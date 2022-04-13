Ежедневно в 12:00

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Существенный след представителей славянских народностей в Грузии

Такие места как — Мост Воронцова (Саарбрюккенский Мост), Николаевский Мост, Михайловский Мост, церковь Св. Николая, церковь Александра Невского, имеют особое значение для города, а также представляют собой историческую и культурную ценность.

На центральных улицах города есть памятники таким известным людям как — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко и Леся Украинка. Недавно открылся Украинский этнический музей, где представлены множество интересных экспонатов связанных с бытием этой этнической группы в Грузии. Богатое событиями, насыщенное прошлое страны создало пространство, в котором сочетаются разномастные артефакты из различных времен и эпох.

У вас будет возможность взглянуть на Тбилиси сквозь века и вы очутитесь в удивительном мире контрастов, живописных мест и насладиться традициями многовековой культуры, и услышать истории о своих великих соотечественниках!

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