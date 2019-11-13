24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать, что счастье не за горами — оно в горах!

Антон
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Антон – ваш гид
Приготовьтесь отправиться в увлекательное и созерцательное путешествие по Военно-Грузинской дороге.

Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем, побываете в старинной крепости Ананури и на горнолыжном курорте Гудаури.

А главное — восхититесь горными панорамами Казбеги и испытаете необыкновенные эмоции!
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку

Что вас ожидает

Лазурная гладь Жинвальского водохранилища
Легендарная Военно-Грузинская дорога приведёт вас к одному из самых живописных мест страны — горному Жинвальскому водохранилищу. Вы увидите, как здесь часто поднимается вода, узнаете о возникновении водохранилища и его значении, посмотрите на огромную плотину, остановитесь, чтобы сделать фото с лучших ракурсов и почувствуете атмосферу нетронутой природы, несмотря на то, что озеро создано руками человека.

Ананури — крепость 16 века
Неподалёку от водохранилища стоит прекрасно сохранившаяся крепость Ананури. Осматривая её мощные стены, вы узнаете об истории и значении крепости. А гуляя по территории, услышите интересные факты из многовекового прошлого Ананури и заглянете в три храма.

Гудаури и Арка Дружбы Народов — захватывающие панорамы
Наш путь пройдёт через популярный горнолыжный курорт Гудаури на высоте 2100 метров — местные великолепные панорамы поражают круглый год. Любоваться природой Грузии вы продолжите и по дороге, и стоя у Арки Дружбы Народов — отсюда открываются виды на ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа.

Казбек и церковь Гергети — открытка наяву
Мы проедем через суровый Крестовый перевал, и вот кульминация путешествия — легендарная гора Казбек! Чтобы увидеть лучшую панораму и запечатлеть её на фотографиях, вы пересядете на внедорожник и отправитесь к Гергетской церкви Святой Троицы. Сама церковь выглядит аскетично, но гармонично дополняет горные ландшафты — эти виды и атмосфера вечности обязательно вдохновят вас!

На обратном пути мы также заедем пообедать в замечательное место в Пасанаури, рядом с которым шумит горная река.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно.
  • Транспортные расходы (включая джип к Гергетской церкви) включены в стоимость экскурсии.
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку
Путь к великому Казбеку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Первый раз мы оказались в Грузии три года назад, и у нас появилось непреодолимое желание приезжать сюда снова и снова, которое, в свою очередь заставило нас переехать в эту добрую и красивую страну. Мы много путешествовали и изучали Грузию, поэтому, поехав с нами в тур, вы можете быть уверены, что частичка Грузии навсегда останется у вас в сердце.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Антон - прекрасный гид для горных маршрутов. Спокойный интересный, каждая остановка - восторг! И даже несмотря на погодные условия мы поднялись к финальной точке маршрута с лучшим видом на Казбек. Антон, огромное спасибо) Это был потрясающий день. В том числе и благодаря этой экскурсии, хочется еще раз в Грузию. И, конечно, с Антоном!
26 августа 2019
Спасибо Антону за прекрасную экскурсию, увлекательное путешествие и превосходную компанию! Если доведется ещё раз побывать в Грузии, то непременно хотелось бы попасть на экскурсию именно к Антону!
27 июня 2019
Все безумно понравилось, хорошее знание материала, отличный формат и тайминг весь день по всем местам, очень тёплая атмосфера и приятные разговоры
Однозначно советую и ещё раз спасибо Антону
23 июня 2019
Благодаря Антону комфортно и с большим интересом проехали по части Военно-грузинской дороге и увидели не только легендарный Казбек, но и столько чудес грузинской земли, что хватило бы на несколько экскурсий. С ним едешь как со старым добрым другом, хотя увиделись впервые! Спасибо, Антон! Так держать! Успеха!
22 июня 2019
Огромное спасибо замечательному и отзывчивому гиду Антону! В Грузии были впервые, поездка к Казбеку останется в памяти навсегда, невероятной красоты дорога, горы, реки... Антон интересный рассказчик, приятный и улыбчивый) РЕКОМЕНДУЕМ!!!
22 мая 2019
Экскурсия была чудесная! Антон очень хороший гид и приятный человек. Могу искренне посоветовать его экскурсии. Мы получили массу положительных впечатлений!
9 мая 2019
Я очень рада,что выбрала именно Антона-чудесная экскурсия! Грамотно составленный маршрут,места для остановок с чудесными видами,рассказ не перегружен сухими историческими фактами-запомнится надолго. Кроме того,Антон добрый молодой человек,готов помочь,подождать(мы с подругой уже далеко не юные дамы),прекрасно водит,не лихачит,но темп держит приличный-это очень важно на горной дороге. Рассказал не только факты непосредственно касающиеся экскурсии,но и о жизни в Грузии так,что мы захотели обязательно приехать еще- на более длительный срок. Спрашивали Антона обо всем,что нас интересовало в Грузии-он с удовольствием делился своими знаниями. Нам повезло с погодой-было солнечно и тепло,а на вершинах гор лежал снег-очень красиво! Приехать в горную страну и не отправиться по Военно-Грузинской дороге - огромная ошибка! Древние храмы, кипящие разноцветные воды Куры и Арагви, белоснежные вершины и поляны с цветущими маками-все чудесно! Спасибо за прекрасно проведенный день Планируйте эту экскурсию-не пожалеете!
5 мая 2019
Спасибо Антону за прекрасный день в Казбеги. Нам все очень понравилось.
27 апреля 2019
Большое спасибо Антону за экскурсию! Сама поездка была очень комфортной: красивая дорога, интересные остановки и приятная компания! Невероятные виды и красота природы, которую показал Антон, осталась в нашей памяти надолго! Спасибо за этот чудесный день :)
13 апреля 2019
Отличная экскурсия, шикарные виды и прекрасная организация! Антон, спасибо и удачи Вам!)
Ещё 14 отзывов

Антон проводит ещё 1 экскурсию

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