Почувствуйте себя археологом в Тбилиси

Отыскать клад в компании профессионалов

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О гиде
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Ответы на вопросы
Дети могут играть в отважных путешественников и бесстрашных кладоискателей, не уставая.

А что, если мы пригласим вас и вашего ребёнка на настоящие раскопки в археологический музей? Вы узнаете о прелестях и трудностях работы археологов, посмотрите на исторические экспонаты, а потом ваш ребёнок сам отыщет артефакт с помощью необходимых инструментов.
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Почувствуйте себя археологом в Тбилиси
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы немного прогуляемся по Банному кварталу и пройдём по Инжировому ущелью до красивого водопада в центре Тбилиси. Вы насладитесь природой и послушаете нескучные рассказы гида об истории этих мест. Затем мы отправимся в археологический музей под открытым небом и осмотрим его. А дальше начнётся самое интересное!

Ваш ребёнок узнает нюансы работы археологов, а потом сам примет участие в раскопках. Мы выдадим все надлежащие инструменты (совки, кисточки, скребки) и подходящую одежду. Под чуткими наставлениями профессионалов маленький археолог вволю поработает на месте раскопок и обязательно что-нибудь найдёт. За что получит небольшой подарок на память.

Кому подойдёт

Раскопки — очень интересный, развлекательно-познавательный процесс, который нравится всем, но особенно подойдёт детям от 5 до 15 лет.

Организационные детали

  • Тайминг: прогулка длится около 40 минут, затем 20 минут — экскурсия по музею, и 1,5-2 часа занимают увлекательные раскопки
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Абанотубани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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