Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»

5
5 отзывов
Алина К.
Алина К. – Гид из Тбилиси
На этой живой онлайн-прогулке 👣 по главным улицам и площадям Тбилиси мы увидим множество достопримечательностей 🏛️ и познакомимся с их историей 📖.

Мы пройдём по главному туристическому маршруту столицы ⭐️ Грузии.

Проспект Шато Руставели — Смешение стилей и эпох.

7 имён Площади Свободы.

По главной туристической улочке прямо в «сердце» старого города.

Смешение религий и культур.
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Экскурсия

$5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»

Что вы увидите 🤩

  • Проспект Шота Руставели
  • Памятник Шота Руставели
  • Академический Театр Оперы И Балета Им. Палиашвили
  • Драматический Театр Им. Шота Руставели
  • Картинная Галерея (Голубая)
  • Квашветская Церковь Св. Георгия "Квашвети"
  • 1-Ая Классическая Гимназия
  • Парламент
  • Памятник жертвам "9 апреля"
  • Музей Грузии Им. С. Джанашия
  • Дворец Творческой Молодежи
  • Площадь Свободы
  • Пушкинский Сквер
  • Музей Искусств Грузии
  • Здание бывшей Мэрии
  • Колонна Св. Георгия Победоносца
  • Резиденция Президента Грузии
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Станция Канатной Дороги
  • Дворец “Сачино”
  • Площадь Европы
  • Метехская Церковь Богородицы
  • Памятник Вахтангу Горгасали
  • Крепость “Нарикала”
  • Скульптура “Картлис Деда (Мать Грузии)”
  • Площадь Мейдан
  • Армянская Церковь Сурб Геворг
  • Cерные Бани
  • Кафедральный Собор “Сиони”
От проспекта Руставели до площади Свободы
Экскурсия ⛳ начинается от начала проспекта Шота Руставели — великого поэта XII века — это главный проспект города. По ходу нашего маршрута на проспекте мы увидим множество сооружений (домов и не только), принадлежащих к разным историческим эпохам и разным архитектурным стилям. Услышим истории 📖 связанные с этими местами. Мы с вами дойдём до пл. Свободы, в разные времена имевшей разные названия, а от неё прогуляемся до самой древней площади старого города — Мейдан. Туристическая улочка, по которой мы пройдём, также насыщена достопримечательностями 🏛️, заслуживающими внимания.
Религиозное многообразие Тбилиси
Мы с Вами воочию убедимся в многоликости, многонациональности, культурном и религиозном многообразии столицы ⭐️ Грузии — древнего Тбилиси. Мы увидим храмы, принадлежащие различным религиям: грузинские Православные храмы, Армянские церкви, Католический костёл, Мечеть и Синагогу. Дойдя до старого города мы узнаем легенду о зарождении города Тбилиси и главные вехи его истории 📖
🚩 Начало: Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
🏁 Место завершения: Экскурсия пройдет онлайн
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Важная информация
  • Для участия в эфире вам понадобится стабильный доступ в интернет и сайт/ приложение Youtube (телефон, планшет, ноутбук).
  • Ссылка на трансляцию придет вам на почту за накануне экскурсии. Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт.
  • На случай технических сбоев проверьте свою почту еще раз, за 5 минут до начала трансляции. Если у гида что-то пойдет не так, он пришлет вам новую ссылку. Если технические неполадки серьезные, и трансляция не началась, вы получите на почту ссылку на следующую трансляцию.
  • Если у вас будут вопросы или трудности, звоните нам 8 (812) 407-36-52 или пишите в чат на сайте.
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «По главным улицам с любовью»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алина К.
Алина К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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