Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули

Тур по региону виноделия - Кахетии, включает в себя экскурсию по винному заводу, с посещение винного...

Тур по региону виноделия — Кахетии, включает в себя экскурсию по винному заводу, с посещение винного хранилища вин в туннеле компании «Хареба».

Экскурсию в Бодбе — женский монастырь Св.

Георгия, а если вы хотите насладиться великолепнейшими видами на долину виноградников, то непременно приезжайте в небольшой городок Сигнахи, который по местному обычаю называют ещё городом Любви…
Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули
Сигнахи - Бодбе - Цинандали - Киндзмараули

Что вы увидите 🤩

  • Винодельня Хареба
  • Сигнахи
  • Алазанская долина
  • Бодбе
  • Кафедральный собор Святого Георгия

Что вас ожидает:

    Винодельня Хареба
    В скалистом склоне горы Кавкасиони, расположенном в Кварельском районе Кахетии, был вырублен тоннель. В течении всего года естественная температура внутри тоннеля остаётся 12-14 ℃, что создаёт идеальные условия для хранения и выдержки вина. В самом начале, тоннель имел военное назначение. Он был построен в конце 1950-х, но быстрое развитие военных технологий ослабили оборонные функции тоннеля, и его использование в военном деле потеряло смысл. В последствии, тоннель стал уникальным хранилищем лучших вин Кахетии.
    В тоннеле два главных и тринадцать соединительных тоннеля, каждый из которых длиной 500 метров. Их общая длина составляет 7,7 километров. У тоннеля два входа, каждый из которых имеет своё назначение: первый вход предназначен для туристов, а второй имеет индустриальное значение, так как он используется для хранения и выдержки большого количества вина. Здесь же расположен винный склад компании «Винодельня Хареба», котором хранится около 25 тысяч бутылок лучших вин этого производителя.
    В винном магазине, расположенном на территории завода, можно приобрести, на выбор, винную продукцию компании.
    Программа экскурсии в «Хареба»
    • Экскурсия по винному заводу с гидом
    • Экскурсия по винному хранилищу завода (туннель) с гидом
    • Дегустация 4 видов вин + чача
    • Два мастер класса — приготовление чурчхела и грузинского хлеба в тоне
    Алазанская долина — самое сердце региона Кахети
    В восточной Грузии (Кахетии), в двух километрах к югу от города Сигнахи, в живописной местности у подножия Кавказского хребта расположен Бодбийский монастырь — обитель, где покоится святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. С монастыря открывается чарующий вид на Алазанскую долину и заснеженные величественные вершины Кавказских гор. Монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия, расположенный в Кахетии, местечке Бодбе — общенациональная грузинская святыня. Здесь в кафедральном соборе Святого Георгия покоятся останки равноапостольской Нино Каппадокийской — великой крестительницы Грузии – предвестницы христианской эпохи. Со смотровой площадки монастыря увидим раскинувшуюся внизу Алазанскую долину и не влюбиться в неё просто невозможно!

    Экскурсия в Сигнахи

    По своей сути — это небольшой городок, в котором проживает всего лишь 2 тысячи человек. Сами жители города считают его простым и обычным, ну, может быть, только чуточку красивым. А вот европейцы, которые так любят посещать Сигнахи, отзываются об этом месте с огромной восторженностью и любовью. И действительно, трудно найти в Грузии нечто подобное. Именно по этой причине Сигнахи – это самый популярный для посещения туристов городок. Но вот парадокс. О самом городе, о дате его основания, о том, кто именно его основал, и по какой причине здесь, в Алазанской долине, появился этот город, нет практически никакой информации. Кто-то называет Сигнахи древним городом, но в то же самое время отмечается, что построен он был всего лишь в XVIII веке во время правления Ираклия II. Нет сведений и о том, когда именно началось само строительство, кто был главным архитектором и почему для постройки нового городка было выбрано именно такое необычное расположение, ведь Сигнахи расположен высоко в горах. Возвращение в Тбилиси.

    В гостях у кахетинской семье. Меню:

      1. Горячее
      • Шашлык на углях
      • Хинкали
      • Хачапури с сыром
      2. Салаты
      • Бадриджаны с орехами
      • Овощные салаты
      • Винегрет
      • Грузинский хлеб
      3. Напитки
      • Лимонад, минеральная вода
      4. Вина
      • Белое — 0.250 гр на 1 чел.
      • Красное — 0.200 гр на 1 чел.
      • Чача — 0.100 гр на 1 чел.

      Важная информация:

      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
      • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

      Цены на экскурсионный тур

      Для 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-5 человек
      Взрослые
      $140
      $120
      $110
      $100
      $90
      Дети до 6 лет (без места)

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Комфортабельный транспорт
      • Экскурсии по программе
      • Входные билеты
      • Дегустация вин и чачи в Хареба
      • 2 мастер класса в Хареба
      • В гостях у кахетинской семьи в Сигнахи — застолье
      • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно.
      Что не входит
      • Личные расходы
      Где начинаем и завершаем
      Начало: у входа в метро *Авлабари*
      Завершение: у метро *Авлабари*
      Когда и сколько длится?
      Когда: По договоренности
      Экскурсия длится около 8 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      Начало экскурсии обговаривается с вами

      Роберт О.
      Роберт О.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопрос

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