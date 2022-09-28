Прогулка по Тбилиси с философом

Взглянуть на город и себя по-новому, через ницшевскую концепцию странствия и тезис преодоления себя

Все может быть не таким, каким кажется.

Это философское восприятие жизни я хочу передать через историю формирования культуры и духовной жизни Тбилиси.

Странствуя по самым волшебным местам Старого города, вы проживете опыт инаковости себя и других, найдете источник вдохновения во «всевозможности» и попробуете посмотреть на мир более осознанно. А помогать в этом будет эклектичный подход и совершенно открытое пространство для бесед.
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Прогулка по Тбилиси с философом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Философская прогулка, в которой каждый найдет свое

Моя экскурсия не требует от участников научно-философского бэкграунда. Достаточно быть готовым к новому способу познания реальности. Тбилисские улочки подходят для такого опыта идеально: они создают ассоциации со сказочным путешествием во времени, где всегда есть место для спонтанного и неожиданного — ведь именно в нем происходит самое значительное. Мы будем бродить по неизведанным уголкам Тбилиси, рассматривать его знаковые сооружения, заглядывать в аутентичные дворики с резными балконами, говорить об ашугах — уличных поэтах Востока — и своеобразии грузинских кинто. А ваши индивидуальности определят те открытия, которые вам предстоит сделать в городских очертаниях, необычных традициях местных жителей и самих себе.

  • Экскурсия начинается на площади Свободы, у театра марионеток Резо Габриадзе и волшебной башни, где каждый день в 12:00 и 19:00 проходит символичный мини-спектакль «Цикл жизни». Это представление станет дверями в мир, где реальность облачается в волшебные цвета, мгновение становится вечностью и можно заново обрести самого себя и свое детство.
  • Поднимемся к крепости Нарикала и философским штурмом возьмем античную башню — в этом впечатляющем месте сами собой напрашиваются размышления о ценности бытия. Дадим им волю.
  • Экстремальный полет на зиплайне наградит мозг дофаминовым наслаждением и позволит почувствовать себя готовым к переменам.
  • Также в программе этнографический музей, древний храм Анчисхати и множество других замечательных мест, где приятно рассуждать о философии жизни.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на зиплайн, вход в Этнографический музей и возможные траты в кафе/ресторанах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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