Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой

Эта 4-часовая пешеходная экскурсия по Тбилиси предлагает полный обзор главных достопримечательностей грузинской столицы

5
89 отзывов
В группе
до 100 чел.
Эта 4-часовая пешеходная экскурсия по Тбилиси предлагает полный обзор главных достопримечательностей грузинской столицы.

Этот тур идеально подходит для посетителей с ограниченным временем, которые хотят увидеть, что может предложить город.
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой
Пеший тур по Тбилиси с бесплатной канатной дорогой, традиционной выпечкой

Что вы увидите 🤩

  • Rezo Gabriadze Theater
  • Крепостной комплекс Нарикала
  • Rike Park
  • The Bridge Of Peace
  • Metekhi St. Virgin Church
  • Anchiskhati Basilica
  • Sioni Cathedral
  • Tbilisi cable car
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на канатной дороге
  2. Посетите крепостной комплекс Нарикала
  3. Побывайте в районе серных бань
  4. Сделайте потрясающие фотографии водопада Легвтахеви
  5. Попробуйте грузинское вино
Тбилиси - романтический город с богатой историей, который за время своего существования привлекал сотни тысяч путешественников со всего мира. Красота горного региона и самобытная грузинская культура делают Тбилиси городом, который стоит посетить. Вместе с местным гидом исследуйте различные увлекательные места и скрытые жемчужины в потрясающем городе, включая церковь Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, статую Матери Грузии, крепость Нарикала, район серных бань, улицу Шардени, церковь Сиони, церковь Анчисхати, уникальную башню с часами Театр кукол Резо Габриадзе, Мост Мира и многое другое.
Ваше путешествие начнется, как только вы встретите своего гида перед входом в станцию метро Авлабари. Совершите приятную прогулку по старой улице до церкви Метехи. Оттуда вы продолжите знакомство с городом и узнаете о его истории и происхождении Тбилиси. Прогуливаясь по старой улице Шардени, вы откроете для себя рынок под открытым небом, церковь Сиони и уникальную башню с часами кукольного театра Резо Габриадзе.
Продолжайте движение по церкви Анчисхати и через Мост Мира, чтобы добраться до парка Рике. Здесь вы можете прокатиться по канатной дороге и добраться до великого памятника Матери Грузии. Затем спуститесь с горы по узким улочкам к крепости Нарикала. Из крепости можно насладиться великолепными видами и сделать памятные фотографии старой части Тбилиси: церкви Метехи, памятника Вахтангу Горгасали и района серных бань. После посещения района серных бань вы прогуляетесь к водопаду, находящемуся в центре города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вин
  • Профессиональный гид
  • Бутылка воды
  • Вагон фуникулера
  • Грузинский пирог
  • Грузинский традиционный лимонад
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Работает в любых погодных условиях, пожалуйста, оденьтесь соответствующим образом
  • Рекомендуется удобная обувь
  • При посещении церкви действует дресс-код: шорты запрещены, женщины должны покрывать голову
  • Билет на канатную дорогу оплачивается дополнительно в день
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 89 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
2
3
1
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Д
25 окт 2021
(Россия)
Несмотря на хмурый осенний день, наше путешествие по Тбилиси было наполнено яркими впечатлениями от встреч с замечательными людьми и прекрасным городом. Отдельное спасибо нашему гиду Софии за рассказ о городе, местных обычаях и другой любопытной информации.
В
13 окт 2021
(Россия)
Интересная и познавательная экскурсия, которая проходит в утреннее и вечернее время. Она не охватывает все интересные места Тбилиси, но на основании неё можно уже осмотреть другие достопримечательности самостоятельно
А
2 окт 2021
(Украина)
спасибо гиду Лео за хорошую экскурсию, отличный парень
Y
4 сен 2021
(Швеция)
Этот тур был отличным, Джиджи невероятно хорошо объяснил все детали, все детали и историю мест, которые мы посетили. Несмотря на то, что шел дождь, она делала это весело и интересно вплоть до дегустации вин.
M
27 июля 2021
(Катар)
Отличная пешеходная экскурсия и необходимость для всех, кто только что прибывает в Тбилиси. GG из Gamarjoba Georgia Tours хорошо осведомлен и, что наиболее важно, знает, как эффективно сообщить об этом туристической группе. Это был жаркий и влажный день, мы были прямо из другого тура в тот день и буквально работали на парах, но личность GG держала нас активными в течение 4 часов.
B
26 июля 2021
(Грузия)
Отличный гид, GG была восхитительна, прекрасный английский, и она все очень хорошо объяснила. Мне понравился этот тур
S
25 июля 2021
Катрин была отличным местным гидом
A
25 июля 2021
София и Джордж проводили нас по городу, и они просто потрясающие … Полные жизни и чрезвычайно полезные … Нам понравилась каждая минута нашей пешеходной экскурсии.
А
17 июля 2021
(Грузия)
отличный способ получить обзор города - это небольшая прогулка, так что будьте готовы
О
17 июля 2021
(Россия)
Интересная экскурсия, все очень понравилось! Спасибо!
D
14 июля 2021
(Казахстан)
Ни капли не пожалела, что приехала в Грузию и что купила туры в этой компаниии. Тур был очень интересным, гид Лаша очень интересно рассказывает, подсказывает куда сходить. Очень низкая цена для такого шикарного тура!
C
13 июля 2021
(Новая Зеландия)
Достойная пешеходная экскурсия по старому городу Тбилиси, до крепости Нарикала к Матери Грузии. Обратите внимание, что Грузия не плоская страна и довольно холмистая, и из-за отсутствия у меня исследований я был совершенно не готов подняться в гору, когда только что сошел с самолета. Кроме того, не было возможности использовать канатную дорогу, чтобы подняться к Крепости, поэтому мысленно подготовьтесь к небольшому походу. Гид Ленни был превосходным и знающим, и он даже накрыл мое мороженое, когда в магазине не было достаточно сдачи. Абсолютная легенда.
Б
7 июля 2021
(Казахстан)
отличный тур. Рекомендовала бы его всем
D
1 июля 2021
(Россия)
Отличная прогулка! Побывали в таких уголках Тбилиси куда сами бы точно не забрели)) гид очень приятный и знающий…
V
1 июля 2021
Экскурсия была интересная и познавательная, гид Георгий рассказывал много интересной информации про Грузию. экскурсия прошла на одном дыхании! рекомендую!
Ещё 74 отзыва

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