Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»

Исследовать древний монастырь, цепи легендарных башен и традиционную кухню

5
1 отзыв
«Открываются виды на даль, столь поразительно красивые, что хочется плакать от восторга», — писал П. И. Чайковский.

Путешествуя по одной из прекраснейших дорог Кавказа, вы насладитесь красотой и величием горных хребтов, погрузитесь в историю и узнаете традиции местного края.
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»
По Военно-Грузинской «дороге Небесного ущелья»

Что вас ожидает

«Был монастырь. Из-за горы… »

Мы посетим селение Степанцминда — самобытный край горских мохевцев, где придумали знаменитые хинкали. Вы заглянете в Гергетскую троицу, мужской монастырь, построенный в XIV веке из магматического камня. Я расскажу об удивительной истории строительства и о том, почему местных жителей называли «детьми церкви». C высоты двух тысяч метров вам откроется вид на величественную гору Мкинварцвери — Ледяную вершину Казбека. Насладившись захватывающим пейзажем, мы отправимся на традиционный обед в соседний поселок.

«Скажи мне, что средь этих стен… »

У подножия лесогорного массива лежит деревня Ананури. Замковый ансамбль Ананури — ключ к ущелью Арагви и резиденция могущественных князей Эристави. Вы узнаете о событиях, свидетелями которых были эти крепкие стены, увидите прекрасно сохранившиеся барельефы на фасадах, старинную колокольню и башню с пирамидально-ступенчатой кровлей. А еще одну неприступную сторожевая крепость вы увидите в деревушке Сно. Несмотря на небольшой размер, она очень редко поддавалась вражескому натиску. Я приоткрою вам тайну этого места и его культурное значение для нашего народа.

«Струи Арагвы… »

Под конец путешествия остановимся у двух смотровых площадок, где взору предстанут живописные панорамы: слияние Белой и Черной Арагви, Жинвальское водохранилище — бирюзовое зеркало, раскинувшееся между горными вершинами, а также бронзовая скала. Я расскажу, как она получила свой окрас и какие секреты скрываются под водой.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Дополнительные расходы: обед и джипы к Гергетской троице
  • Возьмите с собой теплую одежду — в горах часто меняется погода.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Заберем вас прямо с места проживания в Тбилиси
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maia
Maia
Гамарджоба! Меня зовут Майя, мне 30 лет. Я родилась и выросла в Тбилиси, люблю свой город и страну. Я сертифицированный гид с четырехлетним стажем. С радостью познакомлю вас с грузинской историей, культурой, традициями и современной жизнью. Сделаю все возможное, чтобы проведенные в Грузии дни навсегда остались в ваших сердцах и вы непременно вернулись снова в нашу гостеприимную страну.
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1 реальный отзыв

А
8 июля 2019
Майя - чудесная девушка и гид! День с Маей прошел очень интересно, познавательно и весело. А шикарные виды сделали этот день волшебным! Всем рекомендую эту экскурсию.

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