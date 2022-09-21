ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00

Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером

Легально и безопасно попасть в бункер времен холодной войны и узнать о его устройстве

Уже много лет я исследую в Тбилиси скрытые места, которые хранят историю и атмосферу прошлого.

Приглашаю вас проникнуть в одно из таких мест: вместе с опытным диггером вы пройдете по помещениям аутентичного бункера, о котором знают лишь единицы, услышите истории подземелий, окунетесь в эпоху СССР и выясните, какую функцию бункеры могут выполнять сегодня.
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
Подземный Тбилиси: экскурсия в бункер с диггером
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Описание

Что вас ожидает

Исследовать бункер с диггером

В сопровождении профессионального диггера мы проникнем в отлично сохранившийся бункер времен холодной войны. Сооружение выполняло функции командного пункта: отсюда объявляли тревогу и связывались с другими бункерами. Вы прикоснетесь к ушедшей эпохе и осмотрите ключевые помещения подземелья: комнаты для работы и отдыха, приемную и конференц-зал, медицинский пункт и дизельный отсек. Обнаружите винтажную мебель и утварь, дозиметры и другие атрибуты, которые непременно были в любом бункере советского периода.

О подземельях и подземке

От знатока тбилисских подземелий вы узнаете, для чего служило каждое помещение бункера, как планировали спасать местных жителей в случае ядерной катастрофы и как использовались бункеры в Грузии п годы холодной войны. А я дополнительно посвящу вас в историю района Надзаладеви, расскажу, почему его прозвали «Нахаловкой», и открою секреты строительства метрополитена в Тбилиси.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 10-12 лет, которые увлекаются эпохой СССР и любят исследовать секретные и заброшенные локации.

Организационные детали

  • Рекомендую на экскурсию прийти в удобной обуви и захватить с собой фонарик (но не обязательно, т. к. бункер оснащен освещением)
  • Экскурсию по бункеру проводит профессиональный диггер и гид (то есть я)
  • В бункере вы можете провести фотосессию или попросить проводника вас сфотографировать, съемка не запрещена

ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Цотне Дадиани, у входа в метро Надзаладеви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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