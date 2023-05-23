Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта

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В этом маршруте мы с вами отправимся в преддверье заповедника Вашловани. Первым объектом который мы с вами рассмотрим, будет храм Ильи на горе Элиас Мта.

И мы пойдём в треккинг по Орлиному Ущелью! На скалистых склонах каньона можно увидеть редкие/исчезающие растения, которых больше нигде не встретите на территории Грузии.
Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта
Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта
Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта
Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта
Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта
Офф Роуд тур в Орлиное Ущелье, Крепость Хорнабуджи и на гору Элиас Мта
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:

  • Храм Ильи на горе Элиас Мта
  • Руины крепости Хорнабуджи
  • Трекинг по Орлиному Ущелью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Храм Святого Ильи Тезбители расположен на горе Элии с VI века. В широкой пещере посреди горы построена колокольня, которую жители часто посещают.
У горы Элии есть один секрет. Со стороны этой горы есть вход в туннель, один конец которой выходит в замок Хорнабуджи. Этот туннель входит в Элийскую гору и далее разветвляется по другим сторонам, в подтверждение этому факту — это выход туннеля в Хорнабуджи.

Далее мы отправимся в Крепость Хорнабуджи

Крепость Хорнабуджи, также иногда называемая Крепостью царя Тамары — древняя крепость в восточной части Грузии.
И на последок мы пойдём в треккинг по Орлиному Ущелью!
Орлиное ущелье — природный памятник в Грузии, расположен в Кахетии, в 0,5 км. к северу от Дедоплисцкаро и 762 метра над уровнем моря, включает в себя охраняемые территории Вашловани.
Долина отличается красивым ландшафтом. Здесь можно увидеть более 60 видов птиц, в том числе гнездящихся редких видов — Чёрного Аиста и Грифов. Орлиное ущелье идеальное место для наблюдения за птицами.
На скалистых склонах каньона можно увидеть редкие/исчезающие растения, которых больше нигде не встретите на территории Грузии. В самом ущелье много водопадов, ручейков и изумительно красивый лес.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
  • Сопровождение гида-проводника на всём маршруте
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Обед
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим Вас в подходящей Вам локации
Завершение: Доставим Вас на удобный Вам адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Встречаемся по обговорённому адресу и отправляемся по маршруту: храм Святого Ильи на горе Элиас Мта — руины крепости Хорнабуджи — треккинг по Орлиному ущелью.
  • Предусмотрена остановка на пикник. Ланч-бокс берём с собой.
  • Для новичков уровень маршрута — средний/местами сложный для опытных походников — лёгкий/местами средний.
  • Одеваемся комфортно и по погоде, желательно иметь при себе жакет или дождевик — погода в горах не стабильна.
  • Нужны солнцезащитные очки, кепка, солнцезащитный крем, личные медикаменты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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