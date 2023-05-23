Храм Святого Ильи Тезбители расположен на горе Элии с VI века. В широкой пещере посреди горы построена колокольня, которую жители часто посещают.

У горы Элии есть один секрет. Со стороны этой горы есть вход в туннель, один конец которой выходит в замок Хорнабуджи. Этот туннель входит в Элийскую гору и далее разветвляется по другим сторонам, в подтверждение этому факту — это выход туннеля в Хорнабуджи.

Далее мы отправимся в Крепость Хорнабуджи

Крепость Хорнабуджи, также иногда называемая Крепостью царя Тамары — древняя крепость в восточной части Грузии.

И на последок мы пойдём в треккинг по Орлиному Ущелью!

Орлиное ущелье — природный памятник в Грузии, расположен в Кахетии, в 0,5 км. к северу от Дедоплисцкаро и 762 метра над уровнем моря, включает в себя охраняемые территории Вашловани.

Долина отличается красивым ландшафтом. Здесь можно увидеть более 60 видов птиц, в том числе гнездящихся редких видов — Чёрного Аиста и Грифов. Орлиное ущелье идеальное место для наблюдения за птицами.

На скалистых склонах каньона можно увидеть редкие/исчезающие растения, которых больше нигде не встретите на территории Грузии. В самом ущелье много водопадов, ручейков и изумительно красивый лес.