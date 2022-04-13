Славяне в Грузии

В нашей экскурсии вы услышите удивительные истории, скрытые исторические факты

Мини-группа
В нашей экскурсии вы услышите удивительные истории, скрытые исторические факты.

Многие годы представители славянского общества, такие как Паскевич, Чайковский, Толстой, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Одоевский, Лев Пушкин, Островский, Есенин, Булгаков, Головин — играли большую роль в развитии страны.
Славяне в Грузии
Славяне в Грузии
Славяне в Грузии
Славяне в Грузии
Славяне в Грузии
Славяне в Грузии

Что вас ожидает:

    Существенный след представителей славянских народностей в Грузии
    Такие места как — Мост Воронцова (Саарбрюккенский Мост), Николаевский Мост, Михайловский Мост, церковь Св. Николая, церковь Александра Невского, имеют особое значение для города, а также представляют собой историческую и культурную ценность.
    На центральных улицах города есть памятники таким известным людям как — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко и Леся Украинка. Недавно открылся Украинский этнический музей, где представлены множество интересных экспонатов связанных с бытием этой этнической группы в Грузии. Богатое событиями, насыщенное прошлое страны создало пространство, в котором сочетаются разномастные артефакты из различных времен и эпох.
    У вас будет возможность взглянуть на Тбилиси сквозь века и вы очутитесь в удивительном мире контрастов, живописных мест и насладиться традициями многовековой культуры, и услышать истории о своих великих соотечественниках!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 12:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 12:00

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