Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мультикультурный город:
Прогуляемся по проспекту Руставели, а потом заглянем в Старый город;
Воспользуемся канатной дорогой, чтобы попасть в крепость Нарикала;
Прогуляемся по скверу Европы и площади Мейдан — одной из центральных площадей Старого города;
Пройдёмся по улице Шардени, увидим собор Сиони, церковь Анчисхати, театр Габриадзе и башню с часами;
Прогуляемся по мосту Мира и увидим район Серных бань;
Увидим ущелье Легвтахеви и водопад. Во время тура гид поделится с вами занимательными рассказами и историями города, сити-тур будет насыщенным.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Билеты на канатную дорогу
Что не входит
Личные расходы (напитки, обед, сувениры, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Шота Руставели, метро «Площадь свободы»
Завершение: Этнографический музей, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Обязательно иметь подключение к интернету
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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