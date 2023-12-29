Побывать в городе канатных дорог, научиться готовить чурчхелу и встретить рассвет в горах
Покажем вам локации, о которых не знают туристы, и познакомим вас с настоящей Грузией, научим готовить лепёшки пури и говорить тосты.
Вы побываете на одном из крупнейших винных заводов и прокатитесь по канатной дороге в Чиатуре, встретите невероятный рассвет в горах и прогуляетесь к невероятным водопадам, застывшим во льдах.
дек
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|76 700 ₽
Описание
Организационные детали
Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.
Участие в туре возможно с 10 лет.
100% возврат в течении 24ч после внесения предоплаты. За 35 дней до начала тура — возврат всех средств, кроме ФПР 15% от полной стоимости тура От 34 до 20 дней — 50% от внесенной предоплаты после вычета ФПР 15% от полной стоимости тура За 20 дней и менее до начала тура- без возврата
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встречаемся в аэропорту Владикавказа до 14:30 или на ж. -д. вокзале в 15:00-16:00 и отправляемся в Грузию. При желании вы сможете сразу прилететь в Тбилиси, самостоятельно заселиться в отель и встретиться с группой на общем ужине.
Дорога до Тбилиси займёт 4-5 часов в зависимости от дорожной ситуации и прохождения границы. По приезде заселимся в бутик-отель и отправимся на ужин в ресторан национальной кухни. Познакомимся с друг другом, насладимся местными блюдами и выпьем бокал вина за начало путешествия.
В туре в даты 3-8 января маршрут будет «наоборот», из аэропорта Владикавказа едем в Казбеги (2-3ч с прохождением границы),а на след ующий день по Военно-Грузинской дороге поедем в Тбилиси. А в крайний день во Владикавказ возвращаемся трансфером из Тбилиси.
Пещерный город Уплисцихе, канатные дороги Чиатуре и монастырь Мгвимеви
Позавтракаем и поедем в пещерный город Уплисцихе, а по пути заедем на родину И. Сталина — в Гори.
Посетим древний город, высеченный в скале. Первые жители появились здесь ещё в 1 тысячелетии до н. э., а в 19 веке люди навсегда покинули свои дома. До наших дней сохранились 150 пещер, а когда-то их насчитывалось больше 700! В скалах были высечены жилые помещения, театр, аптека, тронный зал и храмы.
Сегодня вы увидите не только уже знакомую Грузию, но и её неожиданные стороны — будем путешествовать по локациям, куда редко попадают туристы.
Побываем в городе канатных дорог Чиатура. Их здесь 17! В советское время из Чиатуры мечтали создать настоящий город будущего, а канатные дороги предназначались для перемещения жителей с одной стороны ущелья на другую. Сейчас старые канатки закрыты, вместо них построены новые, французские. Мы обязательно на них прокатимся, пообедаем в кафе «Париж» и побродим по заброшенным сооружениям старых канатных станций.
Побываем в женском пещерном монастыре Мгвимеви 13 века и прогуляемся по узкой дорожке с невероятными видами на вершины и город. Если останется время, покатаемся на ещё одной канатке.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
В туре в даты 3-8 января во 2 день будет программа из 5 дня программы, рассвет над Казбеком и подъём к церкви Гергети на высоту 2170 метров
Винные традиции Кахетии, мастер-классы и дегустация
Сегодня отправимся в Кахетию, на восток страны, чтобы узнать секрет вкуснейшего грузинского вина. В дороге проведём 2-3 часа. Побываем на одном из крупнейших заводов по производству напитка — «Хареба». Узнаем о технологии производства вина на экскурсии, а затем прогуляемся по территории и пройдём по Кварельскому тоннелю длиной в 7.7 км, прорубленному в Кавкзаском скальном массиве.
После дегустации посетим мастер-класс по выпечке традиционного грузинского хлеба пури в тандыре, а затем приготовим чурчхелу из натурального виноградного сока с грецкими орехами.
Следующая точка маршрута — город любви Сигнахи, живописно расположившийся на склонах горы. Если повезёт, застанем в городе шумную и весёлую грузинскую свадьбу — ЗАГС здесь работает 24 часа, а расписаться могут любые желающие.
