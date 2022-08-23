Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси

Тбилиси - город легенд и живое воплощение романтических сказок. Узнайте историю о богемной жизни города XIX века

Тбилиси — город легенд и живое воплощение романтических сказок. Узнайте историю о богемной жизни города XIX века.
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси
Пешеходная обзорная экскурсия по Тбилиси

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь свободы
  • Театр марионеток
  • Мост Мира
  • Крепость Нарикала
  • Серные бани
  • Этнографический Музей
  • Водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мультикультурный город:

  • Прогуляемся по проспекту Руставели, а потом заглянем в Старый город;
  • Воспользуемся канатной дорогой, чтобы попасть в крепость Нарикала;
  • Прогуляемся по скверу Европы и площади Мейдан — одной из центральных площадей Старого города;
  • Пройдёмся по улице Шардени, увидим собор Сиони, церковь Анчисхати, театр Габриадзе и башню с часами;
  • Прогуляемся по мосту Мира и увидим район Серных бань;
  • Увидим ущелье Легвтахеви и водопад. Во время тура гид поделится с вами занимательными рассказами и историями города, сити-тур будет насыщенным.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Шота Руставели, метро «Площадь свободы»
Завершение: Этнографический музей, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно иметь подключение к интернету
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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