Путь к потухшему великану

Путь к потухшему великану
Путь к потухшему великану
Путь к потухшему великану
Путь к потухшему великану
Путь к потухшему великану
Путь к потухшему великану
Путь к потухшему великану
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Описание

Казбеги — это настоящая жемчужина нашей страны, которая недавно стала очень популярна благодаря первозданной красоте этого места. В рамках этого тура вы посетите все самые главные достопримечательности Казбегского района.
Первым мы посетим Жинвальское водохранилище. Жинвальская ГЭС была построена в 1980 году с тем, чтобы снабжать водой Тбилиси, который быстро разрастался. Благодаря этому появилось прекрасное озеро, у которого мы остановимся, чтобы насладиться потрясающими пейзажами разноцветных лесов, отражающихся в водной глади.
Затем мы посетим знаменитую крепость Ананури, которая возникла в 17 веке и стала известна благодаря своей загадочной истории. Несмотря на то, что ей пришлось пережить множество штурмов, она стоит и по сей день, привлекая путешественников. После этого мы отправимся по захватывающей Военно-Грузинской дороге в Гудаури, где находится Арка Дружбы народов. Здесь у вас будет возможность полетать на параплане над Кавказскими горами — это по-настоящему незабываемое приключение.
Наконец, мы доберёмся до Степанцминды — посёлка, также известного как Казбеги, где вы пересядете на полноприводный внедорожник и отправитесь к Троицкой церкви в Гергети, над которой возвышается 5047-метровая гора Казбек. Церковь была построена в 14 веке и была Гергети был уединённым монастырём, в котором всегда жили монахи — даже когда температура опускалась ниже -35 градусов по Цельсию!

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • В стоимость не включен обед
Место начала и завершения?
Улица Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Берите с собой комфортную и теплую одежду
  • Главное - не забудьте о хорошем настроении!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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