Отыскать клад в компании профессионалов
А что, если мы пригласим вас и вашего ребёнка на настоящие раскопки в археологический музей? Вы узнаете о прелестях и трудностях работы археологов, посмотрите на исторические экспонаты, а потом ваш ребёнок сам отыщет артефакт с помощью необходимых инструментов.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы немного прогуляемся по Банному кварталу и пройдём по Инжировому ущелью до красивого водопада в центре Тбилиси. Вы насладитесь природой и послушаете нескучные рассказы гида об истории этих мест. Затем мы отправимся в археологический музей под открытым небом и осмотрим его. А дальше начнётся самое интересное!
Ваш ребёнок узнает нюансы работы археологов, а потом сам примет участие в раскопках. Мы выдадим все надлежащие инструменты (совки, кисточки, скребки) и подходящую одежду. Под чуткими наставлениями профессионалов маленький археолог вволю поработает на месте раскопок и обязательно что-нибудь найдёт. За что получит небольшой подарок на память.
Кому подойдёт
Раскопки — очень интересный, развлекательно-познавательный процесс, который нравится всем, но особенно подойдёт детям от 5 до 15 лет.
Организационные детали
- Тайминг: прогулка длится около 40 минут, затем 20 минут — экскурсия по музею, и 1,5-2 часа занимают увлекательные раскопки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Абанотубани
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.