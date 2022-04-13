Пьянящая Кахетия

Услышать о святой Нино, побывать в городе любви и продегустировать местные вина

Индивидуальная
Грузия — родина виноградарства, а Кахетия — винная столица Грузии, где производят большую часть вин нашей страны.

В этой экскурсии вы отправитесь в знаменитую Алазанскую долину, посетите на выбор одну из виноделен и распробуете вкусы кахетинских вин.

А еще заедете в городок Сигнахи, почувствуете дыхание времени в Телавской крепости и побываете в монастыре св. Нино.
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
Пьянящая Кахетия
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Что вас ожидает

Красоты региона

За один день вы побываете в самых запоминающихся уголках Кахетии. В рассказах гид сделает акцент на тех темах, которые интересны именно вам, будь то история региона, политика, культура, — и только самое любопытное. А если захотите, всю экскурсию будем говорить только о виноделии!

В программе вас ждут:

  • Женский монастырь св. Нино в Бодбе — благодаря ей Грузия стала христианской страной в 4-ом веке. Вы услышите о жизни этой святой, увидите ее могилу и проникнетесь атмосферой этого места.
  • Сигнахи — город любви: вы узнаете, почему его так называют, и впечатлитесь колоритом уютных улочек и домов.
  • Телавская крепость, или Батонис-цихе — что переводится как «крепость господина». Это дом-музей короля Эрекле, одного из главных правителей Грузии: вы исследуете этот памятник архитектуры и узнаете, как менялось его назначение.

Истина — в вине, а вино — в Кахетии

Завершающая и, пожалуй, главная часть этой экскурсии — дегустация вин. Вы посетите одну из виноделен, обязательно услышите об особенностях сортов, о тонкостях виноградарства — и на кончике языка прочувствуете оттенки вкуса.

  • Биодинамическое хозяйство: здесь вам предложат органические вина, одни из самых вкусных в регионе
  • Цинандали — в этом месте вы не только попробуете знаменитое белое, но и исследуете прекрасное имение Александра Чавчавадзе
  • Квеври — семейное хозяйство Заза Кбилашвили. Вы увидите амфору, давшую название этому вину, и узнаете о его производстве.
  • Винодельня Шуми — здесь, помимо «напитка истины», можно продегустировать местные закуски и блюда, а еще поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы и хлеба.

Организационные детали

  • Мы предоставляем маски и дезинфекторы для рук
  • Одна бутылка воды на каждого гостя включена в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы

  • Обед — мы с радостью поделимся рекомендациями, где можно вкусно поесть
  • Дегустация вин (на выбор):
    — Квеври (Заза Кбилашвили): экскурсия и дегустация вина — от 20 лар/чел. ;
    — Винодельня Шуми — 3 разных вина от 15 лар/чел. ;
    — Цинандали: экскурсия по имению и дегустация вина — от 12 лар/чел. ;
    — Дегустация вин у Окро — от 30 лар/чел. (+1 бокал — 5 лар);
    — Биодинамическое хозяйство — 7 разных вин — от 100 лар/чел. ;
    — Винодельня и Ресторан «Слезы Фазана»: 4 разных вина — от 20 лар/чел., можно попробовать грузинскую национальную кухню.
  • Катание на лошадях на анчо «Lost Ridge»: 1 час — 45 лар, 2 часа — 65 лар, 3 часа — 100 лар (по желанию)

Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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