От проспекта Руставели до площади Свободы

Экскурсия ⛳ начинается от начала проспекта Шота Руставели — великого поэта XII века — это главный проспект города. По ходу нашего маршрута на проспекте мы увидим множество сооружений (домов и не только), принадлежащих к разным историческим эпохам и разным архитектурным стилям. Услышим истории 📖 связанные с этими местами. Мы с вами дойдём до пл. Свободы, в разные времена имевшей разные названия, а от неё прогуляемся до самой древней площади старого города — Мейдан. Туристическая улочка, по которой мы пройдём, также насыщена достопримечательностями 🏛️, заслуживающими внимания.

Религиозное многообразие Тбилиси

Мы с Вами воочию убедимся в многоликости, многонациональности, культурном и религиозном многообразии столицы ⭐️ Грузии — древнего Тбилиси. Мы увидим храмы, принадлежащие различным религиям: грузинские Православные храмы, Армянские церкви, Католический костёл, Мечеть и Синагогу. Дойдя до старого города мы узнаем легенду о зарождении города Тбилиси и главные вехи его истории 📖