3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ртвели – праздник сбора винограда!

Отправиться в Кахетию на праздник Ртвели и приготовить настоящее грузинское вино

Лика
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Лика – представитель гидов
Вам предстоит отправиться в знаменитую Алазанскую долину, чтобы принять участие в Ртвели – древнем празднике сбора винограда! Во время нашего путешествия вы соберете виноград и помнете его ногами, пообедаете в маленькой грузинской винодельне, окунетесь в крестьянскую жизнь и узнаете об аутентичных способах приготовления вина.

И всё это – на фоне потрясающих пейзажей Грузии!

46 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
5
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!

Что вас ожидает

Сбор винограда на празднике Ртвели
Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград, а в это время винодел и экскурсовод расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино, и сами поучаствуете в этом процессе!

Посетить частную винодельню
Затем мы посетим частную винодельню, где вы прикоснетесь с крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке, поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется грузинами уже много веков.

Горные пейзажи и грузинский колорит
По пути к винодельням вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых городков Грузии – Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь по улочкам города, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город с самой высокой точки.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Оплата на месте возможна в лари или в евро (по курсу на день экскурсии)
  • Дети до 6-ти лет участвуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребенка придется посадить на колени, так как количество мест учитывается по сидениям в транспорте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: посещение праздника «Ртвели» — 20 лари (7€) с человека; обед — 35 лари (13€) с человека
  • Обратите внимание: обед в семье — обязательная часть экскурсии. Здесь нельзя сделать определенный заказ, как в кафе: все заказано заранее, и накрывается общий стол для всех. Поверьте, это всегда весело и вкусно!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!
Ртвели – праздник сбора винограда!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Авлабар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лика
Лика
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидом больше 40-ка лет. И вот тогда вся моя жизнь перевернулась! Когда я увидела восхищение моей страной, моим городом в глазах гостей, посетивших Грузию, решила бросить все и начать с чистого листа. Я постараюсь передать вам мою любовь, мое восхищение этой солнечной страной. Иногда меня заменяют мои коллеги-гиды — такие же единомышленники, влюбленные в наш город. Уверяю, вы вернетесь сюда не раз!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Чудесная экскурсия! Спасибо гиду Анна! Экскурсия подойдёт любым возрастам, интересно, не утомительно, дорога не очень длинная. Спасибо!
11 сентября 2019
Огромное спасибо Анне за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране. Глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Надеюсь ещё раз побывать в вашей солнечной, гостеприимной стране. Любовь из Санкт Петербурга.
25 сентября 2017
У нас был великолепный гид Давид и отличный водитель Георгий, который также подрабатывал для нас личным фотографом) Давид и Георгий очень теплые, приятные в общении люди, настоящие джентльмены. Мы провели чудесный день.

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