Что вас ожидает:

Вы прогуляетесь по самым красивым местам старого города, увидите романтические балкончики и узнаете истории любви карачогели, узнаете как будущих невест выбирали в серных банях и какую роль в этом играли кинто.

Вы посетите место, откуда начался город еще в I-II веке. Вы увидите великолепный водопад и поднимитесь по винтовой лестнице, увидите тбилисские дворики, насладитесь прекрасными видами и удивитесь многообразию шушубанди. Прогуляетесь по самой маленькой и узкой улочке старого города и даже сможете попробовать мороженое из … вина!

Так же вы посетите самую лучшую дегустацию авторских вин и научитесь разбираться в многообразии местных вин и выбрать самое вкусное для себя.

Вы увидите древние памятники архитектуры, храмы, лучшие кафе, крепость Нарикала, памятники царям и Тамаде, доходные дома и ковры ручной работы.

Важная информация: