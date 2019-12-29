148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Тбилиси — с легкостью и задором!

Древний и современный город, серные бани, канатная дорога, веселые истории и дегустации

Георгий
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Георгий – ваш гид
Вы посетите все самые интересные места Тбилиси и насладитесь панорамой города с высоты птичьего полета.

Продегустируете чачу, грузинское вино и чурчхелу, покатаетесь по канатной дороге, погуляете по уютным узким улочкам и ощутите местные душу, сердце и характер.

Я доступно и с юмором расскажу об истории, традициях и легендах города, познакомлю вас с нашим менталитетом и сделаю все возможное, чтобы вы почувствовали себя дорогими гостями грузинской столицы.
€14
7 за человека
скидка50%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Авлабари
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У этой экскурсии148 отзывов
4.99
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!

Что вас ожидает

Крепость Метехи и дегустация чачи и вина
Мы начнем прогулку у метро Авлабари, где вас поприветствуют герои популярного грузинского фильма «Мимино». Исследуем район Метехи, который поразит вас контрастом зданий класса люкс и домов в состоянии полного упадка. Чтобы не «впасть в шок» от увиденного, зайдем в одно из лучших столичных мест для дегустации грузинской чачи и вина на балкончике над живописным обрывом. По желанию, чачу могут приготовить прямо на ваших глазах! Вы подниметесь на крепость Метехи, услышите увлекательные истории о царях и насладитесь захватывающей панорамой города. В этот волшебный момент я с удовольствием могу побыть не только вашим гидом, но и личным фотографом.

«Полет» на канатной дороге и Тбилиси с высоты
Я покажу вам площадь Европы, мост Мира и расскажу о современной архитектуре города. А еще вы покатаетесь на канатной дороге и попадете прямиком в гости к Матери Грузии — в древнейшее место Нарикала. Здесь можно в буквальном смысле дотронуться до истории, ведь основание крепости заложил царь Вахтанг Горгасали. Следом, по европейским узким улочкам, мы спустимся к водопаду и немного «выдохнем» на лоне природы. Силы восстановлены — пришло время отправиться в район Серных бань, место основания города. Я поясню особенности грузинских бань, изнутри покажу их дизайн и посоветую самые лучшие для самостоятельного посещения.

Храм Анчисхати, тусовочный квартал Шарден и чурчхела
Я проведу вас по району Шарден, где проходит ночная жизнь Тбилиси и местной золотой молодежи. Не спешите настраиваться на «модный» лад — настроение города меняется с каждым шагом! Вот мы уже у одной из самых древних построек города — Анчисхати. Здесь вы увидите торгующих своими картинами художников, прогуляетесь по улице режиссера Резо Габриадзе и, если повезет, остановитесь посмотреть мини-спектакль марионеток. Я расскажу забавные истории о Пиросмани, грузинском дворнике и древних танцах. В завершение вы оцените вкус национальной сладости — чурчхелы!

Организационные детали

Летом из-за сильной жары маршрут может быть сокращен.

Что входить в стоимость, а что — нет

  • Дегустация вина, чачи и чурчхелы включена в стоимость
  • Билет на канатную дорогу (1 евро) оплачивается дополнительно
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!
По Тбилиси — с легкостью и задором!

