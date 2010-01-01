Что вас ожидает:

1 день

Кутаиси — город необыкновенной красоты

Трансфер Тбилиси — Кутаиси. Кутаиси расположенный на двух берегах реки Риони. Приезжая в Грузию на отдых в Кутаиси, вы не только попадаете в старинный южный город, вы попадаете в уголок древней истории этой гостеприимной страны. Кутаиси расположен на Колхидской низменности. Раньше большую часть города занимали живописные леса. Кутаиси является административным центр Имеретии. Жилые кварталы старой части Кутаиси представляют собой живописные одноэтажные и небольшие двухэтажные домики, плотно стоящие на берегу реки, подобно ласточкиным гнездам.

Экскурсия в храм Храм Баграта. Правильнее Собор Баграта, иногда просто «Баграти» — храм Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Триста лет простоял в полуразрушенном состоянии и в августе 2012 года был восстановлен, несмотря на протесты патриарха и недовольство частных лиц. Основная достопримечательность города Кутаиси, даже после реставрации.

Храм Баграти необычен. Это единственный крупный храм Грузии, построенный на горе. Такая громадина да ещё и на горе впечатляет. Кроме того, впечатляет и сам архитектурный стиль. Храм ну очень монументален. Эти громадные каменные блоки и громадные портики непохожи не на что в Грузии.

Экскурсия в храм Монастырь Моцамета. Храм Моцамета находится недалеко от города Кутаиси, над рекой Риони. Это один из живописных храмов Грузии: он находится в уединенном месте и окружен густых лесов. Второе название храма — монастырь Святого Давида и Константина. Обед в ресторане. Размещение в отеле г. Кутаиси.

2 день

Наиболее посещаемая охраняемая территория Грузии

Пещера Прометея (другое название — Кумистави) (понедельник выходной) была обнаружена в 1984 году в грузинском регионе Имеретия сотрудниками Института географии. Пещера, выработанная в толстослойном известняке баремского возраста, отличается красивейшими расплавленными формами, здесь можно увидеть сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты, окаменелые водопады и висячие каменные занавеси причудливой формы. Площадь пещеры 46,6 гектаров. В отличие от других пещер, пещере Прометея характерны широкие коридоры. Максимальная ширина 25-30 метров, высота потолка 20-25 метров, длина некоторых залов достигает 80-100 метров. Здесь 17 залов разного размера. Длина тропинки, существующей в пещере, составляет 1,420 метров, а совокупная длина — 20,000 метров.

Над художественным оформлением территории радиусом в три километра вокруг пещеры, работали дизайнеры из Германии. Кумистави — одна из новейших достопримечательностей и памятник природы Грузии; её благоустройство началось в 2010 году. Здесь оборудовали экскурсионные тропы с поручнями и информационными табличками на протяжении всего маршрута, протяженностью 1600 метров. Ныне подсвеченные сталактиты и сталагмиты привлекают в Имеретию сотни туристов. На выходе из пещеры установлен памятник местному жителю, который по собственной инициативе в течение нескольких десятков лет охранял природную достопримечательностью от вандалов.

Самое высокое и труднодоступное место в Европе

Каньон Окаце (понедельник выходной), длина которого составляет 16 км, а ширина в некоторых местах достигает 10-15 м, служит естественной границей между регионами Лечхуми и Самегрело. Благоустроен и открыт с сентября 2014 года для посещения туристов, где установлены висячая консольная тропинка длиной 630 м и смотровая платформа.

Прежде чем попасть на мосты, туристы проходят тропу длиной в 2,2 километра, протянутую по живописному лесу, в котором помимо природных красот можно осмотреть руины дворца князей Дадиани. Дорога маркированная и снабжена указателями. Чуть дальше находится малонаселенное поселение Кинчха. Это место интересно каскадом водопадов, которые названы по имени своего местоположения.

Экскурсия на водопад Кинчха

Водопад Кинчха не отличается мощью водяного потока, зато с лихвой восполняет этот недостаток своей высотой. Водопад представляет собой каскад, состоящий из трех частей. Высота первой части 25 метров, вторая ступень самая большая и внушительная — имеет длину 70 метров, третья часть находится в другой стороне и достигает в высоту 35 метров.

Дорога к водопаду Кинчха лежит по живописной местности прямо по маленькому каньону Окаце. Здесь нужно заметить, что оба каньона располагаются в одной местности, называются одинаково и отличаются размерам. Любителям красивых фотографий здесь наверняка понравится. Можно фотографировать каньон, водопады и себя с разных ракурсов. Обед в ресторане.

Экскурсия в каньоны Мартвили (выходной понедельник)

Называют их по-разному: кроме приведенного здесь названия встречается «Каньоны Гачедили» (в честь села, расположенного поблизости), а также «Каньоны реки Абаша» (именно на ней они расположены). Длина этой природной достопримечательности достигает 2400 метров, глубина же колеблется от 20 до 40 метров. Примерно в середине каньона находится ступенчато-каскадный водопад, высотой в 12 метров.

Но эта местность примечательна не только своей природой. С недавних пор интерес к ней проявили и ученые. А именно палеонтологи. В самом каньоне и в его окрестностях найдено много следов доисторических животных, в том числе отпечатки лап динозавров. Замечены и следы обиталища первобытного пещерного человека. В сущности, Мартвильские каньоны всего лишь часть весьма обширной территории, которая вправе называться одной большой природной достопримечательностью Экскурсия проводится на надувных лодках. Размещение в отеле Кутаиси.

3 день

Культовое и святое место для каждого грузина — древняя столица Грузии Мцхета

Завтрак в гостевом доме. Трансфер Кутаиси — Тбилиси. Такого количества святых и культовых мест, как в Мцхете, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют «Вторым Иерусалимом». Главными объектами, привлекающими туристов и паломников, являются: один из самых древних и почитаемых храмов — собор Светицховели, старинный живописный монастырь Джвари и уникальный монастырь Самтавро. Это уникальные и поразительные образцы религиозной архитектуры средневекового Кавказа.

Экскурсия в монастырь Джвари

Монастырский храм Джвари, увековеченный в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри»), — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585- 604 гг. ). Свое название Джвари (в переводе с грузинского «крест») храм получил не случайно. Это объясняет старинное предание о том, что именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Позднее, над крестом был сооружен храм, который назвали Храмом Святого креста (Джвари). Обед в ресторане.

Экскурсия в храм Светицховели

Недалеко от Джвари располагается другой культовый памятник христианской Грузии, один из главных православных грузинских храмов — кафедральный собор Светицховели. Собор был построен в XI веке (1010-1029 г. ) на месте первой в Грузии христианской церкви Двенадцати Апостолов, сооруженной в IV веке, наименование храма — Светицховели, что в переводе с грузинского означает «Животворящий Столп». Этому Животворящему Столпу и Хитону Господню посвящен один из самых больших религиозных праздников Грузии — Мцхетоба-Светицховлоба. Отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября). Возвращение в Тбилиси.

Важная информация: