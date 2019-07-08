Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Что вас ожидает

«Был монастырь. Из-за горы… »

Мы посетим селение Степанцминда — самобытный край горских мохевцев, где придумали знаменитые хинкали. Вы заглянете в Гергетскую троицу, мужской монастырь, построенный в XIV веке из магматического камня. Я расскажу об удивительной истории строительства и о том, почему местных жителей называли «детьми церкви». C высоты двух тысяч метров вам откроется вид на величественную гору Мкинварцвери — Ледяную вершину Казбека. Насладившись захватывающим пейзажем, мы отправимся на традиционный обед в соседний поселок.

«Скажи мне, что средь этих стен… »

У подножия лесогорного массива лежит деревня Ананури. Замковый ансамбль Ананури — ключ к ущелью Арагви и резиденция могущественных князей Эристави. Вы узнаете о событиях, свидетелями которых были эти крепкие стены, увидите прекрасно сохранившиеся барельефы на фасадах, старинную колокольню и башню с пирамидально-ступенчатой кровлей. А еще одну неприступную сторожевая крепость вы увидите в деревушке Сно. Несмотря на небольшой размер, она очень редко поддавалась вражескому натиску. Я приоткрою вам тайну этого места и его культурное значение для нашего народа.

«Струи Арагвы… »

Под конец путешествия остановимся у двух смотровых площадок, где взору предстанут живописные панорамы: слияние Белой и Черной Арагви, Жинвальское водохранилище — бирюзовое зеркало, раскинувшееся между горными вершинами, а также бронзовая скала. Я расскажу, как она получила свой окрас и какие секреты скрываются под водой.

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