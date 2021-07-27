Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

По Тбилиси — с легкостью и задором!

Древний и современный город, серные бани, канатная дорога, веселые истории и дегустации

5
151 отзыв
Вы посетите все самые интересные места Тбилиси и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета.

Продегустируете чачу, грузинское вино и чурчхелу, покатаетесь по канатной дороге, погуляете по уютным узким улочкам и ощутите местные душу, сердце и характер.

Я доступно и с юмором расскажу об истории, традициях и легендах города, познакомлю вас с нашим менталитетом и сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя дорогими гостями грузинской столицы.
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!

Что вас ожидает

Крепость Метехи и дегустация чачи и вина

Мы начнем прогулку у метро Авлабари, где вас поприветствуют герои популярного грузинского фильма «Мимино». Исследуем район Метехи, который поразит вас контрастом зданий класса люкс и домов в состоянии полного упадка. Чтобы не «впасть в шок» от увиденного, зайдем в одно из лучших столичных мест для дегустации грузинской чачи и вина на балкончике над живописным обрывом. По желанию, чачу могут приготовить прямо на ваших глазах! Вы подниметесь на крепость Метехи, услышите увлекательные истории о царях и насладитесь захватывающей панорамой города. В этот волшебный момент я с удовольствием могу побыть не только вашим гидом, но и личным фотографом.

«Полет» на канатной дороге и Тбилиси с высоты

Я покажу вам площадь Европы, мост Мира и расскажу о современной архитектуре города. А еще вы покатаетесь на канатной дороге и попадете прямиком в гости к Матери Грузии — в древнейшее место Нарикала. Здесь можно в буквальном смысле дотронуться до истории, ведь основание крепости заложил царь Вахтанг Горгасали. Следом, по европейским узким улочкам, мы спустимся к водопаду и немного «выдохнем» на лоне природы. Силы восстановлены — пришло время отправиться в район Серных бань, место основания города. Я поясню особенности грузинских бань, изнутри покажу их дизайн и посоветую самые лучшие для самостоятельного посещения.

Храм Анчисхати, тусовочный квартал Шарден и чурчхела

Я проведу вас по району Шарден, где проходит ночная жизнь Тбилиси и местной золотой молодежи. Не спешите настраиваться на «модный» лад — настроение города меняется с каждым шагом! Вот мы уже у одной из самых древних построек города — Анчисхати. Здесь вы увидите торгующих своими картинами художников, прогуляетесь по улице режиссера Резо Габриадзе и, если повезет, остановитесь посмотреть мини-спектакль марионеток. Я расскажу забавные истории о Пиросмани, грузинском дворнике и древних танцах. В завершение вы оцените вкус национальной сладости — чурчхелы.

Организационные детали

Летом из-за сильной жары маршрут может быть сокращен.

Что входить в стоимость, а что — нет

  • Дегустация вина, чачи и чурчхелы включена в стоимость
  • Билет на канатную дорогу (1 евро) оплачивается дополнительно
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Авлабари
Время проведения: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Георгий
Георгий
Добрый день, дорогие путешественники! Вас приветствует армянин грузинского разлива с самым популярным именем в Тбилиси — Георгий. Мне 29 лет, и я авлабарец в третьем поколении. Если вы бывали в Грузии, то понимаете, о чем я. ) Я много лет жил и учился в Питере, где и познакомился с любимой супругой. В 2008 году окончательно «пустил корни» в Тбилиси. Люблю людей, русский менталитет и культуру, интересуюсь футболом и шахматами. С радостью покажу вам настоящий Тбилиси, без прикрас и «тюнинга», раскрою его душу и невероятное гостеприимство!
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151 реальный отзыв

А
27 июля 2021
Отличная экскурсия! Прекрасный гид! Шуточки во время экскурсии незабываемы! Интересен был каждый показанный объект! Узнали очень много интересного! Советуем всем, как абсолютно не напрягающую прогулку по городу!
M
7 июля 2021
Отличная экскурсия! Георгий поделился интересными историями о Тбилиси и его жителях, и показал очень много достопримечательностей. Хотелось бы отметить его доброжелатеьность, приветливость, и замечательное чувство юмора. Благодаря Георгию у нас с мамой сложились самые лучшие первые впечатления от поездки. Спасибо!:)
и
21 июня 2021
Добрый день всем.
Экскурсия произвела на меня громадное впечатление. Благодаря Георгию мы узнали о Тбилиси и Грузии массу неординарного и захватывающего материала. Так может провести экскурсию только увеличенный человек, влюбленные в город, в котором родился и вырос.
Я в полном восторге. Лучшая экскурсия в мой жизни. А я еще та путешественница)
Всем рекомендую! Уверен на, Георгий передаствам свою любовь к Грузии, как и мне.
Ирина, Киев
В
29 дек 2019
Были на обзорной экскурсии с Георгием, прошло все отлично, очень насыщенная получилась обзорная, около 4 часов, много узнали о Грузии, спасибо! Будем советовать вас знакомым)
В
23 дек 2019
Сегодня были на экскурсии с Георгием. Все очень понравилось. Время пролетело незаметно, все прошло на одном дыхании. Огромное спасибо за знакомство с Тбилиси.
Я
20 дек 2019
Очень понравилась экскурсия! Интересно, весело и непринужденно провели время! Море положительных эмоций. Просто влюбились в этот солнечный город. Спасибо, Георгий!
O
20 дек 2019
Отличная экскурсия. Георгий прекрасный рассказчик. Было очень интересно и увлекательно.
Не смотря на то, что экскурсия длилась 4 часа, время пролетело в одно мгновенье. Очень понравилась канатная дорога и крепость. Самое большое преимущество - непринужденная атмосфера, шутки и забавные истории от Георгия. Ощущение, будто гуляешь с давним другом.
Всем рекомендую!
Д
18 дек 2019
Достаточно интересная и познавательная экскурсия, нам повезло и мы были вдвоём с подругой, поэтому получали обширные ответы на многочисленные вопросы. После экскурсии на многие вещи, мимо которых мы ходили несколько дней, стали смотреть иначе. Спасибо большое, Георгий, за ваше время!
Т
29 ноя 2019
Георгий - наш гид - гид от Бога! Лёгкость, дружелюбность, чудесное чувство юмора - просто супер! Пол дня ходили по красивейшим и интереснейшим местам, пили, ели, фотографировались, узали столько интересного. Мы в восторге!
Анастасия
27 ноя 2019
Ох, Георгий это наша любовь:) были в Тбилиси с мужем, дочкой (2, 5 мес) и мамой. Сказать, что нам понравились эти 5 часов вместе - ничего не сказать! Все было очень легко, тепло, гостеприимно, интересно. Спасибо огромное за помощь в перемещении с коляской, без ваших сильных рук мы бы не справились:) и так раскрыть город, как вы раскрыли, думаю, никому больше не под силу. Тбилиси теперь НАШЕ место с мужем, куда благодаря вам мы обязательно ещё вернёмся. Рекомендуем вас всем друзьям.

И своё слово захотела и мама оставить, так что дублирую ее слова:

Зная о моей давней мечте, дети на день рождения подарили путешествие по Грузии. Не хватит слов, времени, чтобы описать мой восторг от красивой природы, о настоящих, искренних людях… Хочу немного рассказать о нашем гиде Георгии - это очень позитивный и интересный человек, хорошо знающий историю своей страны, который умеет рассказывать с таким восторгом, с таким остроумным юмором, что мы, затаив дыхание, слушали и, невольно вживались в его исторические истории,, полностью отключаясь от реальности. Даже Варенька, наша малышка, за 5 часов экскурсии по Тбилиси, ни разу не заплакала, ей было тоже интересно! 😉 И, Георгий, в благодарность, за её терпение, помогал переносить, носить, поднимать детскую коляску с нашей двухмесячной принцессой! Георгий, спасибо что радостно отвечал на все наши вопросы, за внимание к каждому из нас, ты был настоящим, мы чувствовали себя индивидами, а не "очередной" группой…!!! Георгий, ты столько дал нам позитива, желания вновь вернуться и окунуться в атмосферу любви, добросердечности, красоту человеческих отношений! Спасибо тебе! Обнимаю тебя по-доброму, так-же, как обнимал ты нас всех на прошание! ДО ВСТРЕЧИ!
Э
24 ноя 2019
Огромное спасибо Георгию за чудесную, познавательную, интересную экскурсию по Тбилиси! После его экскурсии нельзя не влюбиться в этот город! Рекомендую всем просить экскурсию с Георгием! Не пожалеете!
Gennadii
6 ноя 2019
Очень хорошая экскурсия и очень хороший знающий гид Георгий. Так получилось, что 4 ноября мы с женой оказались единственными участниками экскурсии. Не смотря на это экскурсия состоялась. Как сказал Георгий -нам выпал джек-пот. И это было правдой. Весело, интересно, незаметно пролетели 4часа. Спасибо за шикарную экскурсию. Настоятельно рекомендую.
А
2 ноя 2019
Отличный гид. Отличная экскурсия. В Тбилиси впервые. То что нужно!
A
29 окт 2019
Ponravilos vse.super gid, super gorod.tripster tože.obezatelno vernemsa
A
24 окт 2019
Замечательную экскурсию для нас провёл Георгий! Было приятно и полезно провести эти 4 часа. Времени в Тбилиси у нас было меньше суток, самостоятельно мы бы точно все не осмотрели, тем более не услышали бы столько интересных, житейских и исторических моментов. . Молодой, образованный, с чувством такта гид. Советуем и рекомендуем провести и вам совместную прогулку) думаю экскурсия подойдёт для разных возрастных групп))
Ещё 136 отзывов

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