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 10:00, во вторник, четверг и воскресенье в 10:00 и 15:00, в пятницу в 13:30, в субботу в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Георгий
Георгий
Добрый день, дорогие путешественники! Вас приветствует армянин грузинского разлива с самым популярным именем в Тбилиси — Георгий. Мне 29 лет, и я авлабарец в третьем поколении. Если вы бывали в Грузии, то понимаете, о чем я!) Я много лет жил и учился в Питере, где и познакомился с любимой супругой. В 2008 году окончательно «пустил корни» в Тбилиси. Люблю людей, русский менталитет и культуру, интересуюсь футболом и шахматами. С радостью покажу вам настоящий Тбилиси, без прикрас и «тюнинга», раскрою его душу и невероятное гостеприимство!
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148 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 декабря 2019
Были на обзорной экскурсии с Георгием, прошло все отлично , очень насыщенная получилась обзорная , около 4 часов , много узнали о Грузии , спасибо!! Будем советовать вас знакомым )
23 декабря 2019
Сегодня были на экскурсии с Георгием. Все очень понравилось. Время пролетело незаметно, все прошло на одном дыхании. Огромное спасибо за знакомство с Тбилиси.
20 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия! Интересно, весело и непринужденно провели время! Море положительных эмоций. Просто влюбились в этот солнечный город. Спасибо, Георгий!
20 декабря 2019
Отличная экскурсия. Георгий прекрасный рассказчик. Было очень интересно и увлекательно.
Не смотря на то, что экскурсия длилась 4 часа, время пролетело в одно мгновенье. Очень понравилась канатная дорога и крепость. Самое большое преимущество - непринужденная атмосфера, шутки и забавные истории от Георгия. Ощущение, будто гуляешь с давним другом!
Всем рекомендую!!!
18 декабря 2019
Достаточно интересная и познавательная экскурсия, нам повезло и мы были вдвоём с подругой, поэтому получали обширные ответы на многочисленные вопросы. После экскурсии на многие вещи, мимо которых мы ходили несколько дней, стали смотреть иначе. Спасибо большое, Георгий, за ваше время!
29 ноября 2019
Георгий - наш гид - гид от Бога! Лёгкость, дружелюбность, чудесное чувство юмора - просто супер! Пол дня ходили по красивейшим и интереснейшим местам, пили, ели, фотографировались, узали столько интересного. Мы в восторге!
27 ноября 2019
Ох, Георгий это наша любовь:) были в Тбилиси с мужем, дочкой (2,5 мес) и мамой. Сказать, что нам понравились эти 5 часов вместе - ничего не сказать! Все было очень легко, тепло, гостеприимно, интересно. Спасибо огромное за помощь в перемещении с коляской, без ваших сильных рук мы бы не справились:) и так раскрыть город, как вы раскрыли, думаю, никому больше не под силу. Тбилиси теперь НАШЕ место с мужем, куда благодаря вам мы обязательно ещё вернёмся. Рекомендуем вас всем друзьям!

И своё слово захотела и мама оставить, так что дублирую ее слова:

Зная о моей давней мечте, дети на день рождения подарили путешествие по Грузии. Не хватит слов, времени, чтобы описать мой восторг от красивой природы, о настоящих, искренних людях... Хочу немного рассказать о нашем гиде Георгии - это очень позитивный и интересный человек, хорошо знающий историю своей страны, который умеет рассказывать с таким восторгом, с таким остроумным юмором, что мы, затаив дыхание, слушали и, невольно вживались в его исторические истории, , полностью отключаясь от реальности. Даже Варенька, наша малышка, за 5 часов экскурсии по Тбилиси, ни разу не заплакала, ей было тоже интересно!!! 😉 И, Георгий, в благодарность, за её терпение, помогал переносить, носить, поднимать детскую коляску с нашей двухмесячной принцессой!!! Георгий, спасибо что радостно отвечал на все наши вопросы, за внимание к каждому из нас, ты был настоящим, мы чувствовали себя индивидами, а не "очередной" группой...!!! Георгий, ты столько дал нам позитива, желания вновь вернуться и окунуться в атмосферу любви, добросердечности, красоту человеческих отношений!! Спасибо тебе! Обнимаю тебя по-доброму, так-же, как обнимал ты нас всех на прошание! ДО ВСТРЕЧИ!
24 ноября 2019
Огромное спасибо Георгию за чудесную, познавательную, интересную экскурсию по Тбилиси! После его экскурсии нельзя не влюбиться в этот город! Рекомендую всем просить экскурсию с Георгием! Не пожалеете!
6 ноября 2019
Очень хорошая экскурсия и очень хороший знающий гид Георгий. Так получилось, что 4 ноября мы с женой оказались единственными участниками экскурсии. Не смотря на это экскурсия состоялась. Как сказал Георгий -нам выпал джек-пот. И это было правдой. Весело, интересно, незаметно пролетели 4часа. Спасибо за шикарную экскурсию. Настоятельно рекомендую.
2 ноября 2019
Отличный гид. Отличная экскурсия. В Тбилиси впервые. То что нужно!!!
Ещё 138 отзывов

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