программы.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
5 день

Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам

Сегодня наш путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Сделаем остановку у храма Джвари, чтобы увидеть один из самых известных пейзажей в стране — именно здесь сливаются Арагва и Кура, а ещё видна Мцхета, первая столица Грузии.

Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола».

Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.

Затем прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами.

Прибудем в Казбеги и заселимся в гостевой дом с невероятным видом на горные вершины. Поужинаем в местном кафе.

В туре в даты 3-8 января в 5 день будет программа из 4 дня программы. Экскурсия начнется в 11:00, чтобы у вас было больше свободного времени. А вечером все вместе пойдем на праздничный Рождественский ужин в ресторан.

Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадамВоенно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам
6 день

Подъём к Гергети и возвращение во Владикавказ

Последний день тура начнём с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет, скользящий по вершине Казбека. После завтрака на внедорожниках отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.

По возвращению соберём вещи, выселимся из гостевого дома и в 11:00-12:00 поедем в аэропорт Владикавказа. Выезжаем заранее, чтобы оставить запас времени в случае, если дорогу закроют из-за погодных условий. Советуем выбирать рейсы после 18:00. Ехать до аэропорта около 2 часов. Если прибудем в город раньше, вы сможете насладиться осетинскими пирогами или погулять по Владикавказу.

В туре в даты 3-8 января в этот день мы выселяемся из отеля в Тбилиси и с утра на трансфере выезжаем из Тбилиси в аэропорт Владикавказа.

Подъём к Гергети и возвращение во ВладикавказПодъём к Гергети и возвращение во ВладикавказПодъём к Гергети и возвращение во ВладикавказПодъём к Гергети и возвращение во ВладикавказПодъём к Гергети и возвращение во Владикавказ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокзале в 15:00-16:00. Более поздний прилёт - обсуждается
Завершение: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

На машинеМожно с детьмиЛетниеМастер-классыМногодневные туры6-дневные турыГорыПрирода и пейзажиГастрономическиеНовогодние 2024Новогодние туры 2024Канатная дорогаДегустационные туры

Похожие туры из Тбилиси

Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
🚗 На машине
Новогодний тур 🎄
7 дней
Новый год в Грузии: молодёжный трип с дегустациями
Побывать на традиционном застолье и встретить первый день года в джакузи с видом на горы
г. Тбилиси, в течение дня
28 дек
$1 000 за человека
Летнее настроение Грузии: Казбеги, Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Летнее настроение Грузии: Казбеги, Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Приготовить чурчхелу, побывать на 2 винных дегустациях и увидеть слияние Арагви и Куры
Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокз...
29 дек
3 янв
9 янв
13 янв
7690065 365 за человека
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
8 дек
10 дек
15 дек
17 дек
635$540 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