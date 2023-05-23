В этом маршруте мы с вами отправимся в преддверье заповедника Вашловани. Первым объектом который мы с вами рассмотрим, будет храм Ильи на горе Элиас Мта.
И мы пойдём в треккинг по Орлиному Ущелью! На скалистых склонах каньона можно увидеть редкие/исчезающие растения, которых больше нигде не встретите на территории Грузии.
И мы пойдём в треккинг по Орлиному Ущелью! На скалистых склонах каньона можно увидеть редкие/исчезающие растения, которых больше нигде не встретите на территории Грузии.
Ближайшие даты:
23
мая
мая
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Ильи на горе Элиас Мта
- Руины крепости Хорнабуджи
- Трекинг по Орлиному Ущелью
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Храм Святого Ильи Тезбители расположен на горе Элии с VI века. В широкой пещере посреди горы построена колокольня, которую жители часто посещают.
У горы Элии есть один секрет. Со стороны этой горы есть вход в туннель, один конец которой выходит в замок Хорнабуджи. Этот туннель входит в Элийскую гору и далее разветвляется по другим сторонам, в подтверждение этому факту — это выход туннеля в Хорнабуджи.
Далее мы отправимся в Крепость Хорнабуджи
Крепость Хорнабуджи, также иногда называемая Крепостью царя Тамары — древняя крепость в восточной части Грузии.
И на последок мы пойдём в треккинг по Орлиному Ущелью!
Орлиное ущелье — природный памятник в Грузии, расположен в Кахетии, в 0,5 км. к северу от Дедоплисцкаро и 762 метра над уровнем моря, включает в себя охраняемые территории Вашловани.
Долина отличается красивым ландшафтом. Здесь можно увидеть более 60 видов птиц, в том числе гнездящихся редких видов — Чёрного Аиста и Грифов. Орлиное ущелье идеальное место для наблюдения за птицами.
На скалистых склонах каньона можно увидеть редкие/исчезающие растения, которых больше нигде не встретите на территории Грузии. В самом ущелье много водопадов, ручейков и изумительно красивый лес.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт, топливо, услуги водителя
- Сопровождение гида-проводника на всём маршруте
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Обед
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы встретим Вас в подходящей Вам локацииЗавершение: Доставим Вас на удобный Вам адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Встречаемся по обговорённому адресу и отправляемся по маршруту: храм Святого Ильи на горе Элиас Мта — руины крепости Хорнабуджи — треккинг по Орлиному ущелью.
- Предусмотрена остановка на пикник. Ланч-бокс берём с собой.
- Для новичков уровень маршрута — средний/местами сложный для опытных походников — лёгкий/местами средний.
- Одеваемся комфортно и по погоде, желательно иметь при себе жакет или дождевик — погода в горах не стабильна.
- Нужны солнцезащитные очки, кепка, солнцезащитный крем, личные медикаменты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Индивидуальные
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Кахетия
Популярные места
Похожие туры из Тбилиси
Индивидуальная
10 часов
Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Отправиться на встречу с горными ущельями и величественными вершинами Военно-Грузинской дороги
Завтра
27 мая
28 мая
29 мая
€175 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гори и Уплисцихе. История в камнях
Культура, вера и самобытность Грузии в уникальных памяниках архитектуры - автомобильный тур
31 мая
1 июня
11 июня
12 июня
от €138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Тбилиси
Завтра
23 мая
25 мая
27 мая
€175 за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании