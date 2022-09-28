Моя экскурсия не требует от участников научно-философского бэкграунда. Достаточно быть готовым к новому способу познания реальности. Тбилисские улочки подходят для такого опыта идеально: они создают ассоциации со сказочным путешествием во времени, где всегда есть место для спонтанного и неожиданного — ведь именно в нем происходит самое значительное. Мы будем бродить по неизведанным уголкам Тбилиси, рассматривать его знаковые сооружения, заглядывать в аутентичные дворики с резными балконами, говорить об ашугах — уличных поэтах Востока — и своеобразии грузинских кинто. А ваши индивидуальности определят те открытия, которые вам предстоит сделать в городских очертаниях, необычных традициях местных жителей и самих себе.
Дополнительные расходы: билет на зиплайн, вход в Этнографический музей и возможные траты в кафе/ресторанах.