Пообедаем с видом на Алазанскую долину. Как насчёт бокала красного и жареного сыра на кеци? Побываем в монастыре Бодбе, где похоронена святая равноапостольная Нино.
Вернёмся в Тбилиси и встретим Новый год в уютной обстановке. Веселиться будем хоть до самого утра!
Для туров 3-8 января: А дегустации на сегодня не заканчиваются! Мы заглянем в дом семьи виноделов, где вы попробуете более 10 видов вина под увлекательные рассказы от основателя производства и настоящие тосты из рога. Сделаем фотографии у «винной» ёлки, понаблюдаем за процессом производства вина и поедем назад в Тбилиси.
Прогулка по Тбилиси
Хорошенько выспимся, позавтракаем, никуда не спеша, а затем отправимся гулять по Тбилиси с местным гидом. Он проведёт по колоритным улочкам и выведет на широкие проспекты, погрузит в грузинские обычаи и расскажет историю основания Тифлиса. Вас ждёт подъём по канатной дороге к смотровой площадке, с которой открывается захватывающий вид на визитную карточку Тбилиси — монумент «Мать Картли» и крепость Нарикала.
За 3-4 часа экскурсионного тура мы побываем на площади Свободы, пройдём по мосту Мира, заглянем в парк Рике и Инжировое ущелье, увидим серную баню, в которой бывал А. С. Пушкин, посетим водопады в самом центре города и полюбуемся башней Габриадзе у театра Марионеток.
После прогулки — свободное время. Вы сможете пройтись по магазинам, посетить серные бани или заглянуть в музей.
В туре в даты 3-8 января в 4 день будет программа из 2 дня программы.
Военно-Грузинская дорога, Арка Дружбы и треккинг к водопадам
Сегодня наш путь пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге, известной ещё с 19 века. Сделаем остановку у храма Джвари, чтобы увидеть один из самых известных пейзажей в стране — именно здесь сливаются Арагва и Кура, а ещё видна Мцхета, первая столица Грузии.
Затем остановимся у средневековой крепости Ананури 16 века, которую так и не удалось взять ни одному захватчику во время местных феодальных войн. Увидим Арку Дружбы, застывшую на обрыве с головокружительным видом на «Долину дьявола».
Побываем на перевале с высотой 2395 метров, увидим сторожевую башню. А ещё заедем в необычную локацию, где в камнях высечены огромные головы видных грузинских деятелей.
Затем прогуляемся к Гвелетским Большому и Малому водопадам. В маленьком селении оставим машину и дальше пойдём пешком через можжевеловую рощу в ущелье. Полюбуемся впечатляющим зрелищем — застывшими во льдах водными громадами.
Прибудем в Казбеги и заселимся в гостевой дом с невероятным видом на горные вершины. Поужинаем в местном кафе.
В туре в даты 3-8 января в 5 день будет программа из 4 дня программы. Экскурсия начнется в 11:00, чтобы у вас было больше свободного времени. А вечером все вместе пойдем на праздничный Рождественский ужин в ресторан.
Подъём к Гергети и возвращение во Владикавказ
Последний день тура начнём с первыми лучами солнца, чтобы застать рассвет, скользящий по вершине Казбека. После завтрака на внедорожниках отправимся к троицкой церкви Гергети на высоте 2170 м, возвышающейся над посёлком. Отсюда полюбуемся пятитысячником Казбек, манящим альпинистов со всего мира, мечтающих покорить вершину.
По возвращению соберём вещи, выселимся из гостевого дома и в 11:00-12:00 поедем в аэропорт Владикавказа. Выезжаем заранее, чтобы оставить запас времени в случае, если дорогу закроют из-за погодных условий. Советуем выбирать рейсы после 18:00. Ехать до аэропорта около 2 часов. Если прибудем в город раньше, вы сможете насладиться осетинскими пирогами или погулять по Владикавказу.
В туре в даты 3-8 января в этот день мы выселяемся из отеля в Тбилиси и с утра на трансфере выезжаем из Тбилиси в аэропорт Владикавказа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Владикавказа до 14:30 или на ж. - д. вокзале в 15:00-16:00. Более поздний прилёт - обсуждаетсяЗавершение: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.