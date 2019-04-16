12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о жизни Сталина на его родине и перенестись в дохристианскую Грузию в пещерном городе

Давид
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Давид – экскурсионное агентство
Достопримечательности, которые ждут вас в этом путешествии, расположились недалеко друг от друга.

В отличие от их истории.

Вы вернётесь в недалёкое прошлое в Гори, где побываете в музее-мемориале Сталина.

После посетите монастырь Атенский Сион: надписи и фрески 12 века на его стенах расскажут о значимых событиях и грузинской письменности.

А в пещерном городе Уплисцихе, возникшем до н.э., вы раскроете его тайны и услышите историю дохристианской Грузии.
€41
27 за человека
скидка35%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Мейдан
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У этой экскурсии12 отзывов
4.08
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов

Что вас ожидает

Музей Сталина в его родном городе
Из Тбилиси отправимся в древний город Гори — родину Иосифа Виссарионовича Сталина. Ещё до войны в маленьком домике, где родился будущий государственный деятель, создали музей. Позже его расширили и превратили в огромный величественный пантеон вождю: здесь вы проследите жизненный путь человека-эпохи от рождения до смерти, увидите сохранившуюся скульптуру Сталина, личные вещи, мебель и знаменитый бронированный вагон.

Монастырь Атенис Сиони — двойник Джвари
Атенский Сиони — одно из немногих сооружений, оставшихся в ущелье Тана, и пример постройки типа тетраконх. Вы узнаете об особенностях средневековой архитектуры и прочитаете древние фрески на стенах внутри храма. Кроме того Атенский Сион интересен с точки зрения грузинской письменности: здесь нашли самые ранние надписи шрифтами хуцури и мхедрули.

Уплисцихе — крепость Всевышнего
Так дословно переводится название впечатляющего пещерного города, жители которого не признали христианство и до последнего поклонялись своим богам. Уплисцихе основали в конце II — начале I тысячелетия до н.э., а покинули только в 19 веке н.э. Сегодня в его скалах вас ждут истории о строительстве античного города, о периодах его расцвета и упадка, о грузинском язычестве, о древних тайнах и легендах. Обо всём расскажут значимые артефакты и доисторические памятники: вы увидите храм поклонения солнцу, места для жертвоприношений, пещерные тоннели и даже эллинистический театр.

Организационные детали

  • Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: билеты в Уплисцихе (7 лари); музей Сталина (10 лари), вагон Сталина (5 лари); обед.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Оплата на месте возможна в евро или в лари.
  • Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек 10€, для 1-8 человек 20€.
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов
От Гори до Уплисцихе: 40 веков за 8 часов

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Мейдан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Давид
Давид
Мне 28, я и моя команда гидов — знатоки нашей страны и своего дела, проводим туры по Грузии уже 7 лет! Маршруты отличаются от шаблонных. В первую очередь любой турист для меня гость, а для настоящего Грузина гость — это посланник господа. Я очень люблю свою страну и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 апреля 2019
К сожалению, не набралась группа, мы ездили с водителем Мамукой. Он доброжелательный, приятный человек и хороший водитель. Гидов брали и оплачивали дополнительно, мы были к этому готовы, поэтому общее впечатление от поездки очень хорошее.
4 апреля 2019
Здравствуйте, почему у меня такая оценка экскурсии:в этот день не набралось нужное количество желающих посетить Уплисцихе, в результате чего мы поехали на экскурсию с водителем, а не с гидом, но заплатили мы полноценно. По дороге водитель рассказывал короткие факты о Тбилиси, а вот в пещерном городе мы сами догадывались о том, что предстало нашему взору и дома пришлось читать информацию. По-хорошему, можно было изменить цену экскурсии, только за услуги водителя, а не говорить, что вам повезло, у вас индивидуальная экскурсия.Мы не сразу это поняли, ну и водителю высказывать недовольство было некрасиво. Вот такой отзыв получился. С уважением, Наталия.
20 марта 2019
Добрый день. По сути это не экскурсия, а такси с хорошим вином в багажнике. Алик хороший водитель, но не гид. В Уплисцихе скинулись ему на входной билет, но рассказал он очень мало. В музее Сталина присоединились к группе и прослушали половину экскурсии с очень крутым гидом. В целом всё понравилось. Привёз до места, напоил вкуснейшим "квасом", отвёз домой. Главное одеваться по погоде. В Уплисцихе был дикий ветер.
19 марта 2019
Мы в очередной раз поразились красоте и разнообразию природы Грузии! Необычно позавтракили по пути, остановивишись в живописном месте. Наш водитеть, конечно, не профессиональный гид, но, например,моему мужу обычное общение понравилось даже больше, чем экскурсия с гидом, на которой мы были до этого. В музее Сталина мы присоединились к группе с гидом. Вообще, в музее мне очень понравилось, советую к посещению. Из минусов - экскурсией назвать эту поездку сложно. Когда прибыли в Уплисцихе, наш гид спросил нас, желаем ли мы осмотреть пещерный город самостоятельно или с ним. Мы не поняли, что это означало купить билет ещё и ему. Думаю, что стоимость экскурсии достаточная, чтобы гид мог оплатить свой билет. К тому же его экскурсия оказалась не слишком содержательной. Но в любом случае спасибо! Мы хорошо и комфортно провели время!
13 февраля 2019
Экскурсия началась точно в назначенный срок. Только поехали не в Гори, куда нас всего двое записалось, а с нашего ранее полученного согласия в Алазанскую долину. Об этом не пожалели. Образованный, интеллигентный гид (Георгий), хорошо знающий Грузию. Очень содержательная экскурсия. Побывали и на винном заводе, и в монастыре, и у местного фермера, и в городе любви - Сигнахи, и природой налюбовались. А в Гори мы на следующий день сами на маршрутке за три лари за час доехали. Уплисцихе осмотрели (туда и обратно местный таксист за 25 лари довез и подождал 1 час), музей Сталина посетили (там попался отличный экскурсовод).
4 февраля 2019
Экскурсия по содержанию обещала быть интересной, НО:
1) экскурсовод, он же водитель, как водитель хороший, как экскурсовод никакой
2) в Гори в музее Сталина свой экскурсовод, за которого пришлось доплачивать приличную сумму, а она отстрочила экскурсию для 50-ти человек за полчаса
3) в Уплисцихе тоже оплачивали экскурсовода дополнительно.Экскурсовод был очень опытный, экскурсия понравилась.
Выводы: по сути мы оплатили только транспорт, причем недешево.
29 января 2019
Экскурсия в Уплисцихе была восхитительной, познавательной и интересной. Экскурсовод с любовью и профессионально рассказывал об истории, показывал экспонаты. Время пролетело незаметно для нас. Да и погода в этот раз позволила насладиться красотами природы.
20 января 2019
Отлично, атмосферно. Всё таки это важно, когда места показывают те люди, которые любят эту землю. Экскурсия была больше 12 часов. Хотя, это больше поездка в доброй компании, экскурсию оплачивались дополнительно.
12 января 2019
На мой взгляд, Гори-Уплисцихе - одна из самых интересных экскурсий из Тбилиси. Непонятно, почему на неё едет так мало людей и практически нет отзывов. Главным украшением этой поездки стал наш сопровождающий Вано. И пусть он не профессиональный гид, какие сопровождали нас на других экскурсиях этой компании, но Вано - достойнейший из представителей грузинского народа, замечательный, доброжелательный человек и душевный собеседник. Отдельное спасибо Давиду за вино и чачу, без них ожидание гида в Уплисцихе было бы намного скучнее :)
11 января 2019
Т.к. это уже была вторая экскурсия от Давида, мы рассчитывали, что уровень будет выдержан. Но увы! Хотя в описании и было указано, что нас будет сопровождать профессиональный гид - на деле, его не было и в помине. С нами в поездку отправился угрюмый водитель Георгий, который совершенно ничего нам не мог рассказать ни о городе Тбилиси, ни о местах, в которые мы ехали. При том, что это входило в стоимость поездки. И если в музее Сталина и был экскурсовод (тоже рассказчик на 2-), в Уплисцихе мы были предоставлены сами себе. Нам предложили воспользоваться штатным гидом, но дополнительно оплатить его услуги - 25 лари с человека. Мы написали Давиду с вопросом о гиде, но ответа ждем и по сей
Ещё 2 отзыва

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