12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Музей Сталина в его родном городе

Из Тбилиси отправимся в древний город Гори — родину Иосифа Виссарионовича Сталина. Ещё до войны в маленьком домике, где родился будущий государственный деятель, создали музей. Позже его расширили и превратили в огромный величественный пантеон вождю: здесь вы проследите жизненный путь человека-эпохи от рождения до смерти, увидите сохранившуюся скульптуру Сталина, личные вещи, мебель и знаменитый бронированный вагон.

Монастырь Атенис Сиони — двойник Джвари

Атенский Сиони — одно из немногих сооружений, оставшихся в ущелье Тана, и пример постройки типа тетраконх. Вы узнаете об особенностях средневековой архитектуры и прочитаете древние фрески на стенах внутри храма. Кроме того Атенский Сион интересен с точки зрения грузинской письменности: здесь нашли самые ранние надписи шрифтами хуцури и мхедрули.

Уплисцихе — крепость Всевышнего

Так дословно переводится название впечатляющего пещерного города, жители которого не признали христианство и до последнего поклонялись своим богам. Уплисцихе основали в конце II — начале I тысячелетия до н.э., а покинули только в 19 веке н.э. Сегодня в его скалах вас ждут истории о строительстве античного города, о периодах его расцвета и упадка, о грузинском язычестве, о древних тайнах и легендах. Обо всём расскажут значимые артефакты и доисторические памятники: вы увидите храм поклонения солнцу, места для жертвоприношений, пещерные тоннели и даже эллинистический театр.