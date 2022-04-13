Что вас ожидает

Красоты региона

За один день вы побываете в самых запоминающихся уголках Кахетии. В рассказах гид сделает акцент на тех темах, которые интересны именно вам, будь то история региона, политика, культура, — и только самое любопытное. А если захотите, всю экскурсию будем говорить только о виноделии!

В программе вас ждут:

Женский монастырь св. Нино в Бодбе — благодаря ей Грузия стала христианской страной в 4-ом веке. Вы услышите о жизни этой святой, увидите ее могилу и проникнетесь атмосферой этого места.

— благодаря ей Грузия стала христианской страной в 4-ом веке. Вы услышите о жизни этой святой, увидите ее могилу и проникнетесь атмосферой этого места. Сигнахи — город любви: вы узнаете, почему его так называют, и впечатлитесь колоритом уютных улочек и домов.

— город любви: вы узнаете, почему его так называют, и впечатлитесь колоритом уютных улочек и домов. Телавская крепость, или Батонис-цихе — что переводится как «крепость господина». Это дом-музей короля Эрекле, одного из главных правителей Грузии: вы исследуете этот памятник архитектуры и узнаете, как менялось его назначение.

Истина — в вине, а вино — в Кахетии

Завершающая и, пожалуй, главная часть этой экскурсии — дегустация вин. Вы посетите одну из виноделен, обязательно услышите об особенностях сортов, о тонкостях виноградарства — и на кончике языка прочувствуете оттенки вкуса.

Биодинамическое хозяйство : здесь вам предложат органические вина, одни из самых вкусных в регионе

: здесь вам предложат органические вина, одни из самых вкусных в регионе Цинандали — в этом месте вы не только попробуете знаменитое белое, но и исследуете прекрасное имение Александра Чавчавадзе

— в этом месте вы не только попробуете знаменитое белое, но и исследуете прекрасное имение Александра Чавчавадзе Квеври — семейное хозяйство Заза Кбилашвили. Вы увидите амфору, давшую название этому вину, и узнаете о его производстве.

— семейное хозяйство Заза Кбилашвили. Вы увидите амфору, давшую название этому вину, и узнаете о его производстве. Винодельня Шуми — здесь, помимо «напитка истины», можно продегустировать местные закуски и блюда, а еще поучаствовать в мастер-классе по приготовлению чурчхелы и хлеба.

Организационные детали

Мы предоставляем маски и дезинфекторы для рук

Одна бутылка воды на каждого гостя включена в стоимость экскурсии

Дополнительные расходы

Обед — мы с радостью поделимся рекомендациями, где можно вкусно поесть

Дегустация вин (на выбор):

— Квеври (Заза Кбилашвили): экскурсия и дегустация вина — от 20 лар/чел. ;

— Винодельня Шуми — 3 разных вина от 15 лар/чел. ;

— Цинандали: экскурсия по имению и дегустация вина — от 12 лар/чел. ;

— Дегустация вин у Окро — от 30 лар/чел. (+1 бокал — 5 лар);

— Биодинамическое хозяйство — 7 разных вин — от 100 лар/чел. ;

— Винодельня и Ресторан «Слезы Фазана»: 4 разных вина — от 20 лар/чел., можно попробовать грузинскую национальную кухню.

— Квеври (Заза Кбилашвили): экскурсия и дегустация вина — от 20 лар/чел. ; — Винодельня Шуми — 3 разных вина от 15 лар/чел. ; — Цинандали: экскурсия по имению и дегустация вина — от 12 лар/чел. ; — Дегустация вин у Окро — от 30 лар/чел. (+1 бокал — 5 лар); — Биодинамическое хозяйство — 7 разных вин — от 100 лар/чел. ; — Винодельня и Ресторан «Слезы Фазана»: 4 разных вина — от 20 лар/чел., можно попробовать грузинскую национальную кухню. Катание на лошадях на анчо «Lost Ridge»: 1 час — 45 лар, 2 часа — 65 лар, 3 часа — 100 лар (по желанию)

Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов.