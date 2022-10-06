Согласно календарю

Казбеги — это настоящая жемчужина нашей страны, которая недавно стала очень популярна благодаря первозданной красоте этого места. В рамках этого тура вы посетите все самые главные достопримечательности Казбегского района.

Первым мы посетим Жинвальское водохранилище. Жинвальская ГЭС была построена в 1980 году с тем, чтобы снабжать водой Тбилиси, который быстро разрастался. Благодаря этому появилось прекрасное озеро, у которого мы остановимся, чтобы насладиться потрясающими пейзажами разноцветных лесов, отражающихся в водной глади.

Затем мы посетим знаменитую крепость Ананури, которая возникла в 17 веке и стала известна благодаря своей загадочной истории. Несмотря на то, что ей пришлось пережить множество штурмов, она стоит и по сей день, привлекая путешественников. После этого мы отправимся по захватывающей Военно-Грузинской дороге в Гудаури, где находится Арка Дружбы народов. Здесь у вас будет возможность полетать на параплане над Кавказскими горами — это по-настоящему незабываемое приключение.

Наконец, мы доберёмся до Степанцминды — посёлка, также известного как Казбеги, где вы пересядете на полноприводный внедорожник и отправитесь к Троицкой церкви в Гергети, над которой возвышается 5047-метровая гора Казбек. Церковь была построена в 14 веке и была Гергети был уединённым монастырём, в котором всегда жили монахи — даже когда температура опускалась ниже -35 градусов по Цельсию!