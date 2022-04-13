За один день вы побываете в самых запоминающихся уголках Кахетии. В рассказах гид сделает акцент на тех темах, которые интересны именно вам, будь то история региона, политика, культура, — и только самое любопытное. А если захотите, всю экскурсию будем говорить только о виноделии!
Завершающая и, пожалуй, главная часть этой экскурсии — дегустация вин. Вы посетите одну из виноделен, обязательно услышите об особенностях сортов, о тонкостях виноградарства — и на кончике языка прочувствуете оттенки вкуса.
Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов.