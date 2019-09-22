3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сбор винограда на празднике Ртвели

Вы отправитесь на древний праздник Ртвели, восходящий еще к античному культу Диониса. Конечно, с принятием христианства языческие символы праздника вышли из употребления, но его смысл остался прежним: люди вместе радуются урожаю винограда и готовят новое вино! Вы посетите виноградники и соберете спелый виноград, а в это время винодел и экскурсовод расскажут об уходе за виноградной лозой и особенностях сбора урожая. А затем вы увидите, как готовится настоящее грузинское вино, и сами поучаствуете в этом процессе!

Посетить частную винодельню

Затем мы посетим частную винодельню, где вы прикоснетесь с крестьянской жизни Грузии, пообедаете в домашней обстановке, поучаствуете в процессе приготовления вина и узнаете о тонкостях технологии «Квеври», которая считается нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и используется грузинами уже много веков.

Горные пейзажи и грузинский колорит

По пути к винодельням вы побываете в женском действующем монастыре Бодбе, где покоится святая Нино, стараниями которой Грузия стала христианской страной. Полюбуетесь живописным видом на знаменитую Алазанскую долину. А затем мы посетим один из самых красивых городков Грузии – Сигнахи, который местные жители называют «городом любви». Вы прогуляетесь по улочкам города, увидите колоритные домики и, поднявшись на башню, рассмотрите город с самой высокой точки.