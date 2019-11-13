24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лазурная гладь Жинвальского водохранилища

Легендарная Военно-Грузинская дорога приведёт вас к одному из самых живописных мест страны — горному Жинвальскому водохранилищу. Вы увидите, как здесь часто поднимается вода, узнаете о возникновении водохранилища и его значении, посмотрите на огромную плотину, остановитесь, чтобы сделать фото с лучших ракурсов и почувствуете атмосферу нетронутой природы, несмотря на то, что озеро создано руками человека.

Ананури — крепость 16 века

Неподалёку от водохранилища стоит прекрасно сохранившаяся крепость Ананури. Осматривая её мощные стены, вы узнаете об истории и значении крепости. А гуляя по территории, услышите интересные факты из многовекового прошлого Ананури и заглянете в три храма.

Гудаури и Арка Дружбы Народов — захватывающие панорамы

Наш путь пройдёт через популярный горнолыжный курорт Гудаури на высоте 2100 метров — местные великолепные панорамы поражают круглый год. Любоваться природой Грузии вы продолжите и по дороге, и стоя у Арки Дружбы Народов — отсюда открываются виды на ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа.

Казбек и церковь Гергети — открытка наяву

Мы проедем через суровый Крестовый перевал, и вот кульминация путешествия — легендарная гора Казбек! Чтобы увидеть лучшую панораму и запечатлеть её на фотографиях, вы пересядете на внедорожник и отправитесь к Гергетской церкви Святой Троицы. Сама церковь выглядит аскетично, но гармонично дополняет горные ландшафты — эти виды и атмосфера вечности обязательно вдохновят вас!

На обратном пути мы также заедем пообедать в замечательное место в Пасанаури, рядом с которым шумит горная река.