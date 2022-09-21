ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00

В сопровождении профессионального диггера мы проникнем в отлично сохранившийся бункер времен холодной войны. Сооружение выполняло функции командного пункта: отсюда объявляли тревогу и связывались с другими бункерами. Вы прикоснетесь к ушедшей эпохе и осмотрите ключевые помещения подземелья: комнаты для работы и отдыха, приемную и конференц-зал, медицинский пункт и дизельный отсек. Обнаружите винтажную мебель и утварь, дозиметры и другие атрибуты, которые непременно были в любом бункере советского периода.
От знатока тбилисских подземелий вы узнаете, для чего служило каждое помещение бункера, как планировали спасать местных жителей в случае ядерной катастрофы и как использовались бункеры в Грузии п годы холодной войны. А я дополнительно посвящу вас в историю района Надзаладеви, расскажу, почему его прозвали «Нахаловкой», и открою секреты строительства метрополитена в Тбилиси.
Взрослым и детям от 10-12 лет, которые увлекаются эпохой СССР и любят исследовать секретные и заброшенные локации.