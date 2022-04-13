Существенный след представителей славянских народностей в Грузии
Такие места как — Мост Воронцова (Саарбрюккенский Мост), Николаевский Мост, Михайловский Мост, церковь Св. Николая, церковь Александра Невского, имеют особое значение для города, а также представляют собой историческую и культурную ценность.
На центральных улицах города есть памятники таким известным людям как — Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко и Леся Украинка. Недавно открылся Украинский этнический музей, где представлены множество интересных экспонатов связанных с бытием этой этнической группы в Грузии. Богатое событиями, насыщенное прошлое страны создало пространство, в котором сочетаются разномастные артефакты из различных времен и эпох.
У вас будет возможность взглянуть на Тбилиси сквозь века и вы очутитесь в удивительном мире контрастов, живописных мест и насладиться традициями многовековой культуры, и услышать истории о своих великих соотечественниках!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 12:00
Eduard — ваш гид в Тбилиси
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