Погрузиться в тайны старого Тифлиса

Вы посетите самую тайную часть древнего города и поразитесь множеству секретов, который он хранит до...

Вы посетите самую тайную часть древнего города и поразитесь множеству секретов, который он хранит до сих пор.

Вы узнаете из уст местного жителя редчайшие исторические факты о городе и его жителях.

Мой дедушка писал книги о Тбилиси и с детства я слушала удивительные истории о жизни старого города и я с удовольствием с вами поделюсь.
Погрузиться в тайны старого Тифлиса
Погрузиться в тайны старого Тифлиса
Погрузиться в тайны старого Тифлиса
Погрузиться в тайны старого Тифлиса
Погрузиться в тайны старого Тифлиса
Погрузиться в тайны старого Тифлиса

Что вы увидите 🤩

  • Инжировое ущелье
  • Серные бани
  • Водопад
  • Раскопки
  • Крепость Нарикала
  • Шушабанди
  • Винтовые лесенки
  • Скульптуры и памятники

Что вас ожидает:

  • Вы прогуляетесь по самым красивым местам старого города, увидите романтические балкончики и узнаете истории любви карачогели, узнаете как будущих невест выбирали в серных банях и какую роль в этом играли кинто.
Вы посетите место, откуда начался город еще в I-II веке. Вы увидите великолепный водопад и поднимитесь по винтовой лестнице, увидите тбилисские дворики, насладитесь прекрасными видами и удивитесь многообразию шушубанди. Прогуляетесь по самой маленькой и узкой улочке старого города и даже сможете попробовать мороженое из … вина!
Так же вы посетите самую лучшую дегустацию авторских вин и научитесь разбираться в многообразии местных вин и выбрать самое вкусное для себя.
Вы увидите древние памятники архитектуры, храмы, лучшие кафе, крепость Нарикала, памятники царям и Тамаде, доходные дома и ковры ручной работы.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия и услуги гида
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Горгасали 3, Тбилиси
Завершение: ул. Ираклия II, Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 12:00

Майя Ч.
Майя Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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