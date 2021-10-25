Тбилиси - романтический город с богатой историей, который за время своего существования привлекал сотни тысяч путешественников со всего мира. Красота горного региона и самобытная грузинская культура делают Тбилиси городом, который стоит посетить. Вместе с местным гидом исследуйте различные увлекательные места и скрытые жемчужины в потрясающем городе, включая церковь Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, статую Матери Грузии, крепость Нарикала, район серных бань, улицу Шардени, церковь Сиони, церковь Анчисхати, уникальную башню с часами Театр кукол Резо Габриадзе, Мост Мира и многое другое.

Ваше путешествие начнется, как только вы встретите своего гида перед входом в станцию метро Авлабари. Совершите приятную прогулку по старой улице до церкви Метехи. Оттуда вы продолжите знакомство с городом и узнаете о его истории и происхождении Тбилиси. Прогуливаясь по старой улице Шардени, вы откроете для себя рынок под открытым небом, церковь Сиони и уникальную башню с часами кукольного театра Резо Габриадзе.

Продолжайте движение по церкви Анчисхати и через Мост Мира, чтобы добраться до парка Рике. Здесь вы можете прокатиться по канатной дороге и добраться до великого памятника Матери Грузии. Затем спуститесь с горы по узким улочкам к крепости Нарикала. Из крепости можно насладиться великолепными видами и сделать памятные фотографии старой части Тбилиси: церкви Метехи, памятника Вахтангу Горгасали и района серных бань. После посещения района серных бань вы прогуляетесь к водопаду, находящемуся в центре города.