Все может быть не таким, каким кажется. Это философское восприятие жизни я хочу передать через историю формирования культуры и духовной жизни Тбилиси. Странствуя по самым волшебным местам Старого города, вы проживете опыт инаковости себя и других, найдете источник вдохновения во «всевозможности» и попробуете посмотреть на мир более осознанно. А помогать в этом будет эклектичный подход и совершенно открытое пространство для бесед.

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Описание

Что вас ожидает

Философская прогулка, в которой каждый найдет свое

Моя экскурсия не требует от участников научно-философского бэкграунда. Достаточно быть готовым к новому способу познания реальности. Тбилисские улочки подходят для такого опыта идеально: они создают ассоциации со сказочным путешествием во времени, где всегда есть место для спонтанного и неожиданного — ведь именно в нем происходит самое значительное. Мы будем бродить по неизведанным уголкам Тбилиси, рассматривать его знаковые сооружения, заглядывать в аутентичные дворики с резными балконами, говорить об ашугах — уличных поэтах Востока — и своеобразии грузинских кинто. А ваши индивидуальности определят те открытия, которые вам предстоит сделать в городских очертаниях, необычных традициях местных жителей и самих себе.

Экскурсия начинается на площади Свободы, у театра марионеток Резо Габриадзе и волшебной башни, где каждый день в 12:00 и 19:00 проходит символичный мини-спектакль «Цикл жизни». Это представление станет дверями в мир, где реальность облачается в волшебные цвета, мгновение становится вечностью и можно заново обрести самого себя и свое детство.

Поднимемся к крепости Нарикала и философским штурмом возьмем античную башню — в этом впечатляющем месте сами собой напрашиваются размышления о ценности бытия. Дадим им волю.

Экстремальный полет на зиплайне наградит мозг дофаминовым наслаждением и позволит почувствовать себя готовым к переменам.

Также в программе этнографический музей, древний храм Анчисхати и множество других замечательных мест, где приятно рассуждать о философии жизни.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет на зиплайн, вход в Этнографический музей и возможные траты в кафе/ресторанах.