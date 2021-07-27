Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает

Крепость Метехи и дегустация чачи и вина

Мы начнем прогулку у метро Авлабари, где вас поприветствуют герои популярного грузинского фильма «Мимино». Исследуем район Метехи, который поразит вас контрастом зданий класса люкс и домов в состоянии полного упадка. Чтобы не «впасть в шок» от увиденного, зайдем в одно из лучших столичных мест для дегустации грузинской чачи и вина на балкончике над живописным обрывом. По желанию, чачу могут приготовить прямо на ваших глазах! Вы подниметесь на крепость Метехи, услышите увлекательные истории о царях и насладитесь захватывающей панорамой города. В этот волшебный момент я с удовольствием могу побыть не только вашим гидом, но и личным фотографом.

«Полет» на канатной дороге и Тбилиси с высоты

Я покажу вам площадь Европы, мост Мира и расскажу о современной архитектуре города. А еще вы покатаетесь на канатной дороге и попадете прямиком в гости к Матери Грузии — в древнейшее место Нарикала. Здесь можно в буквальном смысле дотронуться до истории, ведь основание крепости заложил царь Вахтанг Горгасали. Следом, по европейским узким улочкам, мы спустимся к водопаду и немного «выдохнем» на лоне природы. Силы восстановлены — пришло время отправиться в район Серных бань, место основания города. Я поясню особенности грузинских бань, изнутри покажу их дизайн и посоветую самые лучшие для самостоятельного посещения.

Храм Анчисхати, тусовочный квартал Шарден и чурчхела

Я проведу вас по району Шарден, где проходит ночная жизнь Тбилиси и местной золотой молодежи. Не спешите настраиваться на «модный» лад — настроение города меняется с каждым шагом! Вот мы уже у одной из самых древних построек города — Анчисхати. Здесь вы увидите торгующих своими картинами художников, прогуляетесь по улице режиссера Резо Габриадзе и, если повезет, остановитесь посмотреть мини-спектакль марионеток. Я расскажу забавные истории о Пиросмани, грузинском дворнике и древних танцах. В завершение вы оцените вкус национальной сладости — чурчхелы.

Организационные детали

Летом из-за сильной жары маршрут может быть сокращен.

Что входить в стоимость, а что — нет