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Винодельня Хареба

В скалистом склоне горы Кавкасиони, расположенном в Кварельском районе Кахетии, был вырублен тоннель. В течении всего года естественная температура внутри тоннеля остаётся 12-14 ℃, что создаёт идеальные условия для хранения и выдержки вина. В самом начале, тоннель имел военное назначение. Он был построен в конце 1950-х, но быстрое развитие военных технологий ослабили оборонные функции тоннеля, и его использование в военном деле потеряло смысл. В последствии, тоннель стал уникальным хранилищем лучших вин Кахетии.

В тоннеле два главных и тринадцать соединительных тоннеля, каждый из которых длиной 500 метров. Их общая длина составляет 7,7 километров. У тоннеля два входа, каждый из которых имеет своё назначение: первый вход предназначен для туристов, а второй имеет индустриальное значение, так как он используется для хранения и выдержки большого количества вина. Здесь же расположен винный склад компании «Винодельня Хареба», котором хранится около 25 тысяч бутылок лучших вин этого производителя.

В винном магазине, расположенном на территории завода, можно приобрести, на выбор, винную продукцию компании.

Программа экскурсии в «Хареба»

Экскурсия по винному заводу с гидом

Экскурсия по винному хранилищу завода (туннель) с гидом

Дегустация 4 видов вин + чача

Два мастер класса — приготовление чурчхела и грузинского хлеба в тоне

Алазанская долина — самое сердце региона Кахети

В восточной Грузии (Кахетии), в двух километрах к югу от города Сигнахи, в живописной местности у подножия Кавказского хребта расположен Бодбийский монастырь — обитель, где покоится святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. С монастыря открывается чарующий вид на Алазанскую долину и заснеженные величественные вершины Кавказских гор. Монастырский и епископальный комплекс Святого Георгия, расположенный в Кахетии, местечке Бодбе — общенациональная грузинская святыня. Здесь в кафедральном соборе Святого Георгия покоятся останки равноапостольской Нино Каппадокийской — великой крестительницы Грузии – предвестницы христианской эпохи. Со смотровой площадки монастыря увидим раскинувшуюся внизу Алазанскую долину и не влюбиться в неё просто невозможно!

Экскурсия в Сигнахи

По своей сути — это небольшой городок, в котором проживает всего лишь 2 тысячи человек. Сами жители города считают его простым и обычным, ну, может быть, только чуточку красивым. А вот европейцы, которые так любят посещать Сигнахи, отзываются об этом месте с огромной восторженностью и любовью. И действительно, трудно найти в Грузии нечто подобное. Именно по этой причине Сигнахи – это самый популярный для посещения туристов городок. Но вот парадокс. О самом городе, о дате его основания, о том, кто именно его основал, и по какой причине здесь, в Алазанской долине, появился этот город, нет практически никакой информации. Кто-то называет Сигнахи древним городом, но в то же самое время отмечается, что построен он был всего лишь в XVIII веке во время правления Ираклия II. Нет сведений и о том, когда именно началось само строительство, кто был главным архитектором и почему для постройки нового городка было выбрано именно такое необычное расположение, ведь Сигнахи расположен высоко в горах. Возвращение в Тбилиси.

В гостях у кахетинской семье. Меню:

1. Горячее

Шашлык на углях

Хинкали

Хачапури с сыром

2. Салаты

Бадриджаны с орехами

Овощные салаты

Винегрет

Грузинский хлеб

3. Напитки

Лимонад, минеральная вода

4. Вина

Белое — 0.250 гр на 1 чел.

Красное — 0.200 гр на 1 чел.

Чача — 0.100 гр на 1 чел.

Важная информация: