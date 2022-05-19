Скрытые сокровища Тбилиси

Я познакомлю вас с символами, без которых невозможно представить столицу Грузии, но значительную часть времени мы

Я познакомлю вас с символами, без которых невозможно представить столицу Грузии, но значительную часть времени мы посвятим атмосферным и менее туристическим уголкам.

Возле старинных дворцов, древних храмов и ветхих, но очаровательных сооружений вы услышите мистические легенды и сложите более полную картину о самобытной архитектуре города.
Скрытые сокровища Тбилиси
Скрытые сокровища Тбилиси
Скрытые сокровища Тбилиси
Скрытые сокровища Тбилиси
Скрытые сокровища Тбилиси
Скрытые сокровища Тбилиси
Скрытые сокровища Тбилиси

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь свободы
  • Проспект Бараташвили
  • Театр марионеток
  • Храм Анчисхати
  • Мост мира
  • Храм Метехи
  • Серные бани
  • Инжирное ущелье
  • Атмосферные улочки
  • Площадь Мейдан

Яркая архитектура тбилисских зданий

Первым делом я покажу те самые колоритные здания, которыми пестрит Инстаграм путешествующих по Тбилиси. Вы увидите оригинальную часовую башню у театра марионеток Резо Габриадзе, где два раза в день (в 12:00 и 19:00) устраивают симпатичное кукольное представление. В знаменитом подъезде с калейдоскопом узнаете о жизни в аутентичных тифлисских домах и сможете сделать атмосферные фотографии на фоне резной веранды и разноцветных витражей. А чтобы у вас сложилось объемное впечатления о самобытной архитектуре Тбилиси, мы отправимся ко дворцу с изящным круговым балконом — Дареджан, где я расскажу романтическую легенду о грузинском царе.

Мосты Тбилиси — как символы разных эпох

На экстравагантном мосту Мира, идеально гармонирующем со Старым городом, вы узнаете о скрытом послании, зашифрованном в его подсветке. На Сухом мосту, по сути блошином рынке, я познакомлю вас с предметами разных культур и народов, возможно даже, здесь вы отыщете позабытый предмет из детства. А старейшая переправа — мост Метехи — станет поводом вспомнить о трагических страницах в истории Тбилиси. Кроме того, в расположенном неподалеку молодом парке Рике я расскажу, как появились его неординарные постройки, и покажу амфитеатр, где любят выступать фольклорные музыканты, поэты и танцоры.

Древнейший храм города и исторические памятники

Конечно, в программе будут и такие культовые сооружения, без которых просто нельзя говорить о прошлом столицы и нравственных ценностях грузинского народа. Осматривая грандиозный монумент «Мать Картли», вы узнаете о роли женщины в истории страны. Возле Анчисхати — самой старой церкви из сохранившихся в Тбилиси (и второй во всей Грузии) — поговорим о религиозных традициях. В очертаниях величественной крепости Нарикала, ровеснице самого города, я помогу вам разглядеть череду событий, происходивших здесь на протяжении 1500 лет. А еще вы непременно спуститесь к скрытой жемчужине — водопаду в Инжировом ущелье, и услышите легенды о происхождении Тифлиса в квартале знаменитых серных бань.
В завершение, когда уже нагуляется аппетит, я порекомендую проверенные кафе и рестораны с вкусными национальными блюдами и прекрасными видами на окрестности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Площадь свободы
Завершение: Серные бани
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